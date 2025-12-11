Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 11 de diciembre

En línea con el mayorista, el dólar minorista cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.458,59 para la venta (baja de 4,55 pesos o 0,3%) y $1.408,29 para la compra.
Tras casi ocho años sin acceso a financiamiento en dólares a plazos medios y largos, el gobierno de Javier Milei emitió un bono en moneda extranjera. Se trata del BONAR 2029N, mediante el cual el Ministerio de Economía recaudó USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual.
La operatoria financiera de este miércoles tuvo un tono positivo, respaldado por la expectativa acerca de la licitación del Bonar 2029N, un título soberano en dólares que le permitió al Gobierno regresar al mercado voluntario de deuda después de siete años, acotado a los inversores locales.
Tras casi ocho años de ausencia en la colocación de deuda en dólares, Argentina licitó este miércoles un bono bajo legislación local que buscará cubrir parte de vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares y “testear” al mercado externo.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central bajaron USD 76 millones, a USD 41.663 millones, en otra sesión mayorista sin intervención de la entidad en el segmento de contado, donde se operó un volumen de 373 millones de dólares.