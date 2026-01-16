Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 16 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.470 en el Banco Nación, el precio más bajo en un mes. El BCRA acumula en enero compras por USD 562 millones en el mercado

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.470 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo desde el 15 de diciembre ($1.465). El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.466,87 para la venta y $1.423,63 para la compra.

El dólar cayó por tercer día consecutivo y tocó el nivel más bajo en un mes

El tipo de cambio oficial cedió a $1.441, un mínimo desde diciembre. El Banco Central volvió a comprar y acumula un saldo a favor de USD 562 millones en enero

El BCRA anota compras de
El BCRA anota compras de contado durante nueve ruedas operativas.

Todo parece marchar dentro de lo previsto para las expectativas oficiales en cuanto al mercado de cambios se refiere, con el dólar oficial bajando por tercer día consecutivo. Además, este jueves el Banco Central hilvanó la novena rueda operativa con compras de contado, esta vez por USD 47 millones, que le permitieron exhibir un saldo neto a favor de USD 563 millones por su intervención en lo que va de enero.

Cómo es la estrategia del Banco Central para comprar dólares y acumular reservas internacionales

El BCRA apela a distintas estrategias para adquirir divisas y engrosar sus arcas en moneda extranjera. Cuánto espera comprar en 2026

El BCRA compró más de
El BCRA compró más de USD 500 millones en lo que va de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró a fondo con el objetivo de acumular reservas internacionales a comienzos de 2026. En lo que va de enero, compró más de USD 500 millones y, a fin de mantener esa dinámica, recurre a las compras dentro y fuera del mercado, así como a la entrega de cobertura cambiaria a los inversores privados.

Sigue firme la demanda de inversores extranjeros por riesgo argentino, pero el Gobierno aún no logra capitalizarlo

Una empresa local colocó un deuda a 10 años con una tasa de 8,6% en el mercado internacional. Por ahora, los bonos soberanos no convergen al rendimiento de los corporativos, pero en el mercado creen que es cuestión de tiempo

Los bonos soberanos todavía no
Los bonos soberanos todavía no logran converger a las tasas de la deuda corporativa.

La colocación de bonos en dólares que finalizó ayer Telecom Argentina dejó bien en claro el interés que existe en los inversores extranjeros por incorporar riesgo argentino. La empresa captó USD 600 millones a un plazo de diez años, pero tuvo ofertas por más de USD 2.400 millones.

Guiño al FMI por las reservas: el BCRA compró más de USD 560 millones en lo que va de enero

La autoridad monetaria compró USD 47 millones este jueves tras alcanzar el miércoles el mayor saldo neto positivo de los últimos diez meses. El organismo multilateral celebró la nueva fase del plan económico

Las compras del BCRA superaron
Las compras del BCRA superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”

Desde el inicio de la fase de remonetización, el Banco Central compró USD 562 millones y ya recibió el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que resaltó el ritmo acelerado con el que comenzó la tan esperada acumulación de divisas.

