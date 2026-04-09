Mercados: bajan las acciones y suben los bonos argentinos, ante un escenario todavía frágil en Oriente Medio

Con el petróleo nuevamente al alza, los mercados pasan a pérdidas.

La plaza financiera argentina se acoplaba el jueves a la volatilidad de los mercados externos, ante el frágil alto al fuego en Oriente Medio,un escenario que nuevamente impulsaba el petróleo al alza y se retomaba la aversión al riesgo.

Los precios del crudo subían con fuerza, ya que las dudas sobre un alto en la guerra por dos semanas hacen temer que el flujo de energía a través del crucial Estrecho de Ormuz siga restringido.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en junio es operado a USD 98,57 (+4%), mientras que el barril de Texas en los EEUU es negociado a USD 100,60 (+6,7%) en las posiciones para entregar en mayo.

A las 11:30, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 1,3%, en los 2.970.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una suba de 0,2 por ciento.

El riesgo país de Argentina se movía en los 573 puntos básicos, con una ligera baja de un entero, cuando durante el miércoles llegó a anotar un nivel intradiario de 550 unidades por la relajación que significaba la débil tregua entre estadounidenses e iraníes, con la intermediación israelí.

Los principales índices de las bolsas de Nueva York negocian con una ligera caída en torno al 0,3 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponene las bajas, encabezadas por Banco Supervielle (-3,7%). Vista Energy sube 0,7%, mientras que los títulos de YPF ceden 0,5%, a 43,28 dólares.

Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group, comentó que “el petróleo entra ahora en una fase decisiva. Si la tregua se mantiene y evoluciona hacia un acuerdo más estructural, el crudo podría extender su ajuste hacia niveles de 95 e incluso 90 dólares por barril, en línea con una menor prima geopolítica y expectativas inflacionarias más contenidas”.

“No obstante, el escenario sigue siendo frágil. Cualquier deterioro en las condiciones actuales podría revertir rápidamente esta corrección y llevar nuevamente los precios hacia la zona de los 100 dólares, reactivando presiones sobre inflación, tasas de interés y activos de riesgo. En este contexto, el mercado estará especialmente atento a la evolución del petróleo y a su posible traducción en datos de inflación en Estados Unidos en las próximas jornadas”.

“Es improbable que un impuesto al transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz tenga repercusiones importantes a corto plazo en los mercados energéticos mundiales, el comercio o la actividad económica en general”, reportó Capital Economics.

Acotó que “sin embargo, dependiendo de su estructura, podría formalizar el control de facto sobre una vía marítima crucial para el comercio de energía e introducir una nueva fuente de riesgo geopolítico para la economía mundial”.

El dólar mayorista subía ligeramente a $1.389, aún lejos de las puntas vigentes para la banda de flotación divergente y con la intervención del Banco Central para comprar divisas a favor de sus reservas internacionales.

La autoridad monetaria acumula compras por USD 4.685 millones en el transcurso del 2026, cuando solo no tuvo participación el primer día hábil del año.

Una delegación del Gobierno argentino, encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo, viajará este fin de semana a Washington para asistir a las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial.

Una fuente oficial dijo a la prensa que no se espera una “aprobación de las metas” del plan que se instrumenta en Argentina.

Por ahora “está suspendido, y no hay desembolso aún de los 1.000 millones de dólares que iban a girar (desde el FMI ...) Esta es la primera vez que Argentina sobre cumple con las metas y las reservas”, afirmó bajo condición de anonimato.

A su vez, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC podría subir -según estimaciones privadas- subiría 29,1% en 2026, un alza de 3,1 puntos porcentuales respecto a lo estimado el mes pasado, mientras que el PIB crecería un 3,3% en el corriente año, reveló el sondeo mensual del BCRA.