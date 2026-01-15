Jornada financiera: rebotaron los bonos y cayó el riesgo país por las compras del BCRA

Las acciones argentinas quedaron ajenas a la suba de Wall Street,

La sesión financiera dejó un balance ambivalente para la Argentina, con una nueva baja en la cotización de las acciones, que lucen anémicas y disociadas de las alzas experimentadas por los índices de Wall Street, mientras que los bonos soberanos exhibieron una mejora que ayudó a reducir el riesgo país.

En la plaza cambiaria perdura un clima de distensión de los precios, con un Banco Central muy activo en cuanto a la absorción de dólares y reservas brutas sostenidas en su punto más alto en tres años, pese a una leve baja hoy, un factor que contribuye al alza de los títulos de la deuda pública.

Aunque los índices de Wall Street apuntaron a una jornada positiva, con el sostén de la temporada de balances corporativos, las acciones argentinas volvieron a transitar una jornada falta de ímpetu alcista.

El descenso de los precios internacionales del petróleo de 4,8% este jueves, con el barril de crudo ligero de Texas en 58,92 dólares, lastraba al cierre de la Bolsa local las cotizaciones en dólares de las compañías argentinas ligadas al sector energía, como YPF (-1,6%), Pampa Energía (-2,2%) y Vista Energy (-0,4%).

El índica S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 0,8%, a 2.926.727 puntos.

Mejor estuvo el panorama para los bonos soberanos en dólares, con un aumento de 0,5% en promedio que contribuyó a un descenso del riesgo país argentino en diez unidades, a 571 puntos básicos.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, destacó que el Banco Central argentino acumula reservas “a un ritmo más rápido de lo previsto” desde el inicio de año.

También confirmó que la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con la Argentina se realizará “en algún momento de febrero” y que allí se discutirán tanto las metas como la posibilidad de otorgar exenciones. “Las discusiones sobre objetivos y exenciones tendrán lugar como parte de esa misión de revisión”, señaló.

Los analistas de Rava Bursátil recordaron que en “diciembre la inflación alcanzó 2,8%, cifra que marca una tendencia ascendente en el último semestre del año. Este panorama establece nuevas proyecciones para las bandas cambiarias hacia fines de febrero. Si bien el dato anual es el más bajo en ocho años, el componente núcleo permanece elevado y plantea desafíos para la desinflación en el corto plazo.

Asimismo, “la licitación del Tesoro muestra un nivel de refinanciamiento cercano al total de los vencimientos (98%), aunque se convalidó un premio de 900 puntos básicos por sobre el mercado secundario en el instrumento más corto”.

Más compras del BCRA y caída del dólar

Este jueves, el Banco Central hilvanó la novena rueda operativa con compras de contado, esta vez por USD 47 millones, que le permitieron exhibir un saldo neto a favor de USD 563 millones por su intervención en lo que va de enero.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, cedieron en USD 71 millones, a USD 44.646 millones, pues las cotizaciones de activos aportaron USD 21 millones, pero a la vez el Gobierno pagó vencimientos por casi USD 100 millones al BID y al Banco Mundial.

El dólar mayorista bajó por tercera rueda consecutiva: esta vez cedió nueve pesos o 0,6%, a $1.441, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre, en una sesión con moderado monto de negocios por USD 410,8 millones en el segmento de contado. Esto indica que el Central absorbió 11,4% de la oferta, aún por encima del 5% previsto en el programa monetario.

El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para la fecha un límite superior de $1.544,97, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 103,97 pesos o 7,1% de ese techo, la mayor amplitud desde el 18 de noviembre último.

“Actualmente los inversores se encuentran atentos a la dinámica entre las tasas, la inflación, la actividad y la acumulación de reservas, toda vez que esperan que un equilibrio entre dichos componentes pueda contribuir a retomar una más decidida mejora en las valuaciones”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Las compras de divisas del organismo monetario, las renovadas emisiones corporativas en el exterior y la expectativa de mayor apetito por carry-trade aflojan al dólar mayorista por debajo de los $1.450. Dicho descenso no debería tener demasiado recorrido ya la preferencia inversora sigue estando en que las autoridades aprovechen este escenario para profundizar la compra de reservas, dado que ello contribuiría a la reducción del riesgo país y por ende a descomprimir las necesidades financieras", explicó el titular del Estudio Ber.

El dólar al público cayó diez pesos o 0,7% la baja del día, a $1.470 para la venta en el Banco Nación, también el precio más bajo desde el 15 de diciembre ($1.465). El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.466,87 para la venta y $1.423,63 para la compra.

Mientras que el dólar blue cedió cinco pesos o 0,5%, a $1.510 para la venta -en lo que va de enero el billete informal recorta 25 pesos o 1,6%-, todos los contratos de dólar futuro operaron en baja, con negocios por el equivalente a USD 691,7 millones según la plataforma A3 Mercados.

Las posturas con vencimiento más cercano fueron las que más cayeron: para el cierre de enero cedieron 14 pesos o 1%, a $1.461,50, más de 100 pesos debajo del techo de la banda cambiaria oficial, previsto en $1.563,78 para fin de mes.