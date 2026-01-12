Mercados: las acciones y los bonos operan en negativo y atentos al movimiento de Wall Street

En las bolsas internacionales siguen de cerca las noticias sobre la Fed.

Los activos bursátiles de la Argentina operaban con tendencia negativa de negocios este lunes, en momentos en que los inversores revisan alternativas de inversión luego de que el Tesoro nacional saldó la semana pasada sus compromisos de deuda, lo que da un panorama más calmo para el corto plazo.

El dato más significativo de la rueda viene desde el exterior, con un nuevo capítulo en la disputa por la jefatura de la Reserva Federal de los EEUU (Fed), entre su titular, Jerome Powell, y el presidente norteamericano Donald Trump.

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Reserva Federal y una respuesta combativa del presidente de la Fed aumentaron drásticamente las apuestas en una larga disputa que puso abiertamente en juego la independencia del banco central más poderoso del mundo.

En una declaración enérgica el domingo, Powell reveló una investigación que lo amenazó con una acusación penal por un proyecto de renovación de edificios, diciendo que era un “pretexto” para ganar influencia política sobre la Fed para bajar las tasas de interés más rápido.

El presidente Donald Trump declaró a NBC que no tenía conocimiento de las acciones del Departamento de Justicia, pero renovó sus ataques contra Powell que se volvieron más frecuentes y directos a medida que la Fed ha optado por reducir las tasas más lentamente de lo que le hubiera gustado.

“La investigación y la respuesta mordaz de Powell intensifican drásticamente una disputa que los observadores del mercado temen que pueda poner en riesgo la independencia de la Fed, un pilar de la política económica estadounidense y una piedra angular de su sistema financiero”, indicó Reuters.

A las 12:50 horas, los principales indicadores de Wall Street no lograban salir de zona de pérdidas. El Dow Jones de Industriales caía 0,4% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restaba un tenue 0,3% en pesos, a 3.080.000 puntos. Los ADR argentinos en Nueva York exhibían cifras mixtas, encabezadas por Cresud (+1,6%).

Asimismo, los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaban una pérdida de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subía tres unidades para Argentina, en los 567 puntos básicos.

El viernes se realizó el pago de cupones por unos 4.200 millones de dólares a tenedores de bonos soberanos y se informó que cancelaron otros USD 2.500 millones a Estados Unidos por las divisas utilizadas de un swap para estabilizar la economía previo a elecciones legislativas.

“Ahora los ojos están puestos en si hay reinversión del cupón”, comentó Wise Capital en un reporte.

Se aguarda que el Tesoro anuncie este lunes las condiciones para la licitación de bonos en pesos de corto plazo prevista para el miércoles, en la que se enfrentan pagos por unos 9,6 billones de pesos, comentaron analistas.

“Hacia adelante, ganancias adicionales en el índice (Merval)se podrían asociar a la continuidad de la reducción del costo de capital. Aunque deberían tenerse en cuenta casos puntuales por potenciales diferenciaciones a nivel empresas/sectores”, señaló la consultora Quantum.

“Si bien hay empresas que están alineadas en precios con otras comparables de la región, la recuperación reciente y las perspectivas favorables, en un contexto de continuidad del equilibrio fiscal y ordenamiento macro en general, podrían significar un proceso de mayor convergencia en el índice, y en algunos papeles en particular”, señaló.

En la plaza cambiaria, el dólar interbancario operaba con suba de dos pesos, a $1.467, al tiempo que los negocios a futuro mostraban valores de 1.600 pesos por dólar para la liquidación a finales de mayo.

Dentro de una nueva fase de su programa monetario, el Banco Central cerró la primer semana del año con compras de divisas en el mercado por 218 millones de para acumular reservas.