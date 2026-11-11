Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

ANSES retoma el calendario tras los feriados y habilita pagos para jubilados, titulares de asignaciones familiares y pensiones no contributivas

Ilustración de personas adultas que forman una fila en la acera frente al edificio de ANSES junto a una calle con vehículos.
El haber mínimo jubilatorio se ubica en $444.158,46 y su cronograma de cobro se extiende hasta el 20 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este miércoles 11 de noviembre el calendario de pagos de noviembre de 2026. Cobran jubilados y pensionados con haberes mínimos cuyos DNI terminan en 0, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo con esa misma terminación, además de grupos de Pensiones No Contributivas.

Los haberes de noviembre incorporan un aumento del 1,93%, de acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, en línea con el índice de inflación registrado en septiembre.

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Quiénes cobran hoy, 11 de noviembre de 2026

Luego de los feriados de los primeros días del mes, ANSES inicia las acreditaciones de varias de sus prestaciones. Las fechas se organizan según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque algunas asignaciones mantienen ventanas de cobro más amplias.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Este miércoles cobran los jubilados y pensionados con ingresos de hasta un haber mínimo y DNI finalizado en 0. El cronograma para este grupo continuará hasta el 20 de noviembre, con turnos escalonados por terminación de documento. En noviembre, el haber mínimo se ubica en $444.158,46, sin considerar eventuales complementos que puedan corresponder a cada beneficiario.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Ilustración de una mujer que escribe en un papel junto a un niño frente a un escritorio de oficina con computadoras y el texto ANSES.
La ANSES aplica un incremento del 1,93% en las jubilaciones y asignaciones de noviembre con base en la inflación de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un incremento del 1,93% en noviembre, la Asignación por Embarazo (AUE) llegará a un monto bruto cercano a los $159.600. Al igual que en la Asignación Universal por Hijo (AUH), Anses liquidará el 80% de manera directa —unos $127.700— y retendrá el 20% restante, suma que se libera tras presentar la acreditación de los controles médicos. El calendario de ambos beneficios seguirá hasta el 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 0 tienen acreditado el pago desde este 11 de noviembre; con el aumento de noviembre, el importe bruto también ronda los $159.600. Las siguientes terminaciones percibirán el beneficio de manera consecutiva hasta el 25 de noviembre.

Pensiones No Contributivas

Este miércoles cobran las personas titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0 y 1. Las PNC incluyen beneficios por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más, y sus montos se actualizan con el mismo porcentaje mensual aplicado a las jubilaciones y asignaciones.

Asignaciones de pago único y familiares de PNC

Desde hoy también queda habilitado el período de cobro para las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio. En este caso, todas las terminaciones de DNI podrán realizar la operación entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se acreditan entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre para todas las terminaciones de DNI. Por su parte, las Asignaciones de Pago Único por Nacimiento, Adopción y Matrimonio cuentan con este mismo rango de fechas, con importes actualizados de $93.032,34, $556.214 y $139.297,43, respectivamente.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

Ilustración de un hombre mayor que recibe billetes en ventanilla dentro de una oficina con la inscripción ANSES en la pared.
El haber máximo del régimen previsional asciende a $2.988.765,82 para las liquidaciones del mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento mensual de noviembre es de 1,93%, equivalente a la variación del IPC de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El mecanismo fue establecido por el DNU 274/2024 y toma la inflación registrada dos meses antes de cada liquidación.

Con esa actualización, la jubilación mínima alcanza los $444.158,46. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de los haberes previsionales, queda en $203.182,22.

El haber máximo, en tanto, se sitúa en $2.988.765,82 durante noviembre. Las personas que cobran por encima de la mínima recibirán sus haberes según el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La actualización del 1,93% también alcanza a las asignaciones familiares. Para los hogares con ingresos de hasta $1.212.301, la Asignación Familiar por Hijo asciende a $ 79.812,80 por cada hijo. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar.

En el caso de hijos con discapacidad, el valor más alto llega a $259.861,30 para familias con ingresos de hasta $1.212.301. Luego, la prestación desciende a $183.835,73 para ingresos de hasta $1.777.957 y a $ 116.023,37 en el segmento posterior.

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