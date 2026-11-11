Economía

Crece la demanda por las acciones de Anthropic antes de su salida a bolsa: cuánto esperan que recaude

Las ofertas recibidas para el lanzamiento de las acciones de la compañía tecnológica alcanzan unos USD 90.000 millones, cifra que otorgaría una valoración objetivo de USD 1,4 billón. El precio se fijaría el 18 de noviembre

Anthropic podría alcanzar una valoración bursátil de USD 1,4 billón.
Anthropic podría alcanzar una valoración bursátil de USD 1,4 billón.
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Hay una larga cola de inversores a la espera de la salida a bolsa de Anthropic, y los banqueros quieren que todo el mundo la vea. La oferta de Anthropic recibió varias veces la cantidad de órdenes disponibles, según informó Bloomberg este miércoles, liderada por órdenes de gran volumen. Mediante una colocación privada, Anthropic y sus cofundadores están recaudando hasta 90 mil millones de dólares con una valoración objetivo de 1,4 billón de dólares, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia.

Cabe recordar que Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) recibió ofertas por casi cinco veces las acciones lanzadas en 2019, es decir, USD 119.000 millones en ofertas para una venta de USD 26.000 millones de dólares. SpaceX atrajo más de USD 250.000 millones en demanda para su debut en junio de este año, aproximadamente cuatro veces el valor de la operación. Facebook -,ahora Meta- y Rivian también registraron una gran demanda. Ambas cayeron entre un 40% y un 70% un año después de su apertura, según cálculos de Yahoo Finance.

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¿Por qué motivo se potencia la demanda?

La mayoría de las OPV (Ofertas Públicas Iniciales) reciben una gran cantidad de solicitudes, lo que permite a los suscriptores elegir quién recibe las acciones, según comentó Jay Ritter, profesor de la Universidad de Florida. Los inversores lo saben, por lo que aumentan sus órdenes en las ofertas más atractivas, esperando que se reduzcan. Gran parte de esa demanda suele provenir de inversores que buscan obtener ganancias rápidas.

Los inversores esperan la fijación del precio de las acciones de Anthropic, prevista para el 18 de noviembre. (Foto: Reuters)
Los inversores esperan la fijación del precio de las acciones de Anthropic, prevista para el 18 de noviembre. (Foto: Reuters)

Por eso, el primer mes de cotización puede resultar engañoso. “Durante los primeros 30 días se produce un repunte con la salida a bolsa, pero después del periodo de restricción de venta de acciones, es cuando el mercado nos dará la valoración real”, declaró a Yahoo Finance Robert Schein, director de inversiones de Blanke Schein Wealth Management.

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El precio es la señal real

Aun así, el libro de órdenes no es inútil, pues la cifra definitiva se expresa a través del precio. Desde 1980, las OPV estadounidenses con precios superiores al rango de cotización anunciado obtuvieron una ganancia promedio del 50% en su primer día, según datos de Jay Ritter. Las operaciones con precios dentro del rango promediaron un 12%, y las que se cotizaron por debajo, apenas un 3%. Solo alrededor de una cuarta parte de las operaciones superan ese umbral.

Anthropic fijó su rango de precios entre 70 y 78 dólares de forma conservadora y el Financial Times informó que los banqueros ahora esperan fijar un precio superior, lo que eleva la valoración a 1,5 billones de dólares o más. Se espera que el precio se fije el 18 de noviembre y que la cotización comience el 19 de noviembre. Cuando los porteros empiecen a subir el precio de entrada, la multitud en la puerta será real.

La evolución de la acción de SpaceX desde su salida a bolsa en junio.
La evolución de la acción de SpaceX desde su salida a bolsa en junio.

El primer año es otra historia

Las OPV realizadas entre 1980 y 2024 generaron una rentabilidad media de alrededor del 6% en su primer año, frente al 11% de empresas de tamaño similar. En cuatro de sus primeros cinco años, registraron rentabilidades inferiores. Esta es una de las razones por las que, a lo largo de cuatro siglos de exitosas OPV, la paciencia ha sido más beneficiosa que la rapidez.

Existen excepciones. Arm Holdings (ARM) duplicó con creces su valor en su primer año tras una operación que superó en más de diez veces la demanda. SpaceX (SPCX) abrió a 150 dólares en junio y desde entonces cotizó por debajo de ese precio durante largos periodos.

Gráfico comparativo de acciones de empresas que salieron a bolsa con empresas de tamaño similar durante sus primeros cinco años. Las empresas que salieron a bolsa obtuvieron un rendimiento promedio de alrededor del 6% en el primer año, frente al 11% de sus pares, y se quedaron rezagadas en todos los años, excepto en el cuarto.

“Lo vimos con SpaceX, donde la salida a bolsa es el argumento inicial, pero los beneficios aportan la evidencia real”, comentó Robert Schein.

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