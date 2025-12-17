El Gobierno privilegia la acumulación de reservas en medio de la caída de los precios de las materias primas

Los valores de las principales materias primas retrocedieron en la última jornada bursátil. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nunca fue más apropiado el cambio de estrategia del Gobierno al privilegiar la acumulación de reservas elevando el ritmo de ajuste de las bandas cambiarias. El derrumbe de las cotizaciones de las materias primas que más dólares aportan, sin esta reforma, hubiera sido una adversidad que podría haber derrumbado a los mercados.

Por caso, el petróleo bajó 2%. El Brent cerró por debajo de los USD 60 por primera vez desde mayo. Según Matías Togni, analista de NextBarrel “finalmente el precio de los futuros de Brent rompieron el piso de los USD 60, luego de estar meses en un rango acotado apenas por encima”.

“La excusa para la caída es el rumor de una tregua entre Rusia y Ucrania, o al menos un entendimiento, pero en realidad la sobreoferta de petróleo flotando en barcos finalmente está sometiendo a los pocos alcistas que quedaban en el mercado, principalmente OPEC. A pesar del conflicto en Venezuela, con la alta probabilidad que las exportaciones se interrumpan, hay demasiados barriles sancionados (Irán, Rusia) sin comprador, al punto que los descuentos llegan a más de USD 20 sobre Brent, y así y todo no se venden”, indicó el experto.

Togni anticipó que “se espera que el mercado se mantenga así por lo menos hasta el segundo trimestre del 2026. Todo depende del apetito de China, principal importador de crudo que, si bien está acumulando barriles estratégicamente, en las últimas semanas bajó el ritmo de compras a la espera de precios aún más bajos. No es un problema de demanda, hay demasiado petróleo en el mundo. La Argentina, que se convirtió en un jugador internacional tampoco está ajena a lo que sucede afuera, ya que el Medanito, el crudo de exportación de Vaca Muerta también está siendo castigado con un descuento récord de más de 4 dólares”.

La acción de YPF, producto de la mejora del tipo de cambio, solo cedió 0,6%, lo que es mínimo comparado con la caída de 3% del Fondo Cotizado en Bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) que representa al crudo y a las acciones de empresas internacionales de energía.

Sin embargo, el petróleo no fue lo único que bajó en el mundo. En Chicago la soja retrocedió 3 dólares a USD 390,5; el trigo perdió algo más de 2% y cerró a USD 187,21 y el maíz cedió casi 1% a USD 171,84. Hace un año cotizaba por encima de USD 217.

Para el agro, las caídas no fueron tan negativas porque la mejora del tipo de cambio -el dólar mayorista subió 0,8%- atenuó el retroceso. La Bolsa de Cereales, señaló que “fue otra jornada más donde el trigo es protagonista y a pesar de las fuertes bajas en Chicago, los abiertos mostraron cotizaciones entre estables y alcistas respecto a la rueda del día anterior, focalizándose en el segmento inmediato hasta marzo del año entrante”.

“El maíz también fue buscado, manteniéndose el mismo nivel de compradores que durante la rueda previa, pero con precios ofertados más bajos para algunas condiciones puntuales. Por el lado de las oleaginosas, el girasol es el que más abiertos tuvo, tanto para descargas inmediatas como hasta julio del año entrante y manteniendo las cotizaciones entre jornadas. Finalmente, por soja, el nivel de abiertos fue limitado”, sumó el reporte.

En ese escenario en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar subió 12,5 pesos a $1.451 con un elevado monto de negocios de USD 528 millones. Trascendió que el Tesoro hizo algunos movimientos. De todas maneras, las reservas aumentaron USD 46 millones a USD 42.280 millones.

La consultora F2 de Andrés Reschini subrayó que “el mercado de cambios estuvo más activo luego del anuncio de BCRA. En la rueda FOREX de se operaron unos USD 528 millones entre los que, según trascendió, el Tesoro realizó compras en bloques por fuera de la rueda y a la vez ventas adentro”.

Los dólares financieros, en tanto, se adecuaron a la nueva realidad y el MEP aumentó $12 (+0,8%) a $1.504,30, mientras el contado con liquidación subió $16,50 (+1%) a $1.544,90. El “blue” siguió su carrera alcista y emparejó a los financieros al aumentar $20 (+1,4%) a $1.500.

Cocos hizo una estimación del promedio que podría comprar el Tesoro en el MLC. “El volumen promedio operado este último año fue de USD 496 millones diarios lo que hubiese habilitado una intervención en el MLC por USD 5.700 millones de los USD 10.000 millones que proyecta el BCRA en su escenario base de remonetización”.

Las tasas fijas de interés más cortas bajaron. Las LECAP de enero y febrero rinden menos de 2% y a partir de marzo la renta sube a 2,2%. Según el equipo de Research de Aldazabal “la tasa pasó a ocupar el rol central en la estrategia de desinflación. En este sentido, el BCRA buscará incentivar que los saldos excedentes del sistema se coloquen a plazos mayores a un día y a tasas reales positivas, manteniéndose el sesgo contractivo mientras que la inflación observada se mantenga por encima de la internacional por lo que esperamos una suba de las tasas nominales en el corto plazo”.

Para Adcap Grupo Financiero “los títulos ajustados por CER deberían destacarse en una primera etapa, impulsados por las expectativas de mayores registros de tipo de cambio e inflación, aunque creemos que el impacto del tipo de cambio sobre la inflación será transitorio. Más adelante, es probable que los bonos a tasa fija tomen la delantera, de la mano de una baja de las tasas cortas, que estimamos no será inminente”.

Los bonos soberanos tuvieron otra gran rueda al experimentar subas de hasta 2% que hicieron que el riesgo país baje 29 unidades (-4,5%) a 561 puntos básicos. Lo destacado es que la mayoría de los títulos quebraron el piso de rendimiento de 10% debido a la mejor cotización. Estos papeles llegaron a rendir más de 20% en 2024.

La Bolsa tuvo una rueda intrascendente. El S&P Merval de las acciones líderes, comenzó en rojo, pero luego de que se conociera que hay aprobación en el Congreso para tratar el Presupuesto 2026, se dio vuelta y terminó con una leve alza de 0,7% en pesos y una caída de 0,3% en dólares por el aumento del CCL. Lo mejor pasó por Aluar (+7,8%) que se vio favorecida con la nueva política cambiaria y por la posibilidad de que Estados Unidos le baje aranceles.

El exterior sigue complicado. En el after market de anoche, las Bolsas de nueva York operaban negativas al igual que la mayoría de los mercados europeos. Entre las materias primas sobresale el oro que anoche subía 0,20%, señal de que los inversores no quieren riesgo. El petróleo intentaba una leve recuperación, pero seguía por debajo de los USD 60 por barril, valor que no conocía desde mayo. La contracara fueron los productos agropecuarios con leves alzas de trigo y maíz y caída de la soja.

Resta por ver cómo reaccionarán hoy las acciones que no acompañaron con sus precios las reformas monetarias y cambiarias.