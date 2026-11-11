El aeropuerto de Ezeiza reabrió hoy su pista principal tras la finalización de las obras de renovación

Las intervenciones forman parte de un programa de infraestructura que contempla una inversión de USD 100 millones en la terminal internacional

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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza volvió a operar este miércoles con su pista principal en toda su extensión, luego de que Aeropuertos Argentina concluyera los trabajos de renovación en la intersección de sus dos pistas. La rehabilitación de la pista 11-29 se concretó a las 4 de la madrugada, de acuerdo con el calendario establecido, y habilitó nuevamente las operaciones de aviones de mayor porte.

Durante los 18 días que duraron las restricciones, los vuelos debieron adecuarse a un esquema operativo alternativo. Con la finalización de las tareas, el aeropuerto dejó atrás ese régimen transitorio y recuperó su dinámica habitual. El primer vuelo de la jornada fue de Jetsmart hacia El Calafate.

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Las tareas integran un programa de infraestructura anunciado en febrero pasado, proyectado junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), “que incluye mejoras tanto en el lado aire como en el lado tierra, además de nuevas instalaciones y servicios vinculados con la operación aeroportuaria, los pasajeros y la actividad de cargas”, según informó Aeropuertos Argentina en un comunicado.

El proyecto integral prevé una inversión de USD 100 millones. Entre las principales obras previstas se encuentra la ampliación de 1.200 metros cuadrados de la terminal de arribos domésticos. También se incorporarán cinco puertas de embarque, que elevarán a 12 el total disponible, y se extenderá el área de preembarque hasta alcanzar los 3.500 metros cuadrados. El sector contará, además, con una nueva sala VIP, espacios gastronómicos y un área recreativa para niños.

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La reapertura de la pista principal de Ezeiza se concretó a las 4 de la madrugada, tras 18 días de trabajos de renovación

El plan también incluye mejoras en la infraestructura de Aeropuertos Argentina Cargas. En ese sector está prevista la puesta en funcionamiento de la Terminal Única de Courier (TUC), una instalación de 12.000 metros cuadrados cuya inauguración está programada para la próxima semana.

A su vez, se ampliará la superficie destinada a la exportación de productos perecederos, que pasará de 4.500 a casi 7.000 metros cuadrados con instalaciones de temperatura controlada. También se proyectó una nueva vía de circulación hacia la autopista Riccheri, con el objetivo de agilizar los desplazamientos dentro del predio aeroportuario.

Un plan de expansión de USD 1.500 millones

Las obras en Ezeiza se inscriben en un programa de inversiones de mayor alcance que Aeropuertos Argentina anunció recientemente en acuerdo con el Gobierno nacional. Se trata de un Plan de Expansión del Sistema Nacional de Aeropuertos que prevé desembolsos por USD 1.500 millones durante los próximos cinco años, con financiamiento conjunto del Fondo para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA).

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“Esta inversión se enmarca en el acuerdo de extensión del contrato de concesión de los 35 aeropuertos a nivel nacional, junto con el compromiso asumido por Aeropuertos Argentina de realizar inversiones con financiamiento directo de la compañía durante los próximos cuatro años”, afirmó la empresa.

La mayor parte de los fondos se concentrará en Ezeiza, que recibirá USD 794 millones para ampliar su infraestructura. Entre los proyectos se encuentran una nueva terminal de arribos internacionales de 35.000 metros cuadrados y otra para vuelos domésticos de 10.000 metros cuadrados. También se extenderá el espigón internacional hasta los 15.000 metros cuadrados y se incorporarán seis puertas de embarque.

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Además, se proyecta una ampliación de Aeroparque y un conjunto de intervenciones en los 33 aeropuertos del interior del país.

La inversión busca hacer frente al crecimiento previsto del transporte aéreo. Según las proyecciones de la compañía, el tráfico de pasajeros aumentará 114% en los próximos 40 años, impulsado por la apertura de nuevas rutas y una mayor frecuencia de vuelos.

Ezeiza concentrará USD 794 millones del plan de expansión aeroportuaria que contempla desembolsos por USD 1.500 millones en cinco años

Días atrás, la empresa anunció una nueva emisión de deuda por USD 400 millones, una operación que le permitirá optimizar su estructura de capital, reducir los costos de financiamiento, extender los vencimientos de sus pasivos y reforzar su liquidez. El objetivo es contar con mayores recursos para acelerar la ejecución de su plan de obras.

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En conjunto, el plan de infraestructura de largo plazo prevé inversiones por USD 7.500 millones y apunta a ampliar la capacidad del sistema aeroportuario, reforzar las condiciones de seguridad operacional y acompañar el crecimiento del transporte aéreo y la conectividad.