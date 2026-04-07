Dante Sica: “Argentina no tiene un problema de empleo, sino de calidad laboral”

Sica sostiene que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad representan la verdadera política productiva en Argentina

En una entrevista con el equipo de Infobae al Regreso, el economista Dante Sica sostuvo que la economía nacional crecerá este año, aunque persistirá la desigualdad entre sectores y la informalidad laboral se mantendrá elevada.

En una charla con el staff de Infobae al Regreso —integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, Dante Sica, exministro de Producción y socio fundador de la consultora ABECEB, describió los desafíos que enfrenta la economía argentina en el actual proceso de reconversión. “La economía no es homogénea. Lo que tenés es una gran heterogeneidad al interior del producto, entre los sectores y dentro de los mismos sectores también”, afirmó, señalando que la transición actual exige adaptabilidad y cambios en las reglas de juego para las empresas.

Crecimiento sectorial dispar y transición productiva

Según Sica, la economía argentina atraviesa una etapa en la que conviven sectores con alto dinamismo y otros en crisis: “Hoy hay cuatro ecosistemas que son los grandes motores: el agroalimenticio, el energético, el minero y el de tecnología y servicios basados en conocimiento. Esos traccionan por inversión y exportación”. Al mismo tiempo, advirtió: “Vas a tener sectores creciendo al 8% y otros que seguramente van a caer”.

El exministro remarcó que la reconversión es más lenta y costosa en Argentina debido a la falta de profundidad financiera: “En Argentina, los procesos de reconversión son más lentos y dolorosos porque no tenemos profundidad financiera. No generamos crédito por todas las distorsiones de la macro, poca profundidad y, hasta hace poco, la poca profundidad se la llevaba el sector público financiando el déficit”.

Dante Sica afirma que la economía argentina enfrenta un problema de calidad laboral y no de falta de empleo (Infobae en Vivo)

Sica comparó con países de la región: “Brasil tiene casi 80 puntos del PBI en préstamos, Chile 110. Nosotros estamos en nueve. La clave fue la estabilidad. Una economía estable y previsible es la verdadera política productiva”.

Empleo estancado y el desafío del reskilling

Consultado sobre el impacto en el mercado laboral, Sica fue categórico: “Argentina no tiene un problema de generación de empleo, tiene un problema de calidad de empleo. Desde hace 2010, 2011 tenés congelada la cantidad de asalariados formales en seis millones, y pasaste de dos millones y medio de informales a cinco millones y medio”.

Señaló que la industria perdió atractivo para los jóvenes y que el empleo informal crece por la rigidez regulatoria y la presión impositiva: “La industria no es sexy. Hoy todos quieren ser emprendedores en servicios. Lo que tuviste es creación de empleo neto, pero de baja calidad. Se cayeron 200 mil formales y aumentaron 400 mil informales”.

Frente a la inquietud por el futuro laboral, explicó: “No veo un problema de empleo en términos de cantidad. Sí creo que vamos a tener dos temas: la calidad de generación de empleo y el reskilling. Muchas personas van a tener que capacitarse para ingresar en otros sectores”.

Competitividad, impuestos y la urgencia de estabilidad

Sica subrayó la necesidad de avanzar en reformas estructurales: “Nuestros empresarios perdían porque el Estado generaba muchas barreras y después les daba subsidios para evitarlas. Hay que sacarle el peso. Las empresas tienen capacidad de adaptarse, pero pierden el horizonte de largo plazo porque les cambian las reglas de juego cada dos minutos”.

El exministro Dante Sica destaca la persistencia de una alta desigualdad entre sectores y la falta de profundidad financiera en la economía argentina (Infobae en Vivo)

Sobre la presión impositiva, diferenció: “Hoy el problema fuerte está en impuestos provinciales y tasas municipales. No solo es la tasa, sino la complejidad en el sistema de percepciones. Son costos que asumen las empresas”.

Al analizar las políticas productivas, fue contundente: “Para mí, política productiva es tener una economía estable. Una economía que se desregula, que le quita registros y trabas al empresario, es política productiva”.

Sica advirtió que el proceso de transición implica costos y exige flexibilidad productiva y geográfica: “Este año se van a poner en marcha dos grandes inversiones mineras, Vicuña en San Juan y Taca-Taca en Salta, que demandarán entre 20 y 25 mil obreros de la construcción. No hay en esas provincias esa cantidad de gente, entonces va a haber procesos de migración”.

El exministro cerró señalando que la mejora de la competitividad y los salarios requiere reformas profundas, inversión y federalización de la discusión productiva: “La competitividad está muy federalizada y cada vez se discute más en el territorio”.

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