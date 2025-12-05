Kansas, San Francisco y Dallas: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará Argentina en el Mundial 2026

Levi's Stadium de Santa Clara, California, una de las sedes del Grupo J (Reuters)

El Mundial 2026 instala un nuevo capítulo para los seguidores de la Selección argentina, que enfrentan el desafío de calcular costos y definir itinerarios en medio de una competencia inédita por dimensiones y características logísticas. Con la novedad de tres sedes para la albiceleste durante la fase de grupos, el interés por conocer los montos que implica acompañar a los jugadores en Kansas, San Francisco o Dallas se encuentra en el centro de la atención de muchos simpatizantes. En medio de una estructura extendida —104 partidos en total y 48 equipos—, los hinchas miden tiempos y distancias para trazar rutas entre Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones de esta edición.

El fixture de Argentina, que comparte grupo con Austria, Jordania y Argelia, prevé partidos el 16, 22 y 27 de junio, con opciones de sede compartidas entre Kansas y San Francisco para el primer partido, Dallas o San Francisco para el segundo, y Kansas o Dallas para el tercero. El dinamismo de esta distribución geográfica obliga a ajustar reservas y evaluar diferentes combinaciones de vuelos, hoteles y paquetes turísticos, que empresas y plataformas digitales promocionan con variadas propuestas.

Entre los servicios más básicos orientados a quienes privilegian bajar costos, la opción Kansas City aparece como alternativa relevante. Un paquete coordinado para una persona, con vuelo ida y vuelta con escala desde Buenos Aires y una noche en el Homewood Suites by Hilton Kansas City Speedway, con servicio de desayuno, arroja un valor de $2.996.202. Para dos personas, el valor total asciende a $5.992.404. El itinerario incluye además alternativas para sumar traslados, alquiler de auto y actividades, adaptándose a diferentes necesidades.

Para quienes apuntan a Dallas, las plataformas consultadas exponen una oferta que combina dos noches en el Sheraton Dallas Hotel by the Galleria y vuelos con Avianca, una de las principales empresas aéreas internacionales que conecta Ezeiza con el territorio estadounidense. El precio por persona figura en $4.458.375, y para dos pasajeros, el total escala a $8.916.750. Los vuelos contemplan escalas intermedias que, según la fecha y la disponibilidad, pueden modificar la dinámica y duración del trayecto. Los paquetes permiten ajustar actividades adicionales y servicios de traslados internos.

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, durante el sorteo del Mundial 2026. REUTERS/Stephanie Scarbrough

San Francisco surge como la otra alternativa para el itinerario de la fase inicial. Una propuesta destacada incluye dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf, con desayuno, sumado a vuelos operados por Copa Airlines y una escala técnica. El costo base se encuentra en $3.600.594 por persona, cifra que se eleva a $7.201.188 en el caso de dos viajeros. En el detalle figura, además, la exclusión de la percepción RG5617, así como la necesidad de calcular impuestos nacionales según normativa vigente. Los precios fluctúan conforme a demanda y modificaciones en la disponibilidad de asientos aéreos y habitaciones hoteleras.

La elección de cada sede implica evaluar distancias y tiempos entre ciudades. Los vuelos directos desde Buenos Aires a México D.F. presentan precios estimados en USD 2100 con Aeroméxico en tarifa económica. Si la preferencia recae en Aerolíneas Argentinas, el costo por dos semanas ida y vuelta a la capital mexicana ronda $4.000.000 (cerca de USD 2700 al valor actual del dólar). Avianca, con escala en Bogotá, comercializa tickets para las mismas fechas por cerca de $6.000.000. LATAM compite en rango similar de precios.

Para estadías cortas en hotel de tres estrellas con vuelo directo, algunos paquetes a Ciudad de México cotizan en $2.387.754 (unos USD 1613) por seis noches, mientras que Miami figura con siete noches y vuelo, por $3.404.791 (aproximadamente USD 2300). Vancouver exige una inversión más alta: seis noches y vuelo con dos escalas en $5.388.720 (del orden de USD 3641), siempre en base a datos vinculados al primer tramo de competencia.

El costo diario estimado para un visitante en los países anfitriones oscila entre USD 40 y USD 150. El cálculo abarca comida, traslados internos, ocio, seguro de viaje y entradas. Para quienes exploran alternativas integrales, los paquetes que agrupan vuelos, alojamientos, traslados y actividades permiten ahorrar hasta el 30% respecto de compras individuales de cada servicio.

