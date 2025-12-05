Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.465 y el blue baja a $1.425

Luis Caputo fue trader y tiene memoria. El ministro de Economía no olvidó que el 25 de noviembre pasado fue el día que marcaba precio para pagar el vencimiento de un bono dollar linked (D28N25, atado a la evolución del tipo de cambio) y el dólar mayorista se disparó cerca del cierre $22,50 para que los tenedores pudieran cobrar una cifra mayor. Pocas manos en poco tiempo fijaron un precio de $1.453 en un momento. Al día siguiente el dólar mayorista comenzó a bajar.
El dólar operado en el reducido mercado marginal continúa como el más barato de todos, y en una jornada con caídas generalizadas para el precio del billete, también cede el blue cinco pesos o 0,3%, a $1.425 para la venta.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) conocido como dólar A 3500, una variable central para el mercado de futuros. Con este ajuste, la autoridad monetaria resolvió que el tipo de cambio se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en la plataforma A3 Mercados. Antes, la fórmula dependía de encuestas realizadas por el BCRA en tres momentos del día, en las que se pedía a las entidades que le coticen el valor y, en base a esos datos, se ejecutaba el cálculo.
El dólar al público resta cinco pesos o 0,3%, a $1.465 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. En la última semana el dólar minorista ajustó diez pesos o 0,7% a la baja. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia $1.468,76 para la venta y $1.417,91 para la compra.
El dólar mayorista resta tres pesos o 0,2% este viernes, a $1.441, su valor más bajo desde el 20 de noviembre. Dentro del Régimen de bandas cambiarias, el Banco Central fijó para hoy un límite superior en los $1.513,49, que deja al tipo de cambio oficial a 72,49 pesos o 5% de ese techo para la libre flotación de la moneda.
El dólar al público restó diez pesos o 0,7% el jueves, a $1.470 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 25 de noviembre. El billete minorista quedó debajo del precio de cierre de los meses de octubre y noviembre.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.469,78 para la venta (baja de 5,71 pesos o 0,4%) y $1.418,54 para la compra.
Las proyecciones de inflación y tipo de cambio para lo que resta de 2025 y todo 2026 en Argentina presentan ajustes relevantes, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina.
Pasadas las elecciones legislativas y la dolarización de carteras, en diciembre se registró un nuevo récord en el nivel de depósitos en moneda estadounidense del sector privado. Esto puede ayudar al Gobierno de cara a la temporada de verano con la cotización oficial y, de esta manera, prevenir que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba verse obligado a volver a vender reservas si el tipo de cambio toca techo de la banda.
Aunque el Gobierno nacional todavía no logró quebrar los 600 puntos de riesgo país, tendrá la posibilidad de recibir dólares frescos. En realidad, esas divisas van a ingresar a través de las empresas y provincias que sí están logrando importantes colocaciones de deuda en los mercados internacionales.