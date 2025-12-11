Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 11 de diciembre

El billete al público es ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 21 de noviembre. El “blue” es negociado a $1.450 después de tres ruedas seguidas en alza

13:11 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

En línea con el mayorista, el dólar minorista cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.458,59 para la venta (baja de 4,55 pesos o 0,3%) y $1.408,29 para la compra.

13:11 hsHoy

La Argentina volvió al mercado de deuda tras 8 años: Caputo colocó un bono en dólares por USD 1.000 millones

El Ministerio de Economía informó el resultado de la licitación del BONAR 2029N, con una tasa de 9,26% anual. El plan oficial es reducir el riesgo país para regresar a los mercados internacionales

El Gobierno volvió a colocar
El Gobierno volvió a colocar deuda en dólares tras casi 8 años.

Tras casi ocho años sin acceso a financiamiento en dólares a plazos medios y largos, el gobierno de Javier Milei emitió un bono en moneda extranjera. Se trata del BONAR 2029N, mediante el cual el Ministerio de Economía recaudó USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual.

13:10 hsHoy

Jornada financiera: la salida al mercado de deuda fue recibida con suba de bonos y acciones y baja del dólar

El S&P Merval ganó 0,9% y los títulos públicos subieron 0,5% en una rueda signada por la licitación del Bonar 2029N. El riesgo país cayó a 628 puntos. El dólar bajó a $1.460 en el Banco Nación

Los activos argentinos retomaron las
Los activos argentinos retomaron las alzas.

La operatoria financiera de este miércoles tuvo un tono positivo, respaldado por la expectativa acerca de la licitación del Bonar 2029N, un título soberano en dólares que le permitió al Gobierno regresar al mercado voluntario de deuda después de siete años, acotado a los inversores locales.

13:07 hsHoy

El dólar operó en baja en la antesala de la licitación clave del nuevo Bonar 2029

En el Banco Nación restó cinco pesos, a $1.460 para la venta, un mínimo desde el 21 de noviembre. El mayorista cedió a $1.437,50 y quedó a 78,50 pesos o 5,5% del techo de las bandas

Los contratos de dólar futuro
Los contratos de dólar futuro anticipan que el dólar continuará dentro de las bandas.

Tras casi ocho años de ausencia en la colocación de deuda en dólares, Argentina licitó este miércoles un bono bajo legislación local que buscará cubrir parte de vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares y “testear” al mercado externo.

13:06 hsHoy

Cedieron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central bajaron USD 76 millones, a USD 41.663 millones, en otra sesión mayorista sin intervención de la entidad en el segmento de contado, donde se operó un volumen de 373 millones de dólares.

