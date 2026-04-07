Los mercados siguen tensionados por el conflicto en Medio Oriente y los coletazos se empiezan a sentir en Argentina

Los mercados continúan volátiles por el conflicto en Medio Oriente.

Todas los análisis técnicos que realizan los analistas para intentar prever el comportamiento de los activos financieros fracasan ante Donald Trump. Los pronósticos se complican frente a los cambios de estrategia de Estados Unidos en relación al conflicto de Medio Oriente.

Por caso, ayer se produjo un significativo cambio en solo cuatro horas. A las 13 los inversores pensaban en una escalada de la guerra con desembarco de tropas porque el mandatario estadounidense había deslizado que se iba a apoderar del petróleo iraní. Más tarde, sepultó la idea, porque “al pueblo norteamericano” no le agradaba arriesgar.

Los inversores que habían apostado sin demasiada convicción a una tregua habían tomado posiciones cautas en acciones e hicieron subir levemente (+0,5%) los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York.

Tras el anuncio, las Bolsas no definían tendencias y mostraban leves rojos en el mercado overnight. El oro estaba sin tendencia y el petróleo exhibía tenues alzas.

En este escenario se desenvolvió el mercado local donde los bonos soberanos se mantuvieron en calma y el riesgo país se redujo a 611 puntos básicos. Todos los emergentes padecieron la impotencia de tomar decisiones porque no hay base sólidas ya no sobre el corto plazo, sino sobre lo inmediato.

El VIX, conocido como el “índice del miedo”, refleja el valor de las opciones del S&P 500 con vencimientos a 30 días. Tras una baja en la jornada previa, este indicador subía 0,45% y alcanzaba los 24 puntos. Cuando el VIX llega a 30 puntos, el mercado entra en una fase de volatilidad extrema, caracterizada por la salida de inversores de los activos de mayor riesgo.

En el exterior una de las notas de Investing, una de las plataformas financieras más reconocidas para seguir los mercados del mundo, tituló su principal nota como “Manual de la supervivencia para inversores” donde deja una advertencia: “No es momento para entrar en pánico, sino de blindar el portafolio”. En otras palabras, aconseja no asumir riesgos ni vender impulsivamente.

UBS, el banco suizo, por su parte, dijo que “los inversores deben estar preparados para que se intensifique el conflicto, antes de una tregua”. En lo que coinciden es que en las carteras deben primar las posiciones en materias primas porque, aunque cese el conflicto, llevará meses normalizar el suministro de gas y petróleo por las instalaciones que fueron dañadas.

En la Argentina, el agro y la pesca están reclamando por el encarecimiento del gasoil. La industria pesquera señaló que “las cámaras del sector advierten que el gasoil ya acumuló un incremento superior al 40% en lo que va de 2026 y exigen una exención impositiva transitoria para preservar la actividad y el empleo”.

En su informe macroeconómico CREA, la entidad que agrupa a empresarios del agro, advierte que “ en el plano de la economía nacional, el encarecimiento de la energía y los combustibles terminará teniendo un impacto sobre la inflación. Mirando concretamente al agro, el precio del gasoil ha aumentado un 22% y el de la urea un 63% en el año, empeorando las relaciones de precio de cara a la siembra de la fina”.

La última semana, Europa aumentó 5% el precio del gasoil. Estados Unidos acumula alzas de 30% desde que se inició el conflicto. La mayor inflación esperada aleja la posibilidad de recorte de tasas en EE.UU. y hace subir al dólar frente a las demás monedas del mundo, excepto el peso argentino.

Al aumentar el dólar baja el oro, el euro y el yuan, activos que conforman la mayor parte de las reservas de la Argentina. Por eso, a pesar de las compras de dólares, las reservas bajan ya que la divisa norteamericana representa menos de la mitad. El dólar está en los niveles más altos desde noviembre pasado.

En la Argentina, el MEP, por caso, perdió 0,3% y cerró a $1.430, mientras el contado con liquidación subió 0,2% a 1.481 pesos. El “blue” cedió $5 a $1.400 y es el dólar más barato del mercado y un estímulo para los que van a viajar a Estados Unidos a presenciar el mundial. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista bajó $1 a 1.393 pesos.

