Economía

Autos 0 km: el mercado cierra el 2025 con menos ventas de las previstas, pero será uno de los mejores 10 años del siglo

A última hora de este martes se confirmará el número final del año, que todavía se está lejos de las cifras de 2013 y 2017. Cuántos vehículos habría que vender para alcanzar esos resultados históricos

Guardar
El año cierra con un
El año cierra con un volumen de unidades que ubican a 2025 entre los diez mejores años del siglo en ventas de autos 0km

Diciembre no sólo es el mes en el que se cierran los números del año para el mercado automotor, sino también el de la primera proyección razonable para el año entrante.

Cuando se acercaban las fiestas de Navidad de 2024, tanto fabricantes como importadores coincidían en un horizonte del mercado cercano a los 650.000 autos 0 km para 2025, apoyándose en un segundo semestre de ventas récord y de un regreso del crédito a tasas relativamente bajas del sistema financiero, que les permitían a las financieras de las marcas subsidiar tasas 0% sin mayores sobresaltos.

Si se alcanzaba ese resultado, 2025 igualaría los números de 2015, en el que se habían vendido 643.668 autos nuevos, y que había resultado ser el peor año del período 2010-2019, justo antes de la caída abrupta que comenzó el año previo a la pandemia y de la que todavía el mercado no consiguió recuperarse a los valores esperables de entre 750.000 y 850.000 unidades anuales.

Este martes se conocerá el
Este martes se conocerá el resultado de diciembre y por lo tanto de todo 2025. El mercado automotor patentaría cerca de 612.000 vehiculos 0 km

Un resultado peor del esperado

Pero una vez verificado el impacto negativo de la incertidumbre política y económica causadas por las elecciones legislativas de septiembre y octubre, esa proyección de ventas de autos 0 km bajó considerablemente y este martes a última hora se develará la cifra definitiva, que se calcula entre los 611.000 a 615.000 vehículos para todo el año.

Si se tiene en cuenta que en 2019 fueron 460.000 patentamientos, en 2020 por la pandemia cayó a 342.000 y la recuperación fue muy lenta, con 381.000 en 2021, 408.000 en 2022, y 450.000 en 2023, cayendo a 415.000 el año pasado, superar los 600.000 vehículos es un hecho destacable de este año que termina, ya que implicará un crecimiento interanual del 47%.

Tomando como punto de partida el año 2000, en 16 de los últimos 25 años se patentaron menos autos que en 2025, con el número más bajo en 2002 y sus 96.951 autos y el año siguiente, 2003 con 143.273 unidades. En cambio, sólo en 9 períodos se superaron los 640.000 automóviles, siendo los dos mejores años 2013 con 955.023 y en 2017 con 900.942 altas en los Registros del Automotor.

La proporción de autos 0km
La proporción de autos 0km en Argentina todavía está muy lejos de los valores necesarios para alcanzar las cifras de 2013 y 2017

La relación entre autos y población

Entre 2000 y 2024, el promedio de autos vendidos es de 522.831 unidades 0 km por año, lo que deja a 2025 por encima de la media de este siglo para el mercado argentino. Sin embargo, a las subas y bajas del mercado automotor se debe sumar el dato del incremento constante de habitantes de la Argentina. Entonces, las cuentas cambian sustancialmente.

No es lo mismo vender 306.000 autos en el año 2000, con una población cercana a los 36.260.130 de habitantes (censo 2001), que vender 662.591 en el año 2010 con 40.117.096 de argentinos, 407.532 unidades en 2022 con 45.892.285 de personas, o 611.000 autos en 2025 con la estimación actual de 46.387.098 de habitantes.

Si se toma la relación del año 2000, se vendió un auto cada 118 personas. Si en cambio se toma la referencia de 2010, fue un auto cada 60 personas, un crecimiento de la tasa de casi un 100%. Pero ese resultado cayó fuertemente en 2022, cuando se vendió un auto cada 112 personas.

Con un potencial de 611.000 vehículos para 2025, la cuenta actual arrojaría un número cercano a un auto 0 km cada 75 habitantes, y si el año próximo se alcanzan las 700.000 unidades como auguran los ejecutivos de la industria automotriz argentina, la tasa se acercaría mucho a las de 2010, alcanzando los 66 habitantes por auto 0km.

Sin embargo, y al solo efecto de tomar la referencia de los dos mejores años de este siglo en cantidad de patentamientos, en 2013 se vendió un auto cada 44 habitantes y en 2017 un 0 km cada 48 personas.

Para alcanzar esa tasa, en la actualidad deberían venderse aproximadamente 1.000.000 autos nuevos por año, de acuerdo a la estimación de población que publica el Indec.

Temas Relacionados

mercado automotorventas autos 0kmrécord de autos 0kmúltimas noticias

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 30 de diciembre

El dólar minorista continúa a $1.475 en el Banco Nación, mientras que el blue alcanza los $1.540, el precio más alto desde el 22 de octubre

Dólar hoy en vivo: a

La tarifa de AYSA aumentará un 4% mensual entre enero y abril de 2026: cuál será la factura promedio

La empresa acumuló un atraso tarifario de 21% a lo largo de 2025 que se recuperará en el primer cuatrimestre del año próximo. Permanecerán los descuentos para zonales bajos y el programa de Tarifa Social

La tarifa de AYSA aumentará

Crece el debate por la medición de pobreza del Indec: a cuánto llega según cálculos alternativos y por qué la discuten

Especialistas advierten que hay una sobreestimación de la baja de la pobreza registrada por el instituto de estadísticas oficial

Crece el debate por la

Inflación sin freno, protestas y cambio de funcionarios: el régimen de Irán enfrenta una complicada crisis económica

El presidente Masud Pezeshkian instó a sus funcionarios a escuchar a los comerciantes que protestaron durante dos jornadas en Teherán. Abdolnasser Hemmati asumirá el miércoles en el Banco Central en medio de una caída histórica del rial

Inflación sin freno, protestas y

¿La Argentina es cara o barata?: cuánto cuesta comprar los mismos productos en comparación con otros 9 países

Un informe privado contrastó los precios argentinos de alimentos, bienes durables e indumentaria, entre otros, con los de naciones americanas, europeas y orientales. En qué categorías los artículos locales son más y menos onerosos

¿La Argentina es cara o
DEPORTES
Crece la expectativa en la

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

TELESHOW
Elba Marcovecchio recordó a Jorge

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone: “La encaré en un baño”

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

INFOBAE AMÉRICA

Las estatinas no solo protegen

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2

Rusia puso en servicio activo los misiles Oreshnik con capacidad nuclear: Putin los desplegó en Bielorrusia

Quién es quién en el nuevo conflicto de Yemen que enfrenta a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

Hasina vs Zia: la eterna “batalla de las Begums” llegó a su fin en Bangladesh

Bolivia: afiliados a la COB instalan huelgas de hambre contra el Decreto Supremo 5503