El poder adquisitivo de la jubilación promedio cayó casi 13% desde noviembre de 2023

REUTERS/Agustin Marcarian

Guardar

El poder de compra de las jubilaciones todavía no logró recuperar el terreno perdido desde el inicio del actual Gobierno. Si bien en el último año se registró una mejora real, la evolución de las prestaciones continúa por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en septiembre de 2026 el haber medio por beneficiario del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicó en $912.336. Aunque el monto implica un aumento en términos reales del 1,3% respecto del mismo mes del año anterior, todavía acumula una pérdida de poder adquisitivo cercana al 12,7% en comparación con noviembre de 2023.

PUBLICIDAD

Evolución de beneficiarios, haber medio y haber mínimo

El estudio destaca el deterioro de las prestaciones de menor cuantía, particularmente afectadas por la decisión de mantener sin cambios el bono mensual de $70.000 desde marzo de 2024.

En ese sentido, el haber mínimo con bono alcanzó los $498.633 en septiembre de este año. A diferencia de lo ocurrido con las jubilaciones que no reciben el refuerzo, su trayectoria mostró una tendencia descendente en términos reales, debido a que el adicional permanece congelado y no acompaña los aumentos de la movilidad previsional.

El haber mínimo con bono alcanzó los $498.633 en septiembre de este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe precisa que la movilidad del régimen general del SIPA registró una suba interanual del 33,8% en septiembre, frente a una inflación del 33,4%. Esto se tradujo en un incremento real del 0,4%. Sin embargo, cuando se considera el promedio mensual de los últimos 12 meses, la variación fue negativa en 0,1%.

PUBLICIDAD

La situación es más desfavorable para quienes perciben el haber mínimo. En ese segmento, la movilidad con refuerzo acumuló una caída interanual del 7,4% entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026. Si se toma el promedio mensual de los últimos 12 meses, el retroceso alcanzó el 5,4%.

El congelamiento del bono tuvo un efecto directo sobre los ingresos de una parte importante de los beneficiarios: la medida afecta al 47,3% de los titulares de prestaciones del SIPA, alrededor de 2,9 millones de personas.

Además, ASAP remarcó que el peso del refuerzo sobre el haber mínimo se redujo considerablemente: pasó de representar el 52% en diciembre de 2023 al 16,3% en abril de 2026.

PUBLICIDAD

En esa línea, con datos a octubre, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA señaló: “En los últimos doce meses, la jubilación mínima con bono perdió el 4,7% de su poder adquisitivo. Su valor real actual representa un 78% del promedio anual de 2018, último año sin bonos. La falta de actualización mensual hace que pierda efectividad como política compensatoria en un contexto inflacionario”.​

Por otra parte, el informe comparó la evolución de las jubilaciones con la de los salarios. Mientras que la movilidad previsional comenzó a recuperarse a partir de marzo de 2024, luego del fuerte deterioro provocado por la devaluación de diciembre de 2023 y la aceleración inflacionaria, desde abril de ese año el ritmo de mejora se desaceleró. Hacia febrero de 2025, la recuperación de los salarios superó a la de las prestaciones.

PUBLICIDAD

Menos beneficiarios y caída de los aportantes

De acuerdo con ASAP, durante los primeros nueve meses de 2026, el sistema previsional registró una disminución de 21.479 beneficiarios, equivalente a una baja del 0,35%. Respecto a septiembre de 2025, el stock evidenció una retracción del 0,04%, unas 2.263 personas.

La cantidad de titulares se mantiene prácticamente estable desde junio de 2025, luego de varios años de crecimiento impulsado, entre otros factores, por la moratoria previsional que estuvo vigente hasta marzo de 2025.

La cantidad de titulares se mantiene prácticamente estable desde junio de 2025

En paralelo, se verificó una reducción en el número de trabajadores que realizan aportes. Durante el primer semestre de 2026, los puestos de trabajo en relación de dependencia con aportes anotaron una baja de 119.641 casos, equivalente al 1,6%.

PUBLICIDAD

A su vez, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el monto mensual de aportes y contribuciones por trabajador, medido en términos reales, cayó 2,5%.

En materia de financiamiento, los recursos de la Seguridad Social sin considerar las rentas de la propiedad se contrajeron 3,2% en términos reales durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. Dentro de ese conjunto, los aportes y contribuciones disminuyeron 3,8%.

Por el lado del gasto, las prestaciones previsionales del SIPA representaron el 69,4% de las erogaciones de la Seguridad Social y tuvieron un aumento real del 0,4% interanual.

PUBLICIDAD

En tanto, el resultado financiero de la función Seguridad Social registró un déficit de $7,5 billones acumulado a septiembre, equivalente al 11,2% del gasto total del área.