Economía

Caputo descartó que el nuevo esquema cambiario acelere la inflación y anticipó cómo comprará reservas

El Ministro de Economía defendió el nuevo mecanismo para el dólar y detalló el proceso que permitirá incrementar el volumen de divisas en poder del Banco Central desde enero

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló el impacto que esperan de los anuncios cambiarios de ayer REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló este martes el nuevo enfoque cambiario del Gobierno tras el reciente anuncio del Banco Central, que ajusta el valor del dólar en línea con la inflación. El funcionario explicó que el esquema de bandas se mantiene operativo, aunque se introdujo una modificación para mejorar su funcionamiento: la actualización del techo de la banda, en adelante, acompañará el índice de precios. Señaló que el cambio no implica una aceleración automática, sino que el techo se ajustará a la inflación mensual reportada.

Caputo subrayó que en los próximos meses la variación del nivel general de precios podría ser más elevada, pero proyectó que si los niveles de inflación se reducen según lo previsto por el Presidente, el ritmo de deslizamiento cambiario sería menor. “Este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y en 9 meses la inflación empieza con 0, el ritmo de crawl va a ser menor“, dijo en una entrevista concedida a La Casa Streaming,

A su vez, precisó: “Mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, que es el sesgo de la política monetaria y como todos sabemos ahora la inflación es un fenómeno monetario, el proceso de desinflación va a continuar“.

El anuncio del Banco Central quedó confirmado tras el cierre de la rueda cambiaria del lunes, cuando la entidad presentó un paquete de medidas que incluye el ajuste mensual del límite superior de la banda, actualmente establecido en un 1%. Desde enero, esa actualización subirá al 2,5%, siguiendo el último índice informado por el INDEC. El valor máximo se ubicará en $1.556, lo que permite mayor flexibilidad para que el precio se mueva sin que la autoridad monetaria deba intervenir con ventas de reservas.

Caputo señaló que si los
Caputo señaló que si los niveles de inflación se reducen según lo previsto por el Presidente, el ritmo de deslizamiento cambiario sería menor

Caputo se refirió también a la estrategia oficial para fortalecer las reservas internacionales el próximo año. Actualmente, el Estado solo puede retener una cuarta parte de las divisas que adquiere, ya que el resto se utiliza para saldar deudas.

“Este es el gobierno que más reservas compró en la historia, y no por poco margen: más del doble que el que le sigue. Es decir, el problema nunca fue la compra, sino la capacidad de acumularlas”, aseguró.

“Todavía hoy seguimos cancelando compromisos heredados, como la deuda con importadores —unos USD 40.000 millones que estaban en el Banco Central—, además de los pagos al sector privado por vencimientos de bonos. En condiciones normales, un país refinancia: cuando vence una deuda, toma nueva deuda y la repaga. Ese es el funcionamiento habitual”, precisó.

Caputo: "Este Gobierno, como es
Caputo: "Este Gobierno, como es sabido, respeta la propiedad privada y cumple con sus compromisos, y esa decisión explica en gran medida por qué costó acumular reservas pese al fuerte volumen de compras". REUTERS/Agustin Marcarian/

“Pero Argentina, producto de décadas de defaults, de incumplimientos y de violación de contratos, no contaba con esa posibilidad. Por eso fue necesario cancelar esas deudas. Este Gobierno, como es sabido, respeta la propiedad privada y cumple con sus compromisos, y esa decisión explica en gran medida por qué costó acumular reservas pese al fuerte volumen de compras”, detalló.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la situación cambiará a partir de enero, gracias a la mayor estabilidad alcanzada luego del proceso electoral. A partir de ese mes, será el Banco Central quien compre los dólares, le permitirá conservar el total de las divisas adquiridas y así fortalecer las reservas. La intención es que, en lugar de que el Tesoro compre dólares y los utilice para cancelaciones, sea la autoridad monetaria la que retenga y sume a las reservas todo lo que compre en el mercado.

En este contexto, recordó: “Los únicos que estábamos del otro lado defendiendo el esquema de bandas éramos nosotros: el Gobierno, el Tesoro y el Banco Central. Ahora, imaginemos qué habría pasado si les hubiéramos hecho caso a algunos economistas, saliendo del régimen de bandas para ponernos también a comprar dólares. ¿Dónde creen que habría ido el tipo de cambio: a $2.000, a $3.000 o a $1.000?”.

Caputo: “Los únicos que estábamos
Caputo: “Los únicos que estábamos del otro lado defendiendo el esquema de bandas éramos nosotros: el Gobierno, el Tesoro y el Banco Central". Fotografía: Adrián Escandar

“A partir del resultado electoral, quedó demostrado que el problema no era la acumulación de reservas, sino lo que algunos llamaban el ‘riesgo kuka’. Ese domingo lo único que ocurrió fue que se ganaron las elecciones, no hubo ninguna otra novedad relevante. Sin embargo, al día siguiente el riesgo país se redujo a la mitad y cayó 650 puntos básicos. Eso deja en claro que el principal factor era el riesgo político”, sostuvo Caputo.

Asimismo, apuntó: “Padecimos uno de los mayores colapsos en la demanda de dinero y una dolarización sin precedentes. Aun así, el programa resistió. Fue tremendamente exitoso en su implementación inicial para enfrentar la peor crisis de la historia reciente y también para soportar el mayor embate dolarizador de los últimos tiempos. Todo eso nos da una solidez muy importante para encarar esta nueva etapa”.

