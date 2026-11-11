Economía

El Gobierno enfrenta hoy una licitación de deuda con vencimientos por más de $10 billones: qué espera el mercado

El Ministerio de Economía tiene un nuevo test financiero. Los analistas prevén que se renueve menos del total, lo que inyectaría pesos a la calle

Este miércoles, Finanzas enfrenta vencimientos por $10,6 billones de los cuales $9,9 billones estarían en manos de privados. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)
Este miércoles, Finanzas enfrenta vencimientos por $10,6 billones de los cuales $9,9 billones estarían en manos de privados. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)
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Este miércoles, la Secretaría de Finanzas enfrenta una licitación con vencimientos por $10,6 billones. En el mercado hay expectativa por la posibilidad de que se vuelquen pesos y aumente la liquidez del sistema. Las estimaciones relevadas entre operadores ubican el rollover entre el 90% y el 100%, con diferencias sobre la demanda de instrumentos de mayor plazo y sobre la tasa que deberá convalidar el Tesoro para extender vencimientos.

El Ministerio de Economía ofreció una combinación de instrumentos de baja duration y una única alternativa de plazo más extenso: la reapertura del bono ajustado por CER con vencimiento en junio de 2028, identificado como TZX28. Para esa opción, la emisión tendrá un límite de $5 billones. La respuesta de los inversores a ese título será uno de los indicadores centrales de la jornada.

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Los compromisos de la subasta suman $10,6 billones al considerar los vencimientos de TX26 y TX28. Facimex estimó que $9,9 billones de ese total están en manos privadas. En ese marco, la firma señaló que un rollover superior al 100% no tendría margen sin una presión adicional sobre las tasas.

¿Sin rollover del 100%?

Facimex sostuvo que un nivel de refinanciamiento superior al total de los vencimientos exigiría una presión mayor sobre los rendimientos, por lo que pone en duda un rollover superior al 100% de los vencimientos. La entidad vinculó esa evaluación con la dinámica reciente de las tasas overnight y con la liquidez disponible para los participantes del mercado.

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Según la firma, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) esterilizó $1,3 billones durante una rueda que registró presión sobre las tasas overnight. Facimex atribuyó parte de ese comportamiento a los feriados, que afectaron la dinámica de la liquidez. La consultora indicó que, en ese marco, el Tesoro adoptó una estrategia diferente antes de la licitación. El objetivo fue combinar la oferta de instrumentos cortos con una señal sobre el tramo largo de la curva de deuda en pesos.

Analistas de mercado identificaron que la semana pasada el Gobierno compró bonos por casi $2 billones. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Analistas de mercado identificaron que la semana pasada el Gobierno compró bonos por casi $2 billones. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

A su vez, la semana pasada, el Tesoro intervino en el mercado secundario y fijó un techo de 10% para las tasas del tramo largo. Facimex afirmó que compró cerca de $1,8 billones de Duales CER-TAMAR y Boncer 2028, con pagos que llevaron los rendimientos hasta TAMAR más 10% y CER más 10%, respectivamente.

Esas compras buscaron orientar las tasas de los instrumentos más largos que forman parte de las referencias del mercado. Para la entidad, la intervención en el secundario funcionó como una señal previa a la licitación, especialmente para los inversores que evalúan alargar los plazos de sus tenencias.

Facimex describió esa señal como un posible “put implícito” en el tramo largo de la curva. La lectura de la firma es que ese mecanismo puede atraer a inversores institucionales hacia títulos de mayor duration, con la expectativa de que el Tesoro sostenga un determinado nivel de rendimiento en esos instrumentos.

Doble estrategia

En cuanto a los instrumentos de está licitación, la oferta de Finanzas incluyó de baja duration y dejó al TZX28 como la alternativa de mayor plazo. Facimex interpretó que los títulos cortos funcionan como una opción para garantizar un piso elevado de rollover si la demanda por el bono CER a junio de 2028 no alcanza el nivel esperado por el Tesoro.

Para Nicolás Capella, sales trader de Invertir en Bolsa (IEB), el mix de títulos ofrecido por el Tesoro permite prever una refinanciación sin mayores dificultades. “Vencen un poco más de $10 billones, ofrece un mix de títulos cortos, por lo que no debería costar mucho rollear los vencimientos”, sostuvo.

El Tesoro cuenta con $8 billones en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)
El Tesoro cuenta con $8 billones en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

Capella señaló que el Tesoro tiene cerca de $8 billones de reserva en su cuenta del BCRA. Ese monto aparece como otro de los elementos que el mercado considera al evaluar la necesidad de captar fondos y el margen que tiene la Secretaría de Finanzas para administrar una licitación con rollover parcial.

Estirar plazos

Capella consideró que el TZX28 puede permitir una extensión parcial de la duration de los vencimientos. “Quizás en el TZX28 es donde pueda estirar un poco la duration de los vencimientos a una tasa de CER+10% o CER+11%”, afirmó. El bono CER con vencimiento en junio de 2028 quedó como el único instrumento largo de la licitación. Su desempeño permitirá observar cuánta demanda existe para trasladar una parte de las colocaciones hacia vencimientos más lejanos dentro de una subasta que, en su mayor parte, ofrece alternativas de duración reducida.

El especialista de IEB proyectó un rollover de entre 90% y 100%. Esa proyección coincide con la posibilidad de que el Tesoro no absorba la totalidad de los pesos de los vencimientos. En ese caso, una parte de los recursos quedaría disponible para el mercado. El rango señalado por Capella no contempla una expansión amplia de la refinanciación por encima del total de los compromisos.

La evaluación de Facimex también ubicó a los instrumentos de muy corto plazo como una herramienta para sostener la tasa de rollover. La firma planteó que esas opciones pueden captar la demanda de quienes no opten por la extensión de duration a través del TZX28.

Próximo desafio

También Portfolio Personal Inversiones (PPI) puso el foco en la respuesta que reciba el TZX28, pero de cara a los próximos desafíos que tienen Finanzas. Es que si los inversores muestran interés por esa alternativa, la Secretaría de Finanzas contará con una referencia sobre la posibilidad de desplazar vencimientos hacia 2028 dentro de las próximas subastas.

La firma vinculó esa medición con el calendario de deuda inmediato. Según PPI, las dos subastas posteriores concentran vencimientos por alrededor de $66 billones. Por esa razón, el resultado de la colocación de este miércoles será seguido por los operadores que analizan la capacidad oficial para ofrecer instrumentos de mayor plazo.

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