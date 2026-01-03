Semana financiera: subieron el dólar y los bonos antes del pago de los vencimientos de enero

Los activos argentinos atravesaron una semana "corta" por los feriados y con cifras dispares.

Con solo tres ruedas operativas en la plaza local por las festividades de Año Nuevo, la semana financiera dejó algunos indicadores para ser tenidos en cuenta.

En el debut del nuevo esquema de bandas cambiarias en base a inflación el viernes pasado, el dólar operó en sus precios más altos en dos meses. En cuanto a la Bolsa, los bonos estuvieron demandados y llevaron al riesgo país a un piso desde 2018, mientras que las acciones se mostraron más sometidas a la volatilidad internacional, con leve tendencia bajista.

El dólar mayorista avanzó desde el viernes anterior 22,50 pesos o 1,5%, a $1.475 para la venta, un máximo desde el 3 de noviembre. El BCRA precisó que el techo de las bandas cambiarias se situó en los $1.529,03, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 54,03 pesos o 3,7% de ese límite.

El dólar al público ganó 20 pesos o 1,4%, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre, en la previa de las elecciones legislativas. El blue, a $1.530 para la venta, se posicionó el mismo nivel de la semana pasada.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron en USD 511 millones, a USD 43.099 millones, principalmente por un descenso de la cotización del oro, que marcó un precio récord la semana anterior.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un marginal 0,4% en pesos, a 3.126.292 puntos, mientras que medido en dólares restó 0,3%, según la paridad del “contado con liquidación” implícito en los ADR argentinos negociados en Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 0,7%, que permitió un descenso de 27 unidades para el riesgo país de JP Morgan, en los 553 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 27 de julio de 2018.

“Los activos domésticos inician el 2026 con un tono expectante, mientras los operadores se encuentran atentos a la nueva etapa en las bandas cambiarias y a las compras del BCRA/Tesoro en busca avanzar en la estrategia de acumulación de reservas”, estimó el economista Gustavo Ber.

“Adicionalmente, ante la expectativa de que los fondos del 9-E se complementarían con un repo con bancos internacionales, las miradas se dirigen ahora al potencial efecto reinversión que podría activarse. Ello se debe a que una reducción adicional del riesgo país podría abrir espacio para avanzar con decisión en una estrategia de refinanciación, estimando que la ‘última milla’ sería de unos 100 puntos básicos antes de empezar a tener un acceso más fluido a los mercados de deuda”, consideró el titular del Estudio Ber.

“Hacia adelante, el mercado pone el foco en el segundo trimestre. Abril y mayo aparecen como meses clave por el ingreso de dólares de la cosecha gruesa, a los que se sumará el aporte del complejo energético, con Vaca Muerta como protagonista. Si la demanda de dinero acompaña, el escenario base es el de un tipo de cambio relativamente estable”, indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“No obstante, la calma no está garantizada. Factores políticos locales, un shock externo (como un revés para Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos) o un freno a las reformas del oficialismo podrían reintroducir episodios de volatilidad en un esquema que recién comienza a ponerse a prueba", acotó Morales.

El pago de intereses y capital de títulos Bonares y Globales el viernes 9 por unos USD 4.200 millones o, mejor dicho, la modalidad a la que apelará el Ministerio de Economía para honrar dicho vencimiento, es observada con atención por los inversores, pues podría consistir en un indicador que brinde nuevo impulso a los aletargados negocios con activos, con el aporte de liquidez, y habilite un mayor descenso del riesgo país.

“El Tesoro canjeó con el BCRA BONCERES por Soberanos en USD, y volvió a alimentar los rumores constructivos sobre un posible repo con bancos privados. El objetivo del canje sería recomponer el stock de bonos hard dollar, para utilizarlos como garantía en la operación de repo, y afrontar los vencimientos de la semana que viene”, indicaron desde PPI.

“Al 26 de diciembre, el Tesoro mantenía USD 2.200 millones en depósitos en el BCRA, y se espera que ingreses USD 700 millones adicionales por la concesión de las represas del Comahue. Esto implica una necesidad de financiamiento residual de aproximadamente USD 1.300 millones para cubrir el pago de enero de USD 4.200 millones”, consignó Max Capital.