Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de diciembre

Subieron las reservas

“En el día las reservas suben por la variación de cotizaciones de activos (principalmente el oro, que ganó 1,9%). Hay que tener en cuenta que la mayoría de la plata del nuevo Bonar eran divisas que ya estaban dentro del sistema financiero. O sea que esta liquidación -que se va a registrar este viernes en el stock de reservas- no va a ser de un gran impacto”, señalaron a Infobae fuentes del Banco Central.