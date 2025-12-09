Provincia por provincia, cuánto le cuesta a la clase media llenar el changuito

Dentro de la canasta, sobresalen los aumentos en carnes (Imagen ilustrativa Infobae)

El gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia de clase media puede superar los $850.000 en determinadas regiones del país. Esta suma representa más del 50% de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el Indec, utilizada para definir la línea de pobreza. Aunque en el último mes el costo avanzó más en el norte del país, la Patagonia sigue posicionándose como la región más cara.

Un informe de la consultora Analytica relevó la diferencia de precios entre los changuitos promedio de cada región, considerando un hogar compuesto por dos adultos y dos menores.

Como referencia, de acuerdo al Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), para que una familia sea considerada de clase media su ingreso mensualdebe ubicarse por encima de$ 2.036.155.

En noviembre, el costo del changuito registró los mayores aumentos en provincias del norte, como Formosa (+3,3%), Santiago del Estero (+3,2%), Salta (+3,1%), Misiones (+3,1%) y Jujuy (+3,1%), junto con Entre Ríos (+3,2%).

En contraste, las subas más moderadas se observaron en provincias patagónicas como Santa Cruz (+1,9%), Chubut (+1,9%), Neuquén (+1,8%) y Tierra del Fuego (+1,8%), así como en CABA (+1,8%). Es relevante señalar que las provincias del sur registraron los mayores incrementos en octubre.

Variación promedio de 4 semanas del changuito de Analytica

Dentro de la canasta, sobresalen los aumentos en carnes: la picada común subió entre 7% y 11%, mientras que la hamburguesa mostró alzas generalizadas del 4% al 6%, con excepción de Chubut (+7,5%), Entre Ríos (+3,4%), La Pampa (+2,8%) y Neuquén (+3,3%).

Cabe destacar que, según la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), desde mediados de septiembre el precio de la carne en góndolas presentó un incremento del 30% y se espera que continúe en aumento.

En el caso de las galletitas de agua, se observó una leve caída de precios en 15 provincias, mientras que en el resto se mantuvieron sin cambios. Las mayores bajas se registraron en Catamarca (-3,5%) y Tucumán (-1,7%). Por su parte, el precio de la docena de huevos se mantuvo estable en la mayoría de las provincias, con la excepción de Chubut (+2,9%), Santiago del Estero (+1,0%) y Tucumán (+1,0%).

El changuito más caro se encuentra en Santa Cruz ($851.133), seguido por otras provincias patagónicas: Chubut ($843.448), Tierra del Fuego ($838.037), Río Negro ($829.590) y Neuquén ($815.995). Por el contrario, los precios más bajos se registran en CABA ($772.386), el interior de la provincia de Buenos Aires ($769.883) y Misiones ($769.063).

Al comparar los valores con fines de octubre, los mayores incrementos absolutos se dieron en Formosa (+$29.050), San Luis (+$28.674) y Santiago del Estero (+$28.674). En cambio, las provincias con subas más bajas en términos de pesos fueron San Juan (+$11.962), el interior de Buenos Aires (+$10.854) y Entre Ríos (+$10.742). La Pampa fue la única provincia que registró una baja de $2.805 respecto al cierre del mes anterior.

Costo del changuito en pesos por provincia

“Entre las posibles causas en la dispersión de precios está la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados. Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén”, señaló Analytica.

“Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,5%“, explicó.

En el NEA, los precios resultan más bajos y los salarios se encuentran en un nivel inferior. ”Pero el resultado es peor: el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado. Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte”, agregó.