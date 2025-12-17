ANSES: quiénes cobran hoy, 17 de diciembre

ANSES paga jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, junto con el medio aguinaldo, según terminación de DNI.

El calendario de pagos de ANSES para diciembre contempla aumentos en jubilaciones y asignaciones, el pago del medio aguinaldo y bonos extraordinarios, distribuidos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

Quiénes cobran hoy, 17 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran este lunes quienes perciben montos superiores al mínimo y tienen DNI finalizado en 0 (cero) y 1 (uno). Además del haber mensual, estos beneficiarios reciben el medio aguinaldo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Perciben el pago los titulares con DNI terminado en 6 (seis). En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), se aplica una retención del veinte por ciento del monto mensual, que se liquida tras la presentación de la libreta correspondiente.

Asignación por Embarazo

Cobran las titulares con DNI finalizado en 5 (cinco). Este beneficio se paga con una retención del veinte por ciento, liberada una vez presentada la documentación exigida.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad corresponde a todas las terminaciones de documento desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cobran entre el 9 de diciembre y el 12 de enero, sin importar la terminación del DNI.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 2,34 % respecto al mes anterior, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado es de $340.879,59 y el máximo alcanza $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $272.703,67.

Durante este mes, jubilados y titulares de la PUAM que perciben el haber mínimo reciben un bono adicional de $70.000 y el medio aguinaldo. Así, la jubilación mínima suma $581.319,39, la máxima llega a $3.440.695,38 y la PUAM alcanza $479.055,51.Las

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales registran un incremento del 2,34 % este mes, con valores que dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica. Para acceder a las asignaciones familiares, el IGF no debe superar $5.022.048 y ningún integrante puede percibir más de $2.511.024.

Asignación por Hijo y Prenatal para IGF de hasta $948.361: $61.252 (valor general), $61.252 en Zona 1, $132.075 en Zona 2, $122.329 en Zona 3 y $132.075 en Zona 4.

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $41.316.

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $24.990.

IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: $12.892.

La AUH paga $122.471,72 por menor, aunque el monto depositado mensualmente es de $97.974, debido a la retención del veinte por ciento hasta la presentación de la libreta. La Asignación por Embarazo se fija en $122.467, con una transferencia efectiva de $97.974.

La Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $199.434 para IGF de hasta $948.361 y puede llegar a $398.364 según la zona. Para ingresos familiares mayores, los montos disminuyen, pero continúan las diferencias por zona.

Las asignaciones de pago único son: nacimiento, $71.396; adopción, $426.877; matrimonio, $106.904. La Ayuda Escolar Anual va de $42.039 a $83.797 de acuerdo con la zona y para hijos con discapacidad se abonan los mismos valores.

Entre los complementos, Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y hasta $108.062 para tres o más. El Complemento Leche 1000 Días suma $42.711 por cada menor de tres años.