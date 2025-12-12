Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de diciembre

El billete al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación. El blue permanece a $1.450. Las reservas subieron a USD 41.819 millones

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público terminó el jueves sin variantes a $1.460 para la veta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.460,45 para la venta (suba de 1,86 peso o 0,1%) y $1.409,40 para la compra.

Subieron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central mejoraron en USD 156 millones o 0,45%, a 41.819 millones de dólares.

“En el día las reservas suben por la variación de cotizaciones de activos (principalmente el oro, que ganó 1,9%). Hay que tener en cuenta que la mayoría de la plata del nuevo Bonar eran divisas que ya estaban dentro del sistema financiero. O sea que esta liquidación -que se va a registrar este viernes en el stock de reservas- no va a ser de un gran impacto”, señalaron a Infobae fuentes del Banco Central.

Cayeron los bonos en dólares tras la emisión del Bonar 2029: ¿se apuró Caputo en salir al mercado?

Hubo caídas generalizadas del orden del 1% y también las acciones operaron en baja. Los mercados esperaban una tasa inferior al 9% y siguen pidiendo acumulación de reservas

Luis Caputo colocó un bono
Luis Caputo colocó un bono en dólares por USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual.

El día después del regreso de la Argentina al mercado de financiamiento en dólares tras casi ocho años de ausencia no fue el esperado. Los bonos en dólares cayeron a lo largo de toda la curva un promedio de 1%, mientras que las acciones que cotizan en Wall Street también tuvieron una jornada floja desde el arranque, con caídas de 2% a 3%.

Cuánto impacta la baja de retenciones en la rentabilidad del agro, según un estudio privado

La reducción de alícuotas tiene efectos positivos en la campaña 2025/26, aunque la carga impositiva sigue alta en varias regiones

Las estimaciones muestran que la mejora
Las estimaciones muestran que la mejora en rentabilidad generada por la rebaja de retenciones representa un alivio parcial. EFE/ Ministerio De Agricultura/Archivo

La reducción de las alícuotas de retenciones impacta de manera directa en la rentabilidad agrícola proyectada para la campaña 2025/26. El nuevo esquema establece una rebaja permanente en la carga impositiva para los principales cultivos que apunta a recuperar la competitividad del sector agroexportador, particularmente en zonas marginales en términos ambientales o muy alejadas de los puertos.

El dólar operó estable y prevén un escaso impacto en reservas por la colocación del nuevo bono del Gobierno

La divisa quedó a $1.460 en el Banco Nación y el mayorista tuvo una baja marginal. Las tenencias internacionales del BCRA crecieron a USD 41.819 millones. Este viernes se liquidan las divisas del Bonar 2029N

El dólar oficial mantiene una
El dólar oficial mantiene una baja de más de 1% en diciembre.

Las condiciones de colocación del Bonar 2029N dieron indicios de las expectativas y exigencias que tienen los inversores para que el Gobierno alcance el objetivo de refinanciarse en los mercados internacionales en el corto plazo, a la vez que el flamante bono aportó unos USD 910 millones a las arcas oficiales que, tal como adelantó la Secretaría de Finanzas, serán utilizados como parte del pago de vencimientos de bonos soberanos el 9 de enero.

