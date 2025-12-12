Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de diciembre

El dólar al público terminó el jueves sin variantes a $1.460 para la veta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.460,45 para la venta (suba de 1,86 peso o 0,1%) y $1.409,40 para la compra.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central mejoraron en USD 156 millones o 0,45%, a 41.819 millones de dólares.
“En el día las reservas suben por la variación de cotizaciones de activos (principalmente el oro, que ganó 1,9%). Hay que tener en cuenta que la mayoría de la plata del nuevo Bonar eran divisas que ya estaban dentro del sistema financiero. O sea que esta liquidación -que se va a registrar este viernes en el stock de reservas- no va a ser de un gran impacto”, señalaron a Infobae fuentes del Banco Central.
El día después del regreso de la Argentina al mercado de financiamiento en dólares tras casi ocho años de ausencia no fue el esperado. Los bonos en dólares cayeron a lo largo de toda la curva un promedio de 1%, mientras que las acciones que cotizan en Wall Street también tuvieron una jornada floja desde el arranque, con caídas de 2% a 3%.
La reducción de las alícuotas de retenciones impacta de manera directa en la rentabilidad agrícola proyectada para la campaña 2025/26. El nuevo esquema establece una rebaja permanente en la carga impositiva para los principales cultivos que apunta a recuperar la competitividad del sector agroexportador, particularmente en zonas marginales en términos ambientales o muy alejadas de los puertos.
Las condiciones de colocación del Bonar 2029N dieron indicios de las expectativas y exigencias que tienen los inversores para que el Gobierno alcance el objetivo de refinanciarse en los mercados internacionales en el corto plazo, a la vez que el flamante bono aportó unos USD 910 millones a las arcas oficiales que, tal como adelantó la Secretaría de Finanzas, serán utilizados como parte del pago de vencimientos de bonos soberanos el 9 de enero.