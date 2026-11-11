Cómo siguen los feriados bancarios durante la visita del Papa León IV a Luján

La provincia de Buenos Aires tendrá un feriado provincial este miércoles por la misa del papa León XIV en Luján. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina tendrá este miércoles 11 de noviembre una de sus jornadas centrales en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Por ese motivo, la provincia de Buenos Aires tendrá un feriado provincial, que alcanzará a las dependencias estatales, las escuelas y las sucursales bancarias del distrito.

La medida no rige en todo el país. Mientras los municipios bonaerenses tendrán actividad reducida por el asueto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto de las provincias mantendrán su calendario laboral y educativo habitual, salvo decisiones puntuales de organismos o empleadores.

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El feriado forma parte de las disposiciones adoptadas para organizar la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El cierre de la agenda contempla una misa en Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina, antes de la partida del pontífice desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima.

El feriado del miércoles alcanza a toda la provincia de Buenos Aires

El Decreto 1103/2026 declaró de interés nacional la visita del Papa y estableció jornadas especiales según las ciudades y provincias incluidas en su itinerario. Para este miércoles, el alcance territorial quedó limitado a la provincia de Buenos Aires, donde se desarrollará la ceremonia religiosa de cierre.

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La decisión abarca a La Plata y a los otros 134 municipios bonaerenses. En consecuencia, las oficinas de la administración pública provincial no atenderán con normalidad y los establecimientos educativos, tanto estatales como privados, no dictarán clases.

Cada municipio podrá disponer mecanismos propios para garantizar las guardias y los servicios esenciales. También pueden existir pautas particulares en hospitales, áreas de emergencia, seguridad, recolección de residuos y transporte, que suelen funcionar con cronogramas especiales en días no laborables.

En cambio, el feriado no se extiende a la Ciudad de Buenos Aires. Allí habrá clases y actividad administrativa habituales el 11 de noviembre, aunque la circulación podría verse condicionada por el operativo de seguridad y los traslados vinculados con la agenda papal.

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Los bancos no abrirán en territorio bonaerense

Las sucursales de bancos públicos y privados permanecerán cerradas durante el feriado en la provincia de Buenos Aires. La suspensión de la atención presencial alcanzará a las entidades instaladas en los municipios bonaerenses, incluida la ciudad de Luján.

La Ciudad de Buenos Aires y el resto del país mantendrán el cronograma laboral y escolar habitual. (FOTO: Noticias 24/7)

Los usuarios podrán operar a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles, home banking, billeteras virtuales y otros canales electrónicos. Las transferencias inmediatas continuarán disponibles, aunque algunas acreditaciones, pagos y trámites que requieran intervención de las entidades podrían trasladarse al siguiente día hábil.

La situación será distinta en la Ciudad de Buenos Aires y en las demás jurisdicciones, donde las entidades financieras podrán atender de acuerdo con su régimen normal. Por eso, quienes necesiten realizar gestiones presenciales deberán verificar la ubicación de su sucursal antes de concurrir, ya que una misma entidad puede tener oficinas abiertas fuera del territorio bonaerense y cerradas dentro de él.

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El calendario bancario ya había tenido modificaciones durante la visita papal. El viernes 6 de noviembre se conmemoró el Día del Bancario y las sucursales no atendieron al público. Luego, el lunes 9 fue feriado nacional por la llegada del pontífice, mientras que el martes 10 las entidades financieras y las cámaras electrónicas de compensación no operaron en todo el país por una disposición del Banco Central de la República Argentina.

La misa en Luján cerrará la visita apostólica

León XIV tiene previsto iniciar su última jornada en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y trasladarse luego a Luján para presidir la misa. La ciudad recibirá a fieles de distintos puntos del país, por lo que las autoridades prepararon un esquema especial para ordenar los accesos, la circulación y la seguridad en torno a la basílica.

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El Gobierno nacional coordina el operativo con la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, las tres jurisdicciones incluidas en el recorrido del Papa. El plan contempla el despliegue de fuerzas de seguridad, controles en los traslados y dispositivos para los actos masivos programados durante los cuatro días.

Las autoridades proyectaron una asistencia acumulada de cerca de siete millones de personas en el conjunto de actividades de la visita. Para el miércoles, la concentración en Luján será uno de los puntos de mayor convocatoria, junto con los encuentros celebrados previamente en Buenos Aires y Córdoba.

Tras la ceremonia religiosa, el Papa partirá desde Ezeiza hacia Perú. Con ese traslado finalizará la visita a la Argentina y también el régimen de feriados especiales dispuesto para facilitar la organización de los actos y la participación de los fieles.

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