Otras empresas turísticas organizan propuestas integrales que buscan cubrir todo el acceso a la fase de grupos. Los paquetes ofrecen vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires, tres entradas para los partidos iniciales, alojamiento durante dos semanas en hoteles de cuatro estrellas, traslados a los estadios, cobertura médica, charlas y gifts. Uno de estos paquetes figura en preventa durante esta etapa y se reestima una vez que queden definidos los partidos. El precio se encuentra en $12.111.930 (alrededor de USD 8183) por persona. Otra empresa exhibe un paquete de USD 9550 (aproximadamente $14.134.000) que reúne vuelos internacionales e internos, 13 noches de hotel, traslados a partidos y un kit de obsequio.

San Francisco será una de las sedes donde jugará la Selección argentina en el Mundial 2026. Kirby Lee-USA TODAY Sports

Una agencia diferente menciona alternativas entre USD 14.290 y USD 17.970, según ubicación dentro del estadio y modalidad de habitación doble. El cliente accede a tres partidos, traslados, 12 noches en hotel cuatro estrellas, cena de bienvenida y kit, en un esquema que prioriza acompañar a la Selección durante dos semanas completas.

Existen alternativas premium como los paquetes Hospitality, que suman acceso a áreas VIP, bebidas y comidas, además de la posibilidad de elegir partidos puntuales o seguir a una selección específica. Para los ocho encuentros en el MetLife Stadium (fin incluido), los valores se encuentran entre USD 3500 y USD 73.200 por persona. A pesar de la amplitud en los precios, la expectativa se distribuye tanto en experiencias masivas como en segmentos de alta gama.

Los boletos oficiales para la fase de grupos tienen un valor de base de USD 60. La dinámica de compra contempla precios ajustables según la demanda y la ubicación elegida dentro del estadio correspondiente. Para la final, la entrada se encuentra valuada en USD 6730, sin valores oficiales adicionales hasta el momento de su comercialización puntual. Los límites establecidos permiten adquirir hasta cuatro entradas por persona por partido y hasta 40 entradas por participante para todo el certamen. El sistema de entradas dinámico constituye uno de los puntos centrales de organización para hinchas y revendedores legales.

El esquema para adquisición de tickets apunta a combatir fraudes y prácticas no autorizadas. Se habilitará una plataforma oficial para la reventa, con reglas para regular la transferencia de boletos entre particulares, y ajuste a normativas locales. La implementación de estas reglas busca maximizar la transparencia y reducir los riesgos asociados a la reventa tradicional fuera de canales oficiales y digitales.

El Arrowhead Stadium, en Kansas City, es la casa de los Chiefs, que llegó a la final de la NFL én 2023, 2024 y 2025 - crédito Chiefs

Viajar a toda la competencia, con alojamiento por 40 noches, entradas y transportes internos, implica un gasto mínimo de USD 22.000, según cálculos elaborados en el sector. Este presupuesto abarca traslados, hotel, entradas para 40 encuentros y gastos adicionales, siempre sujeto a modificaciones vinculadas a fechas, destinos intermedios y disponibilidad real de servicios.

Para quienes transicionan entre sedes, resulta imprescindible no sólo contar con reservas anticipadas, sino también contemplar las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos y Canadá. El trámite y la renovación de permisos migratorios constituyen pasos previos obligatorios para asegurar la presencia en estadios en diferentes ciudades.

Cada paquete incluye únicamente el alojamiento y vuelos para el destino contratado. Aquellos hinchas que pretenden acompañar a la Selección en diferentes partidos y ciudades de la fase de grupos deben organizar la compra de pasajes internos y prever tiempos de traslado. El calendario propuesto —con tres partidos en 12 días y ciudades distantes— demanda precisión en el armado de recorridos, la elección de alojamientos y la sincronización de vuelos.

La estructura del certamen —un mes y una semana, 48 selecciones y 16 ciudades sedes— impone restricciones y oportunidades para quienes priorizan vivir la experiencia mundialista. Los costos, en pesos y en dólares, se ajustan a la situación cambiaria y las políticas de tarifas dinámicas de cada actor turístico y organizador del evento.