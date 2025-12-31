Economía

El oro fue la gran inversión del año: creció 65% y ayudó a aumentar las reservas del Banco Central

Fue el gran refugio elegido por inversores y bancos centrales de todo el mundo en un contexto de debilidad del dólar. Argentina lo aprovechó y el stock de tenencias internacionales creció cerca de USD 3.900 millones

La suba del valor del oro permitió revalorizar las reservas internacionales del BCRA.

Aunque no terminó en su mejor momento debido a una importante toma de ganancias, el oro se destacó como una de las grandes inversiones del 2025. El metal precioso subió nada menos que 65% y empató con la apreciación de Google, una de las compañías tecnológicas que brilló en Wall Street a lo largo del año a partir del uso intensivo y exitoso de inteligencia artificial.

El oro arrancó el año en alrededor de USD 2.600 y terminó a USD 4.360 la onza, aunque hace un par de semanas llegó a tocar los USD 4.500. En general los analistas de mercado se muestran optimistas respecto a su evolución para el año que viene y vaticinan que podría superar los USD 5.000 con comodidad.

El Banco Central se benefició de esta gran suba, debido a que posee una tenencia adquirida en el 2004 durante la gestión de Alfonso Prat-Gay como titular del Central. Según estimaciones de Fernando Marull, la valuación actual llega a los USD 9.000 millones. En 2025 el incremento fue superior a los USD 3.800 millones.

La suba del commodity fue, por lo tanto, de gran importancia para el aumento del nivel de reservas del año. Por supuesto que el dato clave fueron los USD 14.000 millones prestados por el FMI, pero la evolución del oro ayudó para sostener el stock por encima de los USD 40.000 millones.

El nivel de reservas brutas terminó el año en USD 41.165 millones. Ayer sufrieron una caída de USD 727 millones, pero seguramente en la primera jornada del 2026 se recupere en buena medida este recorte.

Muchos bancos centrales del mundo incorporaron oro a sus reservas, además como una manera de no quedar tan expuestos a la evolución del dólar. Uno de esos casos fue Brasil, que compró por primera vez en cuatro años y ahora posee una tenencia valuada en USD 23.300 millones. Y la participación del metal en las reservas de ese país pasó de un nivel de apenas 3,6% al 6,5%. En el caso argentino la participación actual supera el 20% luego del fuerte incremento de este año.

El incremento del oro coincide a su vez con la debilidad del dólar a nivel internacional, que perdió cerca de 10% de su valor contra otras monedas contra el euro. La perspectiva de un dólar débil, en el contexto de alto déficit norteamericano y baja de las tasas de interés, es propicio para que otros activos sean vistos como refugio por parte de los inversores.

El oro acumuló una suba superior al 60% a lo largo de 2025. Foto: Irene Zaera

El oro fue el principal, fogoneado por las compras de los bancos centrales en todo el mundo, especialmente en Asia. Incluso este refugio de valor clásico le ganó con amplitud al menos en 2025 al Bitcoin. La principal criptomoneda sufrió una caída significativa desde los USD 126.000 que había tocado en octubre y cierra el año en USD 88.000, una caída de 6,5% en 2025.

La tenencia del metal del Banco Central fue motivo de polémica a lo largo del año, ya que se desconoce dónde se encuentra. Una posibilidad es que el BCRA lo haya otorgado como colateral, lo que le brindaría la posibilidad de cobrar un rendimiento por su uso. Ya hubo pedido de informes incluso ante la Justicia para que se devele cuál fue el destino de ese oro físico pero no hubo respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.

Otros metales subieron incluso más. Es el caso de la plata, que creció 150% en el 2025 y más que duplicó la suba del oro a lo largo del año.

