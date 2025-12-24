Actividad económica: tras la caída de octubre, qué anticipan los indicadores disponibles para los meses siguientes

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una contracción de 0,3% en octubre.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer que la actividad económica experimentó una caída mensual de 0,4% en octubre, la expectativa se posa en qué ocurrirá en los próximos meses: si habrá un repunte o no con la baja de las tasas y la “estabilidad” pasadas las elecciones legislativas.

A pesar del “apretón monetario” en la previa de las elecciones de medio término, que se secó la plaza de pesos con el objetivo de que no vayan a dólar, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) presentó una variación interanual del 3,2% y una intermensual del -0,4% durante el décimo mes del año. Se trata de un dato negativo para el equipo económico, ya que en septiembre habían logrado esquivar la recesión técnica (dos trimestres consecutivos a la baja).

Al mismo tiempo, la variación anual del 3,2% se explica en gran medida por la performance de un único rubro. “La actividad de Intermediación financiera (22,8% ia) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9% ia); entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE“, puntualizó el reporte oficial del Indec.

Tras la victoria electoral, en la primera licitación de deuda pública, la Secretaría de Finanzas liberó cerca de $5 billones, un monto que ayudó a bajar las tasas de interés que pagan las empresas y las personas en las semanas siguientes, al reducir la falta de liquidez en el sistema financiero. Si bien el dato de actividad económica de noviembre se dará a conocer a mediados de enero de 2026, los relevamientos que realizan las consultoras privadas no son optimistas.

Las proyecciones de las consultoras

Desde Equilibra previeron para el mes pasado un nivel estable (0%) en la comparación interanual pero una caída mensual desestacionalizada de 0,5%, lo que implica que la economía quedaría 0,8% debajo del nivel registrado en febrero de 2025 y a 1,4% del récord de junio de 2022.

“El EMAE excluyendo el sector agropecuario cayó 0,3% interanual en noviembre (tras haber registrado un alza 3,3% en octubre), aportando 0,2 p.p. de caída al EMAE agregado. En comparación con octubre, sufrió una merma desestacionalizada del 0,8%. A su vez, en nov-25 el EMAE agropecuario creció 4,5% interanual liderado por la producción de leche y trigo, registrando un alza de 2% mensual en su medición desestacionalizada”, acotaron los economistas de la firma de análisis económico.

Siguiendo esa línea argumental, los analistas manifestaron que “pese a la caída de octubre y noviembre (estimada), la actividad económica mantendría una mejora en la comparación trimestral: el promedio de los últimos tres meses (septiembre, octubre y noviembre) de la serie desestacionalizada arroja un alza de 0,7% si se compara con los tres meses previos. De acuerdo con estas estimaciones, el PIB habría crecido 4,5% interanual en los primeros 11 meses del año y esperamos que finalice 2025 apenas por encima del 4% anual”.

Por su parte, LCG remarcó que “para adelante, vemos todavía una recuperación incierta, atada a cuestiones económicas, sociales y políticas, con marcadas disparidades” tras conocerse el dato del Indec correspondiente al undécimo mes del año. Aunque reconocieron que la estabilidad poselectoral y el recorte de las tasas de interés podrán dar algo de impulso al crédito, no consideraron que este vuelva a traccionar de la misma forma que en 2024. Sobre este tema, la irregularidad de la cartera de consumo llega a 7,8% en octubre, máximo en 15 años y subiendo constantemente desde hace un año.

El rubro explotación de minas y canteras tuvo una variación interanual del 8,1% en octubre, según el Indec.

Una mirada similar tienen en Analytica. Los analistas remarcaron que los indicadores adelantados no son optimistas. “El 80% marca una caída respecto a octubre. Sobre todo los claves, como recaudación de IVA-DGI (-3,3%) y de Seguridad Social (-2,2%), importaciones (-6,9%), préstamos (-1,6%)”, comentó Claudio Caprarulo, economista y director de la firma.

A su vez, el reporte de indicadores sectoriales de Qualy muestra que, en noviembre, la comercialización nacional de la industria automotriz experimentaron una caída intermensual del 26,3%; seguido de Ventas internas, con 21,3%; Insumos para construcción, 20,1%, aunque se trata de una variable sobre la que pesa la estacionalidad. Como también el patentamiento de motos (-17,7%), donde algunos consumidores prefieren esperar al próximo año para que el modelo sea más nuevo.

“El volumen de despachos de cemento al mercado interno sufrió un severo ajuste en el último mes, interrumpiendo abruptamente el sendero de recuperación que se venía observando en el corto plazo”, marcaron en el informe, y sumaron que la magnitud de la caída mensual fue determinante para arrastrar nuevamente el indicador a terreno negativo en la comparación interanual, revirtiendo la mejora relativa del período previo.

Ventas pymes

“Las ventas minoristas pymes registraron en noviembre de 2025 una contracción tanto en la comparación interanual como mensual, interrumpiendo la dinámica de recuperación. Este retroceso fue generalizado, afectando a casi todos los sectores relevados, con caídas especialmente agudas en rubros como perfumería y alimentos, siendo farmacia la única excepción que logró mantener un crecimiento en su actividad”, apuntó el análisis a la vez que vinculó la dinámica con la pérdida de poder adquisitivo y las restricciones al financiamiento.

Si bien reconocen que generó un leve deterioro en la percepción de la situación actual por parte de los comerciantes, destacan que las expectativas para el próximo año se mantienen mayoritariamente entre la mejora y la estabilidad, a pesar de que el clima para realizar inversiones se evalúa como desfavorable.