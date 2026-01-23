Economía

La actividad económica tuvo una leve recuperación en diciembre, según un estudio privado

La mejora se atribuye casi exclusivamente al agro, que tuvo un cierre del año excepcional. Cómo le fue a cada sector

Sin el agro, la actividad económica habría caído 1% en diciembre (EFE)

La actividad económica mostró en diciembre de 2025 una leve recuperación, impulsada casi en su totalidad por el desempeño del sector agropecuario, de acuerdo con el anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por la consultora Equilibra. Según el informe, el nivel de actividad registró una suba del 1% interanual y un incremento del 0,3% respecto de noviembre, en términos desestacionalizados.

De esta manera, la economía logró revertir parcialmente la caída registrada en los meses previos, aunque el informe advierte que la mejora fue acotada y concentrada en un solo sector. En términos de nivel, la actividad económica se mantuvo en diciembre un 0,3% por debajo del registro de febrero de 2025 y casi un 1% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2022.

Un repunte explicado exclusivamente por el agro

Al analizar la evolución del EMAE excluyendo al sector agropecuario, el panorama resulta distinto. De acuerdo con el estudio, la actividad económica sin agro registró en diciembre una caída del 1% interanual, luego de haber mostrado una baja del 0,9% interanual en noviembre. En términos desestacionalizados, el retroceso fue del 0,7% mensual, lo que restó un punto porcentual a la variación total del nivel de actividad.

“La mejora de la actividad en diciembre responde exclusivamente al agro”, remarca el informe, que agrega que el resto de los sectores mostró un desempeño negativo en conjunto. La consultora detalla que la producción agropecuaria fue impulsada por una cosecha récord de trigo, que permitió más que compensar la contracción de la actividad no agropecuaria.

En cifras, el sector agropecuario registró en diciembre un crecimiento del 28% interanual y una suba del 10,5% en la medición desestacionalizada. Ese desempeño aportó cerca de dos puntos porcentuales a la expansión del EMAE total, según los cálculos de Equilibra. En contraste, la caída del resto de los sectores restó un punto porcentual a la variación interanual del indicador.

Estancamiento trimestral

El informe también analiza la evolución trimestral de la actividad económica. Luego de la contracción registrada en octubre y noviembre y la recuperación estimada para diciembre, la consultora concluye que el nivel de actividad se mantuvo prácticamente estable en el último trimestre del año. La serie desestacionalizada muestra una suba de apenas 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses previos.

En ese contexto, Equilibra señala que, tras el crecimiento observado en el primer trimestre de 2025, la economía argentina acumuló tres trimestres consecutivos de estancamiento. “Luego de la caída de octubre/noviembre y posterior recuperación en diciembre, la actividad económica se habría mantenido estable en el último cuarto del año pasado”, afirma el documento.

A pesar de esa dinámica, el informe estima que el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido en promedio algo más del 4% en 2025. Ese resultado se explica, según la consultora, por el elevado arrastre estadístico que dejó la recuperación en “V” registrada durante 2024, que aportó un efecto positivo del 3,1% sobre el crecimiento anual.

El número está cerca del proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó un crecimiento del 4,5% en el PBI de Argentina para 2025. De cara al futuro, anticipa un 4% de crecimiento para nuestro país tanto en 2026 como en 2027.

El FMI midió un repunte del 4,5% para el PBI de Argentina en 2025 (Reuters)

Por su parte, el Banco Mundial proyecta que el PBI nacional terminó el 2025 con una mejora del 4,6%. Si bien se trata de un valor positivo, implica una baja respecto al pronóstico que mantenía a mediados de año (5,5%).

En tanto, según los especialistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el PBI anotó un crecimiento del 0,4% en el cuarto trimestre del año y crecerá 3,5% en 2026 y 3,2% en 2027.

Los desempeños sectoriales

El análisis sectorial incluido en el informe muestra comportamientos heterogéneos en diciembre. Además del fuerte avance del agro, el sector de minas y canteras también presentó una variación positiva interanual (7,9%), aunque el documento aclara que en este rubro se excluye la comparación afectada por la sequía de 2023. En conjunto, agro y minas y canteras explicaron la mayor parte del crecimiento observado en el mes.

También la construcción mostró una recuperación en diciembre (1,3%). Por el contrario, la industria se achicó 3,7%, de acuerdo a la medición de la consultora. También se observaron variaciones negativas en comercio (-3,4%) y en transporte y comunicaciones (-1,9%), lo que contribuyó a limitar el alcance de la recuperación general.

La construcción se recuperó 1,3% en diciembre (EFE)

En el caso de los servicios, el informe señala resultados alentadores. El suministro de electricidad, gas y agua mostró una variación interanual levemente positiva (2,2%), mientras que los servicios sociales y de salud registraron un crecimiento interanual del 1,2%. Las actividades inmobiliarias y los servicios empresariales presentaron una evolución cercana a la estabilidad (-0,2%), mientras que la intermediación financiera, logró un fuerte repunte del 10,6% en diciembre.

En tanto, la administración pública y el sector de enseñanza exhibieron variaciones acotadas, sin cambios significativos respecto de los meses anteriores, de acuerdo con las proyecciones de la consultora.

El informe aclara que la estimación del EMAE se basa en un modelo de nowcasting que contempla diversas variables económicas correspondientes al mes de referencia. En ese marco, Equilibra advierte que los datos corresponden a un anticipo y que los valores finales podrán diferir una vez que se conozcan las cifras oficiales.

