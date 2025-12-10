Economía

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos antes de la colocación del nuevo bono del Gobierno

La plaza financiera opera expectante de la vuelta al mercado con el Bonar 2029N. El S&P Merval gana 1,3% y vuelve a superar los 3 millones de puntos. Los bonos ganan un 0,6% promedio

Argentina vuelve a colocar deuda
Argentina vuelve a colocar deuda en dólares solo en el mercado local.

Las acciones y los títulos públicos argentinos son negociados este miércoles con ganancias, en medio de una operatoria expectante de la emisión del nuevo bono Bonar 2029N en el mercado local, una “prueba de fuego” para determinar las exigencias de los inversores para ampliar la tenencia de deuda soberana en cartera.

A las 12:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza un 0,9%, en los 3.020.000 puntos,

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street regresan los precios al alza, encabezados por los papeles de Loma Negra (-3,4%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)

Los bonos soberanos en dólares progresan un 0,6% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan estabilizado en 631 puntos básicos.

“La mirada del mercado hoy miércoles pasará principalmente por las licitaciones del Tesoro, tanto en dólares como en pesos. Se licita hoy el nuevo Bonar 2029, que marca la primera emisión en dólares del soberano desde 2018, aunque esta vez es bajo ley local. El foco estará en qué tantas ofertas se reciben, qué monto se coloca, y sobre todo la tasa de rendimiento del bono, con el Gobierno apuntando a mostrar una tasa de un dígito”, precisó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“En ese sentido, tomaron algunas medidas regulatorias para impulsar la demanda, buscando ese objetivo de tasa. Por su parte, la licitación en pesos también se llevará parte de las miradas, con vencimientos con privados que ascienden a cerca de $13 billones”, agregó Franco.

Un informe de Max Capital destacó un “incentivo para participar, en este caso para jugadores offshore, proviene de la posibilidad de beneficiarse del arbitraje entre los precios de los bonos en dólares onshore y offshore (el ‘canje’ entre dólares offshore y dólares en Argentina). Ese beneficio ronda el 2% (60 puntos básicos) y, aunque es puramente transitorio por la naturaleza de la licitación, podría atraer cierta participación, aunque en principio no suficiente para llevar los YTM (Yield to Maturity o Rendimiento al Vencimiento) por debajo del 9%, como se ha rumoreado".

Los analistas de Rava Bursátil subrayaron que “la Argentina ensaya el retorno al mercado de deuda con la emisión del Bonar 2029N bajo ley local. Este bono bullet, que paga capital al vencimiento en 2029, ofrece un cupón anual de 6.5%, pagadero semestralmente. El objetivo principal es obtener dólares para afrontar vencimientos de capital en enero y descomprimir el corto plazo".

“El índice Merval en dólares encuentra una resistencia marcada en los 2.050 puntos, lo que sugiere un techo a corto plazo mientras se esperan avances concretos en las reformas políticas y económicas pendientes. El sector financiero y el energético mantienen una valoración positiva. Por otro lado, las acciones del sector bancario, si bien podrían beneficiarse de la baja del riesgo país, todavía deben recomponer sus indicadores de rentabilidad”, añadieron desde Rava.

“Después de un año marcado por la incertidumbre y volatilidad, las perspectivas para la renta variable en 2026 lucen optimistas”, sostuvo Balanz Capital.

Este miércoles también tendrá incidencia la decisión sobre el ajuste de tasas de la Reserva Federal de los EEUU, que se conocerá a las 15 horas de Argentina, y la posterior conferencia de prensa que brindará el presidente del banco central norteamericano, Jerome Powell. Los analistas prevén un recorte de 25 puntos básicos de la tasa de interés, en medio de divisiones internas y con un panorama estadístico incompleto tras el cierre del gobierno de EEUU, según informó la agencia Reuters.

“Los mercados podrían enfrentar un escenario de volatilidad moderada, con la política monetaria en Estados Unidos como factor decisivo. Si la Reserva Federal mantiene una postura restrictiva, el dólar podría fortalecerse, presionando a las economías emergentes y a los mercados de materias primas”, evaluó Felipe Mendoza, CEO IMB Capital Quants.

