El Gobierno habilitó la única propuesta para concesionar la segunda aduana terrestre del país

Es el primer paso fronterizo en importancia del interior del país y la segunda aduana de mayor movimiento de Argentina

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El Centro de Fronteras Paso de los Libres, ubicado en la provincia de Corrientes, está sujeto a privatización desde octubre de 2024. Desde aquel entonces, fueron ocho las iniciativas privadas que se presentaron ante el Gobierno con el objetivo de renovar la segunda mayor aduana del país en términos de importancia. Este miércoles, el presidente Javier Milei firmó el decreto 1350/26, publicado en el Boletín Oficial, por el que declaró de interés público la única iniciativa privada que sobrevivió al proceso de evaluación para concesionar el complejo por, al menos, dos décadas.

El espacio —que incluye el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI)— es el primer paso fronterizo en importancia del interior del país y la segunda aduana de mayor movimiento de Argentina.

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Ubicado en la localidad de Paso de los Libres, el paso fronterizo es limítrofe con la ciudad brasileña de Uruguayana (en el estado de Río Grande del Sur), funciona como el principal puerto seco del país: por sus instalaciones circulan en promedio entre 700 y 1.000 camiones diarios -alrededor de 200.000 vehículos de carga al año-, concentrando la mayor parte del intercambio comercial terrestre entre la Argentina y Brasil.

La única propuesta que logró avanzar en el proceso fue presentada por el Grupo Promotor, un consorcio integrado por tres empresas: Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA. De las ocho iniciativas recibidas durante la convocatoria, siete fueron descartadas por no cumplir los requisitos de admisibilidad.

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El consorcio detrás de la única oferta válida

Los tres integrantes del Grupo Promotor presentan perfiles complementarios para un proyecto que combina obras de infraestructura, operación logística y prestación de servicios. Empresa General Urquiza SRL es la firma controlada por la familia Derudder, propietaria de la histórica empresa de transporte Flecha Bus.

Servicios Logísticos Integrados SRL opera Fast Track, una de las principales proveedoras logísticas de Mercado Libre. La tercera empresa, Da Fré Obras Civiles SA, es propietaria de una porción del medio mendocino Los Andes y tiene a su cargo la concesión del mirador del Obelisco junto con la firma Andesmar.

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Por las instalaciones del COTECAR circulan en promedio entre 700 y 1.000 camiones diarios

El decreto aclara que la acreditación definitiva de la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera del futuro contratista deberá verificarse recién en la instancia del proceso de selección. No obstante, el Gobierno evaluó que las empresas del consorcio cuentan con perfiles vinculados a las especialidades que requiere el proyecto.

Una concesión a 20 años sin fondos públicos

La iniciativa contempla una concesión onerosa por 20 años, prorrogable por cinco más, financiada íntegramente con inversión privada. El futuro concesionario tendrá a su cargo la administración, operación, mantenimiento y explotación del complejo durante ese período, y recuperará la inversión a través del cobro de peajes, tarifas de estacionamiento y estadía.

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El Estado, aclara el documento oficial, no realizará desembolsos para la ejecución del proyecto, mientras que los controles aduaneros, migratorios y sanitarios -Aduana, Migraciones, SENASA, Sanidad de Frontera y Gendarmería Nacional- seguirán a cargo de los organismos públicos.

El plan de obras prevé la recuperación de áreas operativas, repavimentación de calzadas, modernización de los sistemas de iluminación, señalización y pesaje, rehabilitación del Centro de Control Operativo e incorporación de tecnología de inspección no intrusiva. También contempla la relocalización de la terminal de ómnibus dentro del predio del COTECAR, instalaciones de alojamiento y servicios para conductores, áreas comerciales, estación de servicio, taller mecánico, gomería y lavadero con sistema de reutilización de agua.

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El complejo cuenta con una superficie de más de 900.000 metros cuadrados y un estacionamiento con capacidad para aproximadamente 900 camiones simultáneos

El proyecto incluye además un parque solar fotovoltaico con una capacidad inicial de 1 megavatio (MW), con posibilidad de ampliación, destinado a abastecer el complejo y entregar el excedente a la red eléctrica.

Ocho oferentes, siete descartados

La convocatoria a iniciativas privadas se lanzó en octubre de 2024 mediante la Resolución 112/24 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, en el marco del Régimen de Iniciativa Privada establecido por el decreto 713/24 —reglamentario de la Ley Bases— y la Ley N° 17.520. El plazo original fue prorrogado hasta el 3 de febrero de 2025 por la Resolución 172/24. Ese mismo mes, el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, presidió el acto de apertura de sobres en el que se recibieron las ocho propuestas.

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Según el acta notarial de apertura labrada por la Escribanía General del Gobierno de la Nación —disponible en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros—, los ocho oferentes que se presentaron fueron: Viadsa Argentina SA; GDP (Gestión de Pasos) FADEAAC; Gatepriority SA; el Grupo Promotores (integrado en ese entonces por Da Fré Obras Civiles SA, Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrales SRL y Corven Motors Argentina SA); Hito SA; Depósito Fiscal Buenos Aires SA (DEFIBA); el Consorcio de Cooperación Centro de Frontera Paso de los Libres; y Silva Garramuño SRL - Ginsa SA.

Tras la etapa de evaluación de admisibilidad, siete de ellas fueron desestimadas. La del Grupo Promotor fue la única considerada elegible para avanzar hacia la Declaración de Interés Público, que habilita la elaboración de la documentación licitatoria.

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El decreto firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el paso previo a la licitación, no la concesión en sí. A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá elaborar y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares —con intervención del Ministerio de Economía—, y convocar la licitación pública. Recién en ese proceso se elegirá al concesionario definitivo y se verificarán las capacidades del adjudicatario.

El paso fronterizo es limítrofe con la ciudad brasileña de Uruguayana, en el estado de Río Grande del Sur

La documentación licitatoria deberá establecer las condiciones definitivas de la concesión: obligaciones de inversión, operación y mantenimiento, asignación de riesgos, garantías, mecanismos de control y fiscalización, indicadores de desempeño y régimen de penalidades, entre otros aspectos.

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El principal corredor terrestre con Brasil

El Centro de Fronteras Paso de los Libres registra un promedio de más de 1.000 camiones por día y cuenta con una superficie de más de 900.000 metros cuadrados y un estacionamiento con capacidad para aproximadamente 900 camiones. Por allí circulan principalmente exportaciones de arroz —el complejo concentra el 15,6% de las ventas externas totales de arroz del país, con destino al mercado brasileño— e importaciones de maquinaria hacia plantas industriales argentinas.

La actividad principal del complejo es la gestión y el control del tránsito internacional de cargas, con operaciones de almacenamiento, carga, descarga y gestión aduanera.

El Gobierno tiene previsto extender el modelo de concesión privada a otros 13 centros de frontera del país, con el antecedente del Centro Unificado de Frontera de Santo Tomé —también en Corrientes—, que opera bajo concesión privada desde hace varios años y fue reconocido a nivel regional por la agilidad de su operatoria.