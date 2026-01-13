Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 13 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.490 en el Banco Nación. Las reservas crecieron en USD 372 millones, a USD 44.768 millones, y el BCRA compró ayer USD 55 millones en el mercado

13:52 hsHoy

Inflación, dólar y bandas

El INDEC dará a conocer esta tarde el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de diciembre, que se ubicaría nuevamente por encima del 2% y permitiría cerrar 2025 con una inflación cercana al 31%, el nivel más bajo desde 2017.

“Al mismo tiempo, el mercado sigue atento a los cambios metodológicos que comenzarán a regir desde enero de 2026 y a su impacto en las bandas cambiarias del dólar. De confirmarse estas estimaciones, la inflación anual habría caído más de 80 puntos porcentuales frente a 2024, cuando alcanzó el 117,8%, y marcaría el menor registro en ocho años, apenas por encima del 24,8% de 2017″, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA, la inflación de diciembre habría sido del 2,3%, con un cierre interanual levemente superior al 30%. Como referencia previa, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 2,7% en diciembre, el mismo nivel que en septiembre, y acumuló un alza de 31,8% a lo largo de 2025.

13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido sin variantes, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.482,33 para la venta y $1.438,88 para la compra.

13:06 hsHoy

Por qué las reservas del BCRA se mantienen en su nivel más alto en tres años pese al pago de bonos y la devolución del “swap” con EEUU

Los activos de la entidad treparon a USD 44.768 millones, a pesar de los compromisos de deuda por más de USD 4.200 millones y la cancelación de la parte activada del intercambio de monedas con Estados Unidos

Las reservas del BCRA crecieron
Las reservas del BCRA crecieron USD 3.603 millones en el primer tramo de 2026.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se mantienen firmes y en su nivel más alto en tres años. El lunes aumentaron en USD 372 millones, a USD 44.768 millones, muy cerca de los USD 44.781 del jueves 8, un máximo desde el 5 de enero de 2023.

13:06 hsHoy

El Banco Central compró dólares por sexto día consecutivo y suma más de USD 270 millones en enero

La autoridad monetaria adquirió USD 55 millones en el mercado cambiario y las reservas internacionales subieron más de USD 370 millones en el día

El Banco Central compró más
El Banco Central compró más de USD 270 millones en las últimas seis ruedas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó la sexta compra de divisas consecutiva y acumula USD 273 millones desde el 5 de enero, cuando puso en marcha el plan para acumular reservas internacionales.

13:06 hsHoy

Jornada financiera: la tensión en Estados Unidos arrastró a las acciones y bonos locales, pero impulsó las reservas

La aversión al riesgo por la disputa entre Jerome Powell y Donald Trump afectó a los activos emergentes. El récord del oro aportó USD 300 millones al alza de reservas. El dólar quedó estable a $1.490 en el Banco Nación

Las acciones y los bonos
Las acciones y los bonos argentinos no logran despegar en el arranque del año.

La aversión al riesgo por la tensión financiera en el exterior llevó a leves caídas para los activos bursátiles argentinos, con un riesgo país que se aproximó a los 600 puntos básicos. Escindido de la volatilidad global, el mercado cambiario operó estable y el récord del oro -un activo de cobertura internacional- le dio impulso alcista a las reservas del BCRA.

