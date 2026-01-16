Economía

Pese a la acumulación de reservas, una calificadora de riesgo advirtió sobre la sostenibilidad de la deuda argentina

Moody’s determinó las condiciones que debería cumplir la Argentina para tener un mejor perfil crediticio y enumeró los desafíos del plan económico

Guardar
Moody’s mantuvo la calificación crediticia
Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Argentina y determinó cuáles son los desafíos para mejorar la nota del país. Foto: CAF

La suba de los bonos soberanos y la baja del riesgo país reflejaron que la estrategia de acumular reservas es la adecuada. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la compra de más de USD 500 millones que el Banco Central acumula en enero. Los bonos tuvieron subas de hasta 1% y redujeron el índice de riesgo soberano en 15 unidades (-2,6%) a 571 puntos básicos.

En medio de los elogios por la decisión del Gobierno, un informe de la calificadora de riesgo, Moody’s, fue desalentador. Mantuvo la calificación argentina en Caa1 argumentando que el país “está experimentando un ajuste macroeconómico respaldado por un programa del FMI, pero el ajuste estructural limitado en las finanzas externas ha inhibido la capacidad del Banco Central para acumular reservas internacionales y garantizar la sostenibilidad de la balanza de pagos a medio plazo. La baja disponibilidad de divisas sigue siendo el principal desafío para el pago puntual de la deuda soberana y limita el perfil crediticio”.

El informe, redactado después del viernes pasado, plantea dudas en el pago de aquí en adelante y agrega que “la perspectiva estable refleja un equilibrio entre riesgos positivos y bajistas, ya que los desafíos e incertidumbres políticas persisten en el nivel actual de calificación”.

Moody’s indicó que mejoraría la calificación soberana “si el progreso continuado en la liberalización económica y la profundización de las reformas estructurales abordan de forma duradera los desequilibrios económicos y comienzan a afianzar la sostenibilidad de la deuda. Una acumulación sostenida de reservas internacionales a partir de entradas de divisas no generadoras de deuda significativamente mayores podría sostener una calificación más alta”.

El BCRA, en tanto, continuó acumulando reservas. Ayer compró USD 47 millones, poco más del 10% de los USD 409 millones operados en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La autoridad monetaria se comprometió a comprar 5% del monto de negocios, proporción que en lo que va de enero superó ampliamente.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “las compras de divisas no estarían expandiendo la base monetaria ya que, al menos hasta el 12 de enero (último dato disponible), habría una pequeña contracción de modo que el BCRA estaría manteniendo cierta prudencia en este punto, tal como lo anunció en el comunicado de la nueva fase. Esta política sesgada hacia la contracción está teniendo como resultado tasas reales en ascenso que, según el cierre de la rueda en BYMA (t+1, PPT) rondarían el 9,5% anualizado lo que puede estar impactando en las cotizaciones de los activos locales, además de ser un lastre para el nivel de actividad”.

Las tasas fueron las protagonistas de la rueda de ayer. La licitación del Tesoro al renovar a valores más bajos las LECAP obligó a un retroceso de los bonos a tasa fija más cortos lo que hizo que su rendimiento supere 3% efectivo mensual hasta mediados de abril. De todas maneras, casi todo los plazos superan la inflación de diciembre, lo que garantiza un futuro de ganancias a los que apuesten en pesos (carry trade).

Como contrapartida, la oferta de dólares es elevada. En la licitación de ayer de Obligaciones Negociables de Telecom, se ofrecieron USD 2.247 millones, pero la empresa solo aceptó USD 600 millones a 10 años al 8,50% anual, una tasa similar a la de las REPO que tomó el Gobierno a un año de plazo.

En este escenario, el dólar mayorista estuvo más ofrecido y cerró con una baja de $12 (-0,8%) a $1.441 que se reflejó en los precios de todos los plazos del dólar futuro.

Los dólares financieros también se derrumbaron. El MEP bajó $8 (-0,5%) a $1.474 y el contado con liquidación (CCL) cedió $11,50 (-0,8%) a 1.515 pesos. El “blue” perdió $5 y cerró a 1.510 pesos.

La Bolsa padeció las elevadas tasas y sigue sin conocer datos positivos. El S&P Merval de las acciones líderes bajó 0,8% en pesos y quedó neutro en dólares. Las subas más destacadas fueron las de Metrogas con 7,8% y VALO con 4,4 por ciento.

En el exterior, el escenario que domina las reglas de juego sigue sin aplacarse. El petróleo, que ayer bajó más de 3%, se mostró más estable en el after market. El oro prolongaba su baja y estaba negativo en 0,27% tras el récord de hace dos ruedas. Las Bolsas de Nueva York mostraba a sus tres principales índice en verde.

Se espera otra buena rueda para los bonos y alzas selectivas en las acciones en particular en los bancos que están algo retrasados. Las tasas seguirán dominado el panorama y son la preferencia de los inversiones.

Temas Relacionados

Moody'sRiesgo paísDeudaReservasDólarBonosAccionesMercadosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo es la estrategia del Banco Central para comprar dólares y acumular reservas internacionales

El BCRA apela a distintas estrategias para adquirir divisas y engrosar sus arcas en moneda extranjera. Cuánto espera comprar en 2026

Cómo es la estrategia del

Alerta por estafas en las vacaciones: cómo evitarlas al momento de pagar con tarjeta y QR

En plena temporada alta, crecen los riesgos de fraude al momento de pagar en bares, restaurantes y comercios turísticos. Qué prácticas son las más frecuentes y qué medidas ayudan a combatirlas

Alerta por estafas en las

Impuesto a los combustibles: estiman que el Gobierno resignó USD 2.326 millones en 2025 para evitar una suba mayor en los surtidores

La decisión de frenar el traslado pleno del impuesto al precio en surtidor amplió la brecha entre el monto legal del gravamen y el efectivamente cobrado, según estimaciones privadas

Impuesto a los combustibles: estiman

Juicio por YPF: Burford Capital le exigió a la Justicia de EEUU que declare en desacato a la Argentina y la sancione

El principal beneficiario del fallo en primera instancia por USD 16.000 millones contra el país, asegura que el país no aportó información de funcionarios de este Gobierno y el anterior que cree vitales para la evolución de la demanda

Juicio por YPF: Burford Capital

Javier Milei y Federico Sturzenegger en The Economist: “Controlen a los reguladores, no a las grandes empresas”

El Presidente y el ministro de Desregulación piden replantear drásticamente la injerencia gubernamental

Javier Milei y Federico Sturzenegger
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Quién fue eliminado en el

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

Grego Rossello contó el susto que se llevó en su intento de conquistar a Wanda Nara: “Pensé que era Martín Migueles”

Cuánto cuesta la casa de Pampita y Benjamín Vicuña, testigo del escándalo con la China Suárez, tras una década sin venderse

Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: “Volviendo de a poco”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: 4

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”