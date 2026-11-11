Con tasas más altas en Estados Unidos, el mercado mira el riesgo electoral argentino

La inflación de 0,4% en Estados Unidos consolidó las expectativas de una suba de la tasa de interés de la Reserva Federal al 4,50% en diciembre. (REUTERS/Brendan McDermid)

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En un día se derribó la ilusión del lunes. La inflación de 0,4% mensual de Estados Unidos, más alta que la esperada, quitó el optimismo y ahora el 85% de los analistas e inversores cree que la suba de la tasa de interés en diciembre es un hecho. Pero además se pensaba que cuando hubiera una suba de tasas sería de 0,25 puntos porcentuales. Ahora, la realidad les indica que será de 0,50 puntos porcentuales. La tasa actual se ubica entre el 3,75% y el 4%. Si se produce el movimiento esperado, la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos, llevará la tasa a un rango de entre 4,25% y 4,50%.

El otro dato negativo fue la licitación de ayer de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde hubo una débil demanda y se renovaron los bonos a 10 años a una tasa de 5,02%. Se le volvió a encarecer la deuda a Estados Unidos.

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Las víctimas serán la actividad y el consumo porque las hipotecas subirán desde el actual casi 8% anual y se encarecerá la financiación de deudas con tarjetas o créditos. La morosidad en Estados Unidos es la más elevada desde 2017. Pero la suba de tasas tendrá impacto directo en la financiación de la inteligencia artificial.

Los bonos soberanos locales respondieron bien. Los Globales con ley extranjera, que son los que influyen en el índice del riesgo país, estuvieron equilibrados, pero la caída de los títulos norteamericanos, que son la referencia, hizo que bajara 20 unidades a 853 puntos básicos.

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De todas maneras, hay un dato que no desaparece del escenario económico argentino. El riesgo electoral. El ejemplo más claro lo dio el economista Antonio Aracre, quien señaló que el riesgo debería llamarse “cambio de rumbo” y dio como ejemplo los rendimientos de los nuevos bonos en dólares, que dejaron de licitarse cuando subió el riesgo país. El AO27, que vence en octubre antes de las elecciones, paga 3,9%. El AO28, con las mismas características, pero con vencimiento el 31 de octubre de 2028, rinde 16,2%.

Es tanta la brecha que no son pocos los traders que aconsejan asumir el riesgo porque en el peor de los casos la renta que se obtiene hasta 2027 puede cubrir las pérdidas. Es más, desalientan el carry trade -apostar a que las tasas le ganan al dólar- porque una leve suba de la divisa puede devorar la renta de un mes o de varios meses. Los bonos y plazos fijos en pesos rinden menos de 2% mensual, casi lo mismo que la inflación. En ese caso, el consejo de los traders es orientarse hacia los bonos en pesos indexados.

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No hay que olvidar que Brasil va camino a una devaluación. El real ayer cotizó a casi 5,60 por dólar. Desde la victoria de Lula, la divisa de Brasil se devaluó más de 12%. La Argentina tiene un obstáculo comercial con el dólar atrasado y el petróleo en baja. La Bolsa de San Pablo bajó 0,52%. El riesgo país brasileño está en 196 puntos básicos y superó al de República Dominicana, con lo que ocupa el noveno puesto en el ranking de riesgos de Latinoamérica, que encabeza holgadamente la Argentina y no incluye a Venezuela. Con una suba de 6 puntos, el riesgo país brasileño superará al de Honduras.

Dos buques cisterna navegan por las aguas del estrecho de Ormuz frente a una costa rocosa. (Matías Togni)

Otra buena noticia para la Argentina, que compensa la baja del petróleo, es el aumento de la soja en Chicago. La oleaginosa subió 3,2% y cotiza por encima de los USD 450. Anoche, en el overnight, seguía en alza porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, si bien estimó una mayor cosecha, destacó que es inferior al aumento de la demanda de China.

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El petróleo Brent seguía cayendo y cotizaba a USD 92 (-0,2%). Desde Dubai, Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, indicó que “el petróleo parece querer estabilizarse en los USD 90 a medida que el mercado procesa que Trump está cada día más lejos de intentar otra acción militar. Pero por otro lado no hay ninguna concesión de Irán para encauzar la vía diplomática. Este estado de “ni guerra ni paz” parece ser la estrategia que le funciona a todos, y en este status quo, los USD 90 son razonables. El componente que está corrigiendo fuerte es el precio de los fletes, que todavía siguen siendo el talón de Aquiles del petróleo y donde se concentra la mayor prima de riesgo que realmente no está justificada desde los números porque los barcos siguen cruzando por el Estrecho de Ormuz a pesar de los reportes de ataques”.

Togni agregó que “los volúmenes de exportaciones están cerca de los niveles preguerra y Asia, para lo que queda del año, tiene sobrantes de crudo. Por caso, la Argentina durante agosto y septiembre mandó más de la mitad de sus cargas a Asia, pero desde octubre volvimos a exportar casi todo a Estados Unidos, con alguna carga esporádica a Europa. Para entender la debilidad del mercado, Medanito, el crudo de Vaca Muerta, alcanza el mayor descuento contra Brent de 8 dólares”.

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En tanto, en el overnight, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York reaccionaban con alzas, lideradas por el Nasdaq de las tecnológicas, que avanzaba hasta 0,50%. El oro también subía 0,30%. El dólar se mantenía estable y el Bitcoin amagaba con perforar el piso de USD 73 mil.

Hoy va a ser una rueda distinta, porque si bien reabren los mercados locales, Estados Unidos operará con restricciones por el feriado del Veterans Day que afecta a los bancos e impide las liquidaciones de operaciones. Esta restricción hará que caiga el monto de negocios.