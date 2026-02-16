Comercio electrónico: cuáles fueron las categorías y productos que más crecieron en la Argentina y cuánto pesan las plataformas chinas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El año 2025 se consolidó como un periodo de transformaciones estructurales para el consumo en la Argentina. A pesar de un contexto macroeconómico complejo, caracterizado por el crecimiento inflacionario y una caída prolongada del consumo presencial, las ventas online marcaron cifras crecientes que reflejan la adaptación de consumidores y comercios al entorno digital. Este fenómeno se dio en un marco de competencia globalizada, donde el aumento de la presencia de plataformas y vendedores de origen chino aceleró cambios en la oferta, los precios y las expectativas del mercado local.

Crecimiento del mercado y facturación récord

De acuerdo con los resultados preliminares del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025, difundido por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y elaborado junto con Kantar, la facturación del sector alcanzó los $35.326.983 millones de pesos. Este monto representa un crecimiento del 60% en términos nominales durante el año, una cifra que se ubicó por encima de la inflación interanual del 31%, indicando un crecimiento real del canal online dentro del ecosistema comercial argentino. En términos de volumen, el estudio reveló que la cantidad de unidades vendidas aumentó más de un 28% respecto de 2024, alcanzando los 645 millones de productos comercializados.

El ticket promedio de las transacciones registradas en 2025 se situó en $143.128, lo que significó una suba del 55% frente al estudio anterior, mientras que las órdenes de compra crecieron un 3% interanual. Estos indicadores muestran un mercado que combina una mayor cantidad de artículos vendidos con una recomposición de los valores nominales por cada operación realizada. Sin embargo, este crecimiento no fue uniforme entre todos los rubros, destacándose variaciones significativas tanto en facturación como en unidades físicas.

El ranking de las categorías más dinámicas

Al analizar las categorías con mayor peso en la facturación total de 2025, el ranking estuvo liderado por Pasajes y turismo, seguido por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza; Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía; Artículos para el hogar; y Electrodomésticos de línea blanca y marrón. También tuvieron una participación relevante los rubros de Deportes, Cosmética y perfumería, productos Infantiles, Accesorios para motos y autos, y Materiales y herramientas de construcción.

No obstante, el dinamismo más acentuado se observó en aquellas categorías que crecieron muy por encima del promedio general del 60%. En este sentido, sobresalieron especialmente los productos Infantiles, con un aumento del 209% en facturación, seguidos por Materiales y herramientas de construcción con un 117%, Deportes con 71%, Electrodomésticos con 70%, Pasajes y turismo con 68% y Alimentos y bebidas con un 64%. Estos datos reflejan una clara ampliación del uso del canal online hacia rubros que anteriormente tenían una menor penetración digital en el país.

Hábitos de compra y consumo cotidiano

Cuando se observa el ranking por unidades vendidas, el comportamiento de los consumidores argentinos muestra con mayor nitidez los hábitos cotidianos de compra. En este apartado lideran Alimentos y bebidas, seguidos por Herramientas y construcción, Hogar, muebles y jardín, Electrodomésticos y aires acondicionados, rubros Infantiles y Accesorios para vehículos. La lista se completa con artículos de oficina e industria, indumentaria urbana y deportiva, artículos de limpieza y productos de belleza.

En paralelo al crecimiento del mercado interno, el peso de las plataformas internacionales se volvió un factor determinante en la dinámica del sector. Durante 2025, creció la proporción de argentinos que realizan compras en el exterior, fortaleciendo el comercio transfronterizo. Este cambio en los hábitos de consumo digital pone a la comparación de precios y la búsqueda de variedad global como variables centrales de decisión. El comercio electrónico global continúa dominado por China, que se mantiene como el mercado más grande del mundo con más de 900 millones de compradores digitales activos.

La influencia de las plataformas chinas

Las plataformas chinas como Alibaba, JD.com y la tienda internacional Temu han impulsado cambios profundos con precios ultra competitivos y estrategias de social commerce. Este modelo acorta el recorrido entre el descubrimiento del producto y la compra efectiva, presionando a los competidores locales a mejorar su experiencia de usuario, velocidad y precio. Aunque las compras cross-border en Argentina no provienen exclusivamente de China, muchos consumidores adquieren productos de origen chino a través de distintos marketplaces internacionales, lo que obliga a las plataformas locales a reforzar su propuesta de valor y optimizar la logística para no perder cuota de mercado.

La expansión de plataformas chinas como Alibaba y Temu presiona a los vendedores locales a optimizar su logística y mejorar sus procesos de venta para retener al consumidor (Reuters)

Ante este escenario de mayor apertura y competencia, Alejandro Ochoa, CEO de Urban Cow, señaló: “Creo que las fábricas que no se pueden adaptar y no puedan desarrollar un producto para venderlo directo al público, van a tener muchos problemas. Van a tener que mejorar e innovar, actualmente estamos en un mercado con competencia extranjera, que hace que haya que preocuparse por mejorar las instalaciones, los productos, la tecnología y los procesos de venta ecommerce”. Esta visión coincide con los desafíos que enfrentan los comerciantes locales, quienes deben lidiar con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que impulsa a un consumidor más sensible al precio hacia ofertas internacionales más económicas.

Desafíos tecnológicos y logísticos

Además de los retos logísticos, donde la eficiencia en la entrega se volvió un factor competitivo clave, surge la necesidad crítica de inversión en capacidades técnicas. Herramientas como el SEO, la inteligencia artificial, la analítica de datos y la automatización de procesos son cada vez más necesarias para competir, aunque no siempre resultan accesibles para las pequeñas y medianas empresas. A nivel global, unas 2.77 mil millones de personas compraron online durante el año, lo que representa cerca del 33% de la población mundial.

El balance de 2025 deja en claro que el ecosistema digital argentino ha alcanzado un nivel de madurez significativo. Con China consolidando su liderazgo global, el desafío para las marcas nacionales radica en competir en un mercado donde el usuario exige rapidez, variedad y precios competitivos bajo estándares de servicio cada vez más exigentes. La disputa por el consumidor argentino se juega hoy en una arena donde lo local y lo global están más integrados que nunca