Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 16 de enero

Desde el inicio de la fase de remonetización, el Banco Central compró USD 562 millones y ya recibió el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI) , que resaltó el ritmo acelerado con el que comenzó la tan esperada acumulación de divisas.

La colocación de bonos en dólares que finalizó ayer Telecom Argentina dejó bien en claro el interés que existe en los inversores extranjeros por incorporar riesgo argentino . La empresa captó USD 600 millones a un plazo de diez años, pero tuvo ofertas por más de USD 2.400 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró a fondo con el objetivo de acumular reservas internacionales a comienzos de 2026. En lo que va de enero, compró más de USD 500 millones y, a fin de mantener esa dinámica, recurre a las compras dentro y fuera del mercado, así como a la entrega de cobertura cambiaria a los inversores privados.

Todo parece marchar dentro de lo previsto para las expectativas oficiales en cuanto al mercado de cambios se refiere, con el dólar oficial bajando por tercer día consecutivo. Además, este jueves el Banco Central hilvanó la novena rueda operativa con compras de contado, esta vez por USD 47 millones , que le permitieron exhibir un saldo neto a favor de USD 563 millones por su intervención en lo que va de enero.

El dólar al público es ofrecido a $1.470 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo desde el 15 de diciembre ($1.465). El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.466,87 para la venta y $1.423,63 para la compra.

