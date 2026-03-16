ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 16 de marzo de 2026

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia una nueva semana de pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, con la actualización de haberes correspondiente al mes de marzo. El organismo, que administra las principales prestaciones del sistema de seguridad social argentino, sigue el cronograma oficial dispuesto según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares.

Hoy, lunes 16 de marzo, miles de personas en todo el país acceden a sus haberes, bonos extraordinarios y asignaciones familiares y universales, de acuerdo con el esquema oficial difundido por la ANSES. El pago, que se realiza en las cuentas bancarias declaradas, responde tanto al calendario habitual como a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para garantizar la protección social y la actualización de los ingresos.

Quiénes cobran hoy, 16 de marzo

El lunes 16 de marzo de 2026 marca una nueva jornada de liquidaciones en el sistema previsional y de asistencia social argentino. Según la información publicada por Infobae, la ANSES acredita hoy los haberes de jubilados y pensionados con haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares de asignaciones familiares y perceptores de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos. El pago se realiza de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, en las cuentas bancarias informadas por los titulares.

Jubilados y pensionados con el haber mínimo

Corresponde hoy el cobro a quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas y tienen DNI finalizado en 5. Según informó Infobae, este grupo también recibe el bono extraordinario de $70.000, dispuesto por el Gobierno nacional, que se suma al monto actualizado por movilidad.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF)

La Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares por Hijo también se abonan hoy a titulares cuyo DNI termina en 5. Infobae detalla que la acreditación se realiza de forma automática, garantizando el acceso a los fondos por parte de las familias beneficiarias.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 5 reciben hoy el pago correspondiente al mes de marzo. Infobae señala que esta prestación se destina a mujeres embarazadas sin empleo registrado ni cobertura social, como parte de las políticas de inclusión social.

Asignación por Prenatal y Maternidad

El pago de la Asignación por Prenatal y Maternidad corresponde hoy a titulares con DNI terminados en 2 y 3. Esta prestación alcanza a trabajadoras registradas y monotributistas que cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente, según la información oficial publicada por la ANSES.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se acredita hoy a titulares con DNI finalizado en 4 y 5, de acuerdo con el cronograma oficial. Este beneficio está dirigido a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonaron la semana anterior; sin embargo, quienes no hayan retirado el importe en la fecha asignada pueden hacerlo durante los días habilitados por la ANSES. El organismo recomienda consultar el estado de cada prestación en la plataforma “Mi ANSES”.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente, según informó Infobae. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

Todos los haberes se acreditan según la terminación del DNI y el monto percibido, conforme a la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. Infobae recuerda que los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril, mientras que la Prestación por Desempleo para titulares con DNI finalizados en 4 y 5 se acredita hoy, 16 de marzo, según el calendario oficial de la ANSES.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.