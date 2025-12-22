Economía

Mercados: la Bolsa argentina opera cerca del récord, a la espera de avances con la ley de Presupuesto 2026

El índice S&P Merval asciende 1,1% a los 3.170.000 puntos. Los bonos operan mixtos, con la mira puesta en los vencimientos de enero

Los ADR argentinos recuperaron el nivel de precios de febrero.

El año financiero empieza a transitar la recta final, con cinco ruedas operativas en el mercado doméstico pendientes en 2025. Este lunes, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende 1,1% a los 3.170.000 puntos a las 11:10 horas.

El índice de acciones líderes viene de marcar un récord nominal intradiario de 3.195.428 puntos el viernes 19.

Medido en pesos, el Merval gana 22% en 2025, una tasa aún inferior a la de la inflación, mientras que medido en dólares cae un 5,5% según la cotización del “contado con liquidación” implícito en los precios de los ADR que son negociados en Wall Street.

Los bonos en dólares operan mixtos, con un riesgo país de JP Morgan que sube un entero, a 572 puntos básicos.

Los expertos de MegaQM indicaron que “la noticia positiva que ayudó a que la curva Hard Dollar comprima y que prácticamente todos los Globales operados en MEP estén en un dígito de TIR (Tasa Interna de Retorno) fue el anuncio de la decisión del BCRA de comenzar un proceso de acumulación de reservas. Era una noticia esperada por el mercado y que ayuda a aportar sostenibilidad a este tipo de instrumentos".

“La expectativa es que, con este nuevo enfoque, se pueda destrabar alguna operación financiera (¿REPO?) que alcance para afrontar los pagos de deuda de enero sin necesidad de tener que volver a recurrir al swap del tesoro de Estados Unidos. Si esto se logra, la deuda local puede entrar en un sendero de optimismo más marcado que le ayude a seguir bajando el riesgo país. En ese caso el valor seguirá estando en el tramo largo y eventualmente en la parte corta Ley Argentina”, añadieron desde MegaQM.

El proyecto de Presupuesto 2026 ya obtuvo dictamen de comisión y está listo para ser tratado en el Senado el viernes de esta semana.

El presidente Javier Milei afirmó que no vetará la ley de Presupuesto, pero que el Gobierno ajustará el gasto para cumplir con el objetivo de déficit cero, que describió como la política más importante de la administración.

En una entrevista televisiva, Milei explicó que se recortarán otros rubros del gasto y que no se aumentarán impuestos.

“Sus declaraciones se producen luego de los rumores de la semana pasada que sugerían que el gobierno vetaría el proyecto si no era aprobado en su totalidad. En la práctica, la decisión del Gobierno de no vetar el presupuesto responde a la necesidad de mantener la autorización del congreso para la emisión de deuda externa, que está incluida en la ley de Presupuesto”, evaluaron los analistas de Max Capital.

“En función de los supuestos del presupuesto sobre tipo de cambio, inflación y crecimiento, este permitiría emisiones de deuda externa por hasta USD 35.000 millones. Vetar el presupuesto y buscar la aprobación del congreso únicamente para la emisión de deuda podría demorar el proceso”, agregaron desde Max Capital.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, explicó que “el mercado estará atento en estas últimas ruedas del año a lo que suceda en el Senado con el proyecto de Presupuesto 2026, con el presidente Milei asegurando que ‘acomodará’ partidas tras no lograr derogar algunos artículos relativos a gastos del Tesoro”.

“Asimismo, con los bonos Globales rindiendo ya todos por debajo de 10%, y acercándonos al pago de enero 2026, el mercado observará de cerca movimientos relativos a la deuda y a cómo pagará efectivamente el Tesoro esos compromisos. Si bien el pago no está en duda, la incógnita pasa por si habrá más compras de dólares del Tesoro, algún REPO (préstamo de bancos garantizado con bonos) del BCRA u otra alternativa”, continuó Juan Manuel Franco.

