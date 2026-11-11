Baja del petróleo: cuánto costaba la nafta en la Argentina la última vez que el barril estuvo por debajo de los USD 90

La nafta súper cuesta $2.103 promedio por litro en Buenos Aires. (EFE)

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El precio del barril de petróleo Brent perforó este 10 de noviembre los USD 90 y tocó los USD 89,34, un nivel que no registraba desde fines de agosto. El dato reabre una pregunta para los argentinos: qué pasará con el precio de la nafta, teniendo en cuenta que hace apenas 11 días el Brent llegó a superar los 117 dólares.

Un breve repaso de la evolución de los precios de los combustibles y el petróleo, permite entender mejor qué está pasando con los valores en el surtidor. El 26 de agosto, con el Brent a USD 86,72, el litro de nafta súper en Buenos Aires costaba $2.045 en promedio. Luego, el precio se disparó y pasaron más de dos meses hasta que el Brent volviera a perforar los 90 dólares. Eso ocurrió este 10 de noviembre, cuando el barril de Brent llegó a cotizar a USD 89,34. Actualmente, la nafta súper cuesta $2.103, según datos publicados por el sitio especializado Surtidores. La diferencia de punta a punta es de $58 por litro: un aumento de 2,83%. En el mismo lapso, el barril subió 3,02 por ciento.

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Ahora bien, en el medio, entraron en juego otras variables que condicionaron el precio de los combustibles. La inflación, por ejemplo, fue de 1,9% en septiembre y se estima un valor similar para octubre. Además, el Gobierno decidió postergar la suba programada del impuesto a los combustibles en dos ocasiones. El 30 de septiembre, mediante el Decreto 1126, difirió hasta el 1° de noviembre los aumentos pendientes y, el 30 de octubre, volvió a correrlos, esta vez hasta el 1° de diciembre.

En resumen, el barril de crudo se encuentra hoy a casi el mismo precio que hace dos meses y la nafta se ha mantenido relativamente estable (subió por debajo del IPC). Eso explica, en parte, por qué los precios en surtidor no han bajado en los últimos días, pese al desplome del petróleo en el mundo. El 30 de octubre el Brent había llegado a USD 117,58 y en apenas once días cayó 24%, hasta los mencionados 89,34 dólares. En ese tiempo, la nafta súper pasó de $2.090 a $2.103: subió 0,62 por ciento.

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El barril de crudo Brent llegó a los USD 117,58 a fines de octubre. (Europa Press)

Por lógica, es normal pensar que la fuerte caída del Brent debería tener un impacto directo en el precio que pagan los conductores por la nafta, pero se mira el tramo previo, entre el 26 de agosto y el 30 de octubre, se observa que el barril se encareció 35,6% y la nafta, 2,2 por ciento. De punta a punta, entonces, la suba fue moderada y el fuerte incremento del barril hasta su pico no se vio reflejado en los precios del surtidor.

Por qué subió el petróleo y por qué bajó

El precio del crudo estuvo atado en 2026 al conflicto entre Estados Unidos e Irán. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon territorio iraní, y afectó el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de 20% del petróleo mundial. El 30 de octubre, un nuevo ataque a un petrolero en esa vía y el temor a una escalada llevaron al Brent a su nivel más alto en seis meses.

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La baja de los últimos días tiene dos explicaciones. La primera es geopolítica: el lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no prevé ordenar nuevas operaciones militares contra Irán, luego de recibir pedidos de mandatarios de la región, entre ellos el primer ministro de Qatar. Los inversores empezaron entonces a reducir la prima de riesgo que habían incorporado ante una posible escalada. El Brent cayó 5,85% el lunes y llegó a retroceder otro 2,58% el martes. La segunda es la oferta: JP Morgan estimó que el superávit mundial alcanzó unos 1,4 millones de barriles diarios en octubre, y una encuesta de Reuters indicó que la producción de la OPEP aumentó ese mes, impulsada por Arabia Saudita, Kuwait e Irak.

Aún así, persisten factores de incertidumbre: continúan los ataques a embarcaciones en Ormuz y Trump mantendrá por ahora el bloqueo naval. Gregory Brew, analista de Eurasia Group, consideró que una caída sostenida por debajo de los USD 90 requeriría avances hacia un acuerdo entre Washington y Teherán.

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¿Los combustibles están atrasados?

Para fijar el precio de la nafta, las petroleras toman como referencia la paridad de importación, es decir, cuánto costaría traer el combustible desde el exterior: el precio internacional, convertido a pesos al tipo de cambio vigente, más fletes y otros costos. La paridad de exportación, en cambio, mide cuánto recibiría un productor local si vendiera el crudo afuera. El Gobierno es partidario de que el valor interno refleje la evolución de los precios internacionales, un indicador de la capacidad del país para obtener dólares vía exportación de hidrocarburos.

Cuando comenzó la escalada del petróleo, se estimaba que los precios internos tenían un atraso del 15 por ciento. (Maximiliano Luna)

Para responder si los precios están atrasados respecto a los valores internacionales, hay que elegir un momento puntual. En marzo, por ejemplo, el exsecretario de Energía y expresidente de YPF Daniel Montamat estimó que, con el barril entre USD 87 y 88, las naftas estaban 6% por debajo de la paridad de importación. En mayo, con el Brent cerca de USD 105, cálculos del mercado ubicaban el rezago en torno a 15 por ciento.

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La petrolera YPF aplica además un esquema de “buffer” para no trasladar de inmediato las oscilaciones del crudo. Su presidente, Horacio Marín, lo explicó así: “Cuando el precio estaba muy alto, teníamos que aumentar mucho; pero si al otro día bajaba, teníamos que bajar. En vez de hacer esos vaivenes, lo evitamos. Y eso lo mantenemos”. Como la paridad se calcula a partir del precio internacional, una baja del barril como la de los últimos días reduce, en igualdad de otras condiciones, la distancia entre el surtidor y ese valor.