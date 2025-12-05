Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.465 y el blue baja a $1.425

El BCRA modificó una cotización del dólar clave para el mercado de futuros: las maniobras que busca impedir El cambio metodológico anunciado hoy implementa criterios basados exclusivamente en transacciones electrónicas ponderadas, dejando afuera cotizaciones por canales indirectos o de menor volumen

La nueva metodología fue consultada con los operadores del mercado (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) conocido como dólar A 3500, una variable central para el mercado de futuros. Con este ajuste, la autoridad monetaria resolvió que el tipo de cambio se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en la plataforma A3 Mercados. Antes, la fórmula dependía de encuestas realizadas por el BCRA en tres momentos del día, en las que se pedía a las entidades que le coticen el valor y, en base a esos datos, se ejecutaba el cálculo.