Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 13 de enero

La aversión al riesgo por la tensión financiera en el exterior llevó a leves caídas para los activos bursátiles argentinos, con un riesgo país que se aproximó a los 600 puntos básicos. Escindido de la volatilidad global, el mercado cambiario operó estable y el récord del oro -un activo de cobertura internacional- le dio impulso alcista a las reservas del BCRA.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó la sexta compra de divisas consecutiva y acumula USD 273 millones desde el 5 de enero, cuando puso en marcha el plan para acumular reservas internacionales.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se mantienen firmes y en su nivel más alto en tres años. El lunes aumentaron en USD 372 millones, a USD 44.768 millones , muy cerca de los USD 44.781 del jueves 8, un máximo desde el 5 de enero de 2023.

El dólar al público es ofrecido sin variantes, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.482,33 para la venta y $1.438,88 para la compra.

Según el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA, la inflación de diciembre habría sido del 2,3%, con un cierre interanual levemente superior al 30%. Como referencia previa, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 2,7% en diciembre, el mismo nivel que en septiembre, y acumuló un alza de 31,8% a lo largo de 2025.

“Al mismo tiempo, el mercado sigue atento a los cambios metodológicos que comenzarán a regir desde enero de 2026 y a su impacto en las bandas cambiarias del dólar. De confirmarse estas estimaciones, la inflación anual habría caído más de 80 puntos porcentuales frente a 2024, cuando alcanzó el 117,8%, y marcaría el menor registro en ocho años, apenas por encima del 24,8% de 2017″, explicó Ignacio Morales , Chief Investments Officer de Wise Capital.

El INDEC dará a conocer esta tarde el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de diciembre, que se ubicaría nuevamente por encima del 2% y permitiría cerrar 2025 con una inflación cercana al 31%, el nivel más bajo desde 2017.

