Las exportaciones de vino se dispararon 19% en octubre, pero aún siguen en terreno negativo en el acumulado del año

Las exportaciones de vino fraccionado crecieron 10,9% en el déicmo mes del año.

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Las exportaciones argentinas de vino cerraron octubre con una mejora marcada, tras varios meses de haber perdido terreno. Según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el mes dejó más dólares y más litros embarcados que un año atrás, aunque el balance de los primeros diez meses todavía no logra pasar a terreno positivo.

En detalle, en octubre las exportaciones de vino lograron una facturación de USD 68,1 millones, un 19,3% más que en el mismo mes de 2025. El volumen despachado fue de 21,8 millones de litros, 28% por encima de los 17,1 millones de hace un año. El lado negativo, es que el precio promedio de los vinos exportados por las bodegas argentinas bajó: se ubicó en USD 3,12 por litro, frente a USD 3,34 en octubre de 2025, una caída de 6,8%. Los valores son FOB, es decir, los que se computan en el puerto de salida, sin incluir flete ni seguro.

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El crecimiento no fue parejo entre las dos modalidades de exportación. El vino fraccionado, que sale embotellado o envasado y listo para llegar al consumidor, aumentó 10,9% en volumen, hasta 14,7 millones de litros, y 16,1% en valor, hasta USD 62,7 millones. Es el segmento que aporta mayor valor agregado: representó dos tercios de los litros exportados, pero 92% de los dólares. Su precio promedio fue de USD 4,26 por litro, 4,7% más que un año antes.

El vino a granel, que se vende sin envasar para que se embotelle en el país de destino, tuvo un salto mayor: 87,8% más en volumen (7,1 millones de litros) y 76,2% más en valor (USD 5,3 millones). Sin embargo, las estadísticas publicadas por el INV permiten deducir que cada litro se pagó en promedio a USD 0,75, menos de una quinta parte de lo que valió el fraccionado y 6,2% menos que en octubre de 2025. El avance se explica sobre todo por los blancos: los envíos a granel de este tipo de vino pasaron de 364.000 a 1,3 millones de litros.

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Más litros, menos dólares en el año

En el acumulado de enero a octubre el panorama cambia. Las bodegas argentinas exportaron 169,2 millones de litros de vino, 5,4% más que en igual período de 2025, pero la facturación llegó a USD 540,4 millones, 2,6% interanual menos. Según el INV, el precio promedio fue de USD 3,19 por litro en los primeros diez meses de este año, contra USD 3,46 del año pasado, una baja de 7,6%. En otras palabras, el país vendió más vino, pero cobró menos por cada litro.

En los primeros diez meses del año, el precio promedio por litro cayó 7,6%. (EFE)

La brecha entre las dos modalidades se repite. El fraccionado retrocedió 2,1% en volumen (121,6 millones de litros) y 3,3% en valor (USD 502,8 millones), con un precio promedio de USD 4,14 por litro, un valor 1,3% por debajo del pagado en 2025. Aunque perdió volumen, explica 93% del total facturado. El granel, en tanto, avanzó 30,6% en litros (47,6 millones), pero solo 7,4% en valor (USD 37,6 millones), porque su precio promedio cayó 17,8%, a USD 0,79 por litro.

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Detrás de esa baja hay un cambio en lo que se vendió. El granel creció sobre todo en vinos sin mención varietal, es decir, los que no indican en la etiqueta la cepa con la que fueron elaborados. Esos envíos aumentaron 196,9% en volumen, impulsados por los blancos, y se pagaron a sólo USD 0,34 por litro, 30,7% menos que el año pasado. Los varietales a granel promediaron USD 0,93.

El resultado anual también está condicionado por lo ocurrido en julio y agosto, cuando las ventas de vino cayeron 43,8% y 27,3% en valor: entre ambos meses facturaron unos USD 44 millones menos que en 2025. Septiembre (17,8% de mejora) y octubre (19,3%) revirtieron la tendencia, pero no alcanzaron para compensar la pérdida.

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Reino Unido y Estados Unidos, al frente

Medidas en términos de volumen, las exportaciones de vino tuvieron como principal destino en octubre al Reino Unido, con 5,1 millones de litros, casi un cuarto del total, que dejaron USD 9,7 millones. La mayor parte fue granel (3,7 millones de litros).

Entre Estados Unidos y Reino Unido le compraron 9,6 millones de litros de vino a las bodegas argentinas en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos, en cambio, lideró en dólares: USD 18,4 millones, 27% del total, con 4,5 millones de litros, casi todos fraccionados. Brasil fue tercero, con 2,5 millones de litros y USD 9,4 millones, solo en vino fraccionado. Le siguió Canadá, con 1,6 millones de litros y USD 5,0 millones facturados en el décimo mes del año.

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Qué pasó con el mosto: más toneladas, menos precio

El mosto concentrado, mejor conocido como jugo de uva -la industria lo usa como edulcorante en alimentos y bebidas-, tuvo en octubre un comportamiento estable. Se exportaron 8.960 toneladas, 4,5% más que un año antes, por USD 12,1 millones, prácticamente lo mismo que en octubre de 2025.

En el acumulado de enero a octubre, los envíos de mosto concentrado totalizaron 81.355 toneladas, 18,2% más que en 2025, y USD 111,6 millones, 8,1% más. Como el volumen creció más que la facturación, se deduce que el precio promedio cayó 8,5%, a USD 1.372 por tonelada. Sumando el mosto sulfitado, otra variante del producto, las ventas de mostos llegaron a USD 117,6 millones, 6,8% más que en 2025.

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De esa forma, el total de vinos y mostos exportados en los diez meses fue de USD 658 millones, apenas 1% menos que un año atrás.