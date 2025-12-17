Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 17 de diciembre

Las personas beneficiarias reciben haberes actualizados, pagos únicos y bonos extraordinarios, según su prestación y el calendario establecido por ANSES

Guardar
ANSES paga jubilaciones y pensiones
ANSES paga jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, junto con el medio aguinaldo, según terminación de DNI.

El calendario de pagos de ANSES para diciembre contempla aumentos en jubilaciones y asignaciones, el pago del medio aguinaldo y bonos extraordinarios, distribuidos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

Quiénes cobran hoy, 17 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran este lunes quienes perciben montos superiores al mínimo y tienen DNI finalizado en 0 (cero) y 1 (uno). Además del haber mensual, estos beneficiarios reciben el medio aguinaldo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Perciben el pago los titulares con DNI terminado en 6 (seis). En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), se aplica una retención del veinte por ciento del monto mensual, que se liquida tras la presentación de la libreta correspondiente.

Las Asignaciones de Pago Único
Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción se pagan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero

Asignación por Embarazo

Cobran las titulares con DNI finalizado en 5 (cinco). Este beneficio se paga con una retención del veinte por ciento, liberada una vez presentada la documentación exigida.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad corresponde a todas las terminaciones de documento desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento o adopción) se pagan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cobran entre el 9 de diciembre y el 12 de enero, sin importar la terminación del DNI.

La Asignación por Embarazo se
La Asignación por Embarazo se abona hoy a titulares con DNI finalizado en 5, con retención del 20% hasta presentar la documentación

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 2,34 % respecto al mes anterior, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado es de $340.879,59 y el máximo alcanza $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $272.703,67.

Durante este mes, jubilados y titulares de la PUAM que perciben el haber mínimo reciben un bono adicional de $70.000 y el medio aguinaldo. Así, la jubilación mínima suma $581.319,39, la máxima llega a $3.440.695,38 y la PUAM alcanza $479.055,51.Las

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales registran un incremento del 2,34 % este mes, con valores que dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica. Para acceder a las asignaciones familiares, el IGF no debe superar $5.022.048 y ningún integrante puede percibir más de $2.511.024.

En diciembre 2025, las jubilaciones
En diciembre 2025, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34%, con un haber mínimo de $340.879,59 y máximo de $2.293.796,92
  • Asignación por Hijo y Prenatal para IGF de hasta $948.361: $61.252 (valor general), $61.252 en Zona 1, $132.075 en Zona 2, $122.329 en Zona 3 y $132.075 en Zona 4.
  • IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316.
  • IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990.
  • IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: $12.892.

La AUH paga $122.471,72 por menor, aunque el monto depositado mensualmente es de $97.974, debido a la retención del veinte por ciento hasta la presentación de la libreta. La Asignación por Embarazo se fija en $122.467, con una transferencia efectiva de $97.974.

La Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $199.434 para IGF de hasta $948.361 y puede llegar a $398.364 según la zona. Para ingresos familiares mayores, los montos disminuyen, pero continúan las diferencias por zona.

Las asignaciones de pago único son: nacimiento, $71.396; adopción, $426.877; matrimonio, $106.904. La Ayuda Escolar Anual va de $42.039 a $83.797 de acuerdo con la zona y para hijos con discapacidad se abonan los mismos valores.

Entre los complementos, Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y hasta $108.062 para tres o más. El Complemento Leche 1000 Días suma $42.711 por cada menor de tres años.

Temas Relacionados

ANSESJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Directorio del FMI analizará hoy las modificaciones a las bandas cambiarias

Reunión informal en Washington analizará la situación monetaria local, según informaron agencias internacionales

El Directorio del FMI analizará

Una aerolínea internacional canceló una ruta a Argentina que había anunciado hace apenas dos días

La suspensión del servicio aéreo responde a la aplicación de una nueva tarifa aeroportuaria

Una aerolínea internacional canceló una

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

La normativa laboral fija una fecha límite y un breve margen adicional para la acreditación del ingreso extra de fin de año, que alcanza a empleados registrados y busca garantizar liquidez antes de las celebraciones

¿Cuándo se paga el aguinaldo

Cómo funcionará el “QR cripto” para pagar con Bitcoin o con dólares digitales en los comercios

Los comercios tendrán nuevas opciones para recibir pagos de billeteras cripto, acentuando su uso para las transacciones cotidianas y no únicamente para invertir

Cómo funcionará el “QR cripto”

Cuánto cuesta el pan dulce para Navidad en promedio en CABA

Con la llegada de las Fiestas, las familias argentinas ajustan sus presupuestos para la mesa navideña. El producto más emblemático de fin de año se ofrece con una amplia y marcada variedad de precios

Cuánto cuesta el pan dulce
DEPORTES
En Qatar, el PSG derrota

En Qatar, el PSG derrota al Flamengo en la final de la Copa Intercontinental

La Fórmula 1 presentó las primeras imágenes de cómo son los coches del 2026 y detalló el nuevo modo para los sobrepasos en carrera

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

TELESHOW
Las revelaciones de la ex

Las revelaciones de la ex de Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara: “La pasé mal con él”

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV condenó

El papa León XIV condenó el antisemitismo tras el atentado en Sídney y dialogó con el presidente de Israel

A pesar de los desafíos, el Festival de Cine de Berlín avanza

La CIDH otorgó medidas cautelares a nueve nicaragüenses que están presos desde 2014

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?