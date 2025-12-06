Semana financiera: subieron las acciones y bajó el dólar en medio de un cauto optimismo

Los ADR argentinos regresaron a sus mejores precios en diez meses.

El mercado doméstico atravesó una semana de prudente optimismo, con ganancias moderadas para acciones y bonos y descenso para las distintas cotizaciones del dólar.

El anuncio de una emisión de bonos soberanos en dólares con vencimiento en 2029 dio un nuevo espaldarazo a las carteras de inversión donde ya pesan más los fundamentos macroeconómicos esperados para 2026.

Javier Timerman, fundador de Adcap Grupo Financiero, consideró “que Argentina vuelva a los mercados de crédito no es un tema ideológico. Es una necesidad. El acceso a los mercados de un país es imprescindible para generar inversiones y crecer. Trabajar para mejorar la confianza financiera en el país debería ser una política de Estado. Este es un logro argentino”.

Acciones del Merval, precios en pesos

El S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires registró máximos nominales en las ruedas del jueves y el viernes, pero en ambos casos el récord fue detonante de una rápida toma de ganancias, para una plaza que cosechó beneficios de casi 50% a partir de las elecciones legislativas seis semanas atrás. No obstante, el panel de acciones líderes parece acomodarse sobre un nuevo piso de 3 millones de puntos en pesos y de 2.000 puntos medido en dólares.

El S&P Merval ganó un leve 0,7% en pesos, en 3.046.355 puntos, luego de marcar un récord nominal intradiario de 3.164.764 puntos. En dólar “contado con liqui” el avance del panel líder fue de un 1,1% semanal.

A la vez, los bonos soberanos en dólares obtuvieron un balance mixto a lo largo de la semana, con un riesgo país de JP Morgan que descontó 19 unidades para Argentina, en los 627 puntos básicos.

La colocación de un nuevo bono soberano en dólares se comunicó horas después de la provincia de Santa Fe colocara el bono SF34, por un monto de USD 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,1% anual. También la Ciudad de Buenos Aires emitió en noviembre USD 600 millones de la Serie 13 del bono Tango, a una tasa del 7,8% con una con una duration promedio de 7 años.

“El retorno del Tesoro al mercado internacional mediante el AL29N busca aliviar la presión sobre las reservas en un contexto de vencimientos elevados en dólares y reservas netas aún negativas. La mejora reciente en las condiciones financieras, impulsada por la compresión del riesgo país, habilita parcialmente el acceso al financiamiento”, sintetizaron los expertos de Cocos Capital.

“La emisión de un nuevo bono en dólares bajo ley local sugiere que el Gobierno prepara una estrategia mixta para atender los compromisos de enero, considerando las declaraciones de Luis Caputo sobre la oferta de ‘hasta USD 7.000 millones’ de bancos internacionales”, señaló Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

“Donde sí notamos rigidez es en las expectativas de inflación. Los argentinos no parecen formarlas observando únicamente la cantidad de dinero sino que evidentemente contemplan otros factores, entre ellos principalmente el tipo de cambio aunque probablemente también la cantidad de reservas o el nivel de actividad; seguramente sea una combinación ponderada de todas ellas. El 20% parece ser el piso a quebrar, el último dato del REM (Relevamiento de expectativas de Mercado del BCRA) indica una inflación esperada a 12 meses del 21%”, indicó IEB en u informe.

Dólar en baja

Tras encadenar tres ruedas bajistas entre el miércoles y el viernes, el dólar mayorista terminó a $1.435, el precio más bajo desde el 21 de noviembre. En la última semana el tipo de cambio oficial recortó 16,50 pesos o 1,1 por ciento.

El Banco Central fijó un límite superior del régimen de bandas cambiarias en los $1.513,49, que deja al tipo de cambio oficial a 78,49 pesos o 5,4% de ese techo para la libre flotación de la moneda.

En la misma línea, el dólar al público quedó a $1.460 para la venta en el Banco Nación con un retroceso de 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.462,75 para la venta (baja de $24,80 o 1,7%) y $1.411,91 para la compra.

En otro orden, los contratos de dólar futuro encadenaron el viernes 5 la sexta sesión seguida con bajas, signo de que se encuentran despejadas las expectativas de devaluación en el corto plazo. El dólar blue finalizó a $1.435, con un recortó de precios de diez pesos o 0,7% semanal.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central avanzaron USD 1.442 millones o 3,6%, a 41.756 millones de dólares.

“Puede convivirse con un moderado déficit de cuenta corriente siempre que este sea sostenido por la cuenta capital y financiera. Como sea, el objetivo de acumulación de reservas netas sigue presente, y en él vemos la clave para una compresión adicional de riesgo país para volver a los mercados, aún con la posibilidad abierta de REO y/u operaciones de pasivos que reduzcan las necesidades de dólares de corto plazo”, evaluó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.