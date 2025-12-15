Economía

Por qué se vuelven a disparar las acciones de Tesla en Wall Street

Analistas evalúan el impacto de novedades tecnológicas sobre la dinámica de los principales indicadores bursátiles en Nueva York

Las acciones de Tesla crecieron hasta 4,3% impulsadas por expectativas en el desarrollo de tecnologías de conducción autónoma (Reuters)

El inicio de la semana en los mercados exhibió nuevamente la volatilidad característica de Wall Street. El comportamiento de las acciones de Tesla se posicionó en el centro de la atención inversora, superando el desempeño de buena parte del sector tecnológico en una jornada marcada por las expectativas ante próximos datos económicos clave. Según recalcó Reuters al referirse a la rueda de este lunes, el papel de la automotriz crecía 4,3% al momento del cierre de esta nota, reacción que los analistas y operadores vincularon directamente al anuncio de Elon Musk sobre el estado de avance de los proyectos de conducción autónoma.

El CEO de la compañía comunicó a través de la plataforma X que la empresa realiza pruebas con sus robotaxis sin supervisores de seguridad en el asiento delantero, una novedad que circuló rápidamente por el ecosistema de noticias financieras. El anuncio representa una evolución respecto del servicio lanzado en Austin, Texas, en junio, cuando Tesla comenzó a operar con vehículos Model Y adaptados y equipados con el sistema Full Self-Driving, limitando entonces las operaciones a zonas georeferenciadas y exigiendo la presencia de un monitor humano en la cabina.

La jornada bursátil del lunes ofreció un marco de intensa actividad para los principales índices estadounidenses. Mientras el Dow Jones perdió 81,76 puntos y se ubicó en 48.376,29 unidades, el S&P 500 retrocedió 11,33 puntos hasta 6.816,08 y el Nasdaq Composite descendió 104,94 puntos, alcanzando 23.090,23 unidades. Estas variaciones, según indicó Reuters, respondieron tanto al reacomodamiento de carteras previo a la publicación de indicadores económicos como a la atención sobre las pistas de política monetaria que surgirán en los próximos días, entre ellas, la publicación de las nóminas no agrícolas de octubre y noviembre y datos de inflación e inicios de actividad empresarial.

En ese contexto, el sector de consumo discrecional resultó uno de los menos afectados por la tendencia bajista general, impulsado principalmente por el desempeño positivo de Tesla, que vivió uno de los incrementos más notorios respecto del resto del panel tecnológico. La subida de 4,3% se dio luego de que las acciones tocaran un máximo intradiario de 481,37 dólares, nivel que la compañía no alcanzaba hacía casi doce meses. El récord histórico de 488,54 dólares había ocurrido el 18 de diciembre del año anterior cuando crecían las expectativas de un entorno regulatorio más amigable tras la asunción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, brindando soporte a iniciativas de conducción autónoma.

Elon Musk anunció en X que Tesla realiza ensayos de robotaxis sin supervisores, lo que desató reacciones en los mercados (Reuters)

La reacción positiva del mercado frente al anuncio de Musk cuenta con justificación no solo en el avance tecnológico, sino también en las perspectivas financieras asociadas al segmento. “La noticia de que Tesla está probando robotaxis sin supervisores de seguridad está alineada con nuestras expectativas de avance en las pruebas”, remarcó Seth Goldstein, analista senior de Morningstar, en una respuesta difundida por Reuters y recogida en distintos informes del sector. Señaló además que “el mercado celebra los progresos, lo que impulsó las acciones al alza en la jornada”.

El impulso de Tesla ocurre en un momento en que la compañía sostiene la mayor valoración bursátil global entre los fabricantes de autos, con una capitalización de 1,53 billones de dólares, según datos difundidos por Reuters. A pesar de ese respaldo por parte de los inversores, la fuente remarcó que la mayor parte de los ingresos y beneficios de la firma aún proviene de la venta de vehículos eléctricos, mientras que las divisiones dedicadas a movilidad autónoma y robótica humanoide continúan en fase de desarrollo.

El crecimiento en el segmento de taxis autónomos, en el que compiten otros actores relevantes, define parte de los argumentos para explicar el movimiento del valor bursátil. La unidad Waymo, perteneciente a Alphabet, opera más de 2.500 robotaxis comerciales en ciudades principales de Estados Unidos y, según datos de CNBC divulgados hace pocos días, mantiene un ritmo de aproximadamente 450.000 viajes pagos por semana, superando así a sus competidores en volumen y despliegue.

Un robotaxi de Tesla (Reuters)

El entusiasmo inversor se materializa también por la inminente llegada al mercado del modelo Cybercab, el nuevo vehículo dedicado específicamente a movilidad autónoma, cuya presentación oficial se espera para el año entrante. De acuerdo con los analistas consultados por Reuters, la eliminación de supervisores humanos en las pruebas anticipa una aceleración en los procesos de testeo y un potencial adelantamiento del cronograma anunciado inicialmente.

En paralelo, la sesión financiera del lunes estuvo atravesada por nuevas definiciones sobre el liderazgo futuro de la Reserva Federal de Estados Unidos, factor con potencial de incidir sobre el flujo de capital hacia activos de riesgo. Diversos operadores del mercado coinciden en vincular parte de la actividad bursátil con la expectativa de recortes en la tasa de interés el próximo año, noticia que circuló tras un reporte de Reuters sobre la selección presidencial entre Kevin Warsh, exgobernador del organismo, y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, como posibles candidatos elegidos por Donald Trump.

El mismo cable detalló que la persistencia de la inflación y las presiones sobre precios de otros mercados desarrollados influyen en el debate sobre el alcance de las medidas que podrían adoptar los bancos centrales. Informes sobre subsidios de desempleo, actividad empresarial y anuncios monetarios en Europa, Reino Unido y Japón completan la agenda de los inversores para la semana, dando contexto al movimiento de los activos tecnológicos en Wall Street.

