Economía

“A la gente que no tiene fe le cuesta procesar situaciones como las de estos días”: la reflexión de Caputo tras la visita del Papa

El ministro de Economía cuestionó las interpretaciones partidarias sobre los mensajes del Pontífice y destacó el carácter espiritual de su paso por el país

Luis Caputo brindó una charla ante estudiantes en la Universidad Torcuato Di Tella.
Luis Caputo celebró la visita del papa León XIV y cuestionó a quienes politizaron sus dichos. (Captura de pantalla)
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El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que la visita del papa León XIV a la Argentina tuvo un carácter religioso y rechazó las interpretaciones políticas o partidarias de los mensajes del Sumo Pontífice en su paso por el país.

En una publicación en su cuenta de X, el funcionario planteó que a quienes no profesan una religión “les cuesta procesar situaciones como las vividas estos días” y remarcó que intentan encontrarles una explicación racional que respalde sus propias posiciones.

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“Le buscan un costado racional que no tiene y que idealmente avale sus sesgos, cualquiera sea. Es una reacción natural”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, sin mencionar a dirigentes, espacios políticos ni sectores en particular.

Para Caputo, la presencia de León XIV resultó “extraordinaria para la grandísima mayoría de los argentinos” porque sus intervenciones estuvieron ligadas a “las raíces de nuestra religión”.

En su despedida, el papa León XIV aseguró en que Argentina lo hicieron sentir "como en casa".
En su despedida, el papa León XIV aseguró en que Argentina lo hicieron sentir "como en casa".

El ministro enfatizó que los mensajes del pontífice “nada tuvieron que ver con la política” y definió esa característica como “la mejor parte” de la visita. “Fue sano”, añadió.

El funcionario también destacó el impacto espiritual que, según expresó, tuvo la presencia del Papa en el país. “Su presencia llenó al país de gracia, amor y regocijo. Fue emocionante y único”, señaló.

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Caputo cerró su mensaje con un pedido de agradecimiento por la visita y las bendiciones del jefe de la Iglesia Católica.

León XIV cerró su recorrido argentino con una misa en Luján

El pronunciamiento del ministro se produjo después de la despedida de León XIV de la Argentina, tras cuatro días de actividades que incluyeron visitas a distintos puntos del país, una vigilia con jóvenes en Palermo y una misa de cierre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Antes de partir desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, el Papa agradeció el recibimiento de los argentinos y afirmó que se había sentido “como en casa”. En su mensaje final, llamó a mantener la unidad en Cristo y encomendó al país a la protección de la Virgen de Luján.

Una licitación clave para Economía

En paralelo a la partida del Sumo Pontífice, el Ministerio de Economía afronta un test de deuda clave este miércoles: vencen $10,6 billones en una nueva licitación en pesos. El mercado sigue de cerca la operación ante la posibilidad de que queden fondos sin renovar, lo que incrementaría la liquidez del sistema.

Las proyecciones de operadores consultados ubican el nivel de refinanciamiento entre el 90% y el 100%. Las dudas se concentran en el interés que despierten los títulos de mayor plazo y en la tasa que el Tesoro deberá aceptar para extender los compromisos.

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
Economía enfrenta un vencimiento de deuda en pesos por más de $10 billones este miércoles. (Franco Fafasuli)

La propuesta oficial combina instrumentos de vencimiento corto con una sola alternativa de plazo más largo: la reapertura del bono ajustado por CER que vence en junio de 2028, identificado como TZX28. La colocación de ese título tendrá un tope de $5 billones y permitirá medir la predisposición de los inversores a posicionarse en deuda de mayor duración.

Los vencimientos corresponden a los títulos TX26 y TX28. De los $10,6 billones que vencen, Facimex calculó que $9,9 billones se encuentran en poder de privados. La firma consideró poco probable que el Tesoro alcance un rollover superior al 100% sin aceptar un incremento de los rendimientos.

La consultora vinculó esa evaluación con el comportamiento reciente de las tasas de corto plazo y con el nivel de liquidez disponible en el mercado. De acuerdo con su análisis, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) absorbió $1,3 billones en una jornada que registró presión sobre las tasas overnight. Los feriados, añadió, alteraron la dinámica habitual de los fondos.

En ese contexto, Facimex interpretó que el Tesoro llegó a la licitación con una estrategia que busca atender las necesidades de corto plazo y, al mismo tiempo, dar una referencia para los instrumentos de mayor duración dentro de la curva en pesos.

La semana pasada, el Gobierno también intervino en el mercado secundario para fijar un límite de 10% a las tasas del tramo largo. Según la firma, el Tesoro adquirió cerca de $1,8 billones de Duales CER-TAMAR y Boncer 2028, con rendimientos que llegaron a TAMAR más 10% y CER más 10%, respectivamente.

Para Facimex, esas operaciones buscaron ordenar las tasas de referencia de los bonos más largos antes de la subasta. La señal apunta, en particular, a los inversores que analizan extender el plazo de sus colocaciones.

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