El analista financiero Salvador Vitelli, tomó la depreciación del dólar en estos años versus la evolución del peso. Las conclusiones hablan por sí mismas:

El “sudden-stop” (crisis cambiaria) de 2018 llegó a un máximo que hoy equivale a $2.400.

Post-PASO 2019 es hoy $2.568

La corrida de octubre de 2020 es hoy $4.555

La crisis de deuda de 2022 es hoy $3.900

La corrida pre electoral 2023 es hoy $4.646

Los $800 de la devaluación de diciembre de 2023 es hoy $2.676

Los $350 pre devaluación es hoy $1.236.

Según Inversiones Pergamino, “el dólar se mantuvo estable, trabajando en la zona de los $1.400, sin mostrar por ahora señales claras de presión cambiaria. El mercado, al menos hasta el momento, no observa un estrés relevante sobre el tipo de cambio y esa calma relativa se ve reforzada por un factor estacional central: el inicio del proceso de liquidación del agro, del cual se esperan volúmenes muy importantes en las próximas semanas. Ese ingreso de divisas aparece como un respaldo adicional para la previsibilidad cambiaria que el mercado viene siguiendo de cerca”.

El informe advierte que “dónde sí empieza a concentrarse buena parte de la atención es en la inflación de los próximos meses. Aunque el Gobierno haga especial énfasis en la evolución de la inflación mayorista, el mercado está mirando otra cosa: el impacto que puede tener el precio internacional del crudo sobre la economía real. Un petróleo más tensionado no sólo presiona sobre el combustible, sino también sobre los servicios y, en definitiva, sobre toda la cadena productiva y de valor. Es ahí donde aparece uno de los principales focos de seguimiento. Porque aun cuando el frente cambiario continúe relativamente ordenado, una suba sostenida en el costo de la energía puede alterar expectativas y condicionar parte del proceso de desaceleración inflacionaria. En ese sentido, el mercado ya empezó a actuar en consecuencia, con una lectura más fina sobre lo que puede ocurrir con los precios domésticos en los próximos meses”.

Sobre las tasas de interés, indican que “continúa moviéndose en una zona de 20% a 25%, todavía dentro de un rango que el mercado interpreta como parte del equilibrio actual. Al mismo tiempo, el Merval en dólares medido por el contado con liquidación continúa trabajando la zona de los 2.000 dólares, un nivel que funciona como referencia psicológica y técnica para medir si el equity argentino logra consolidar un nuevo tramo alcista o si necesita más tiempo de reordenamiento”.

El rendimiento de las LECAP a tasa fija bajó a 1,8% efectivos mensual para fin de abril y fin de mayo. A partir de junio y hasta fin de enero sube a entre 2,03% y 2,21% efectivo mensual.

Para F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “el peso argentino continúa entre las monedas más fortalecidas (entre emergentes + Argentina) desde que estalló la guerra en Medio Oriente mientras la gran mayoría se debilitó”.

F2 agrega que “en futuros el volumen de operaciones sufrió una notable contracción ya que se negociaron 491.695 contratos que es el menor registro desde el 4 de febrero. Algo similar sucedió en bonos dollar linked (BYMA, t+1) donde apenas se operaron unos 24 millones. Las tasas implícitas tendieron a correrse al alza, pero sin variaciones significativas mientras que la curva pesos terminó levemente corrida hacia abajo en el tramo más corto. Los sintéticos, por lo tanto, comprimieron rendimientos luego del salto de la rueda anterior. Será importante monitorear la evolución de, entre otras cosas, el volumen y el interés abierto, para saber si la gran retracción de hoy en el volumen y la desaceleración en el interés abierto son hechos aislados o el resultado de una menor demanda por cobertura”.

El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 0,2% en pesos y quedó neutro en dólares. Aluar (+3,6%) lideró las subas seguido de Loma Negra (+3,2%), Banco VALO y Ternium (+2,7%). No hubo grandes bajas ni subas.

Para hoy se espera otro día de cautela. Los inversores no se mueven de sus posiciones y los precios overnight pueden variar a lo largo de la noche.