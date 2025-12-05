Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.465 y el blue baja a $1.425

El billete al público es ofrecido con baja de cinco pesos, detrás del dólar mayorista que retrocede por tercer día seguido

15:17 hsHoy

Provincias y empresas tomaron deuda por USD 6.200 millones, pero la mayoría no los ingresó al BCRA: qué esperan que ocurra

En la última rueda de la semana se espera una reacción cauta de mercados que quieren saber más de la estrategia de acumulación de reservas y cómo se pagarán el vencimiento de enero

Luis Caputo fue trader y tiene memoria. El ministro de Economía no olvidó que el 25 de noviembre pasado fue el día que marcaba precio para pagar el vencimiento de un bono dollar linked (D28N25, atado a la evolución del tipo de cambio) y el dólar mayorista se disparó cerca del cierre $22,50 para que los tenedores pudieran cobrar una cifra mayor. Pocas manos en poco tiempo fijaron un precio de $1.453 en un momento. Al día siguiente el dólar mayorista comenzó a bajar.

15:15 hsHoy

Descenso para el dólar blue

El dólar operado en el reducido mercado marginal continúa como el más barato de todos, y en una jornada con caídas generalizadas para el precio del billete, también cede el blue cinco pesos o 0,3%, a $1.425 para la venta.

15:11 hsHoy

El BCRA modificó una cotización del dólar clave para el mercado de futuros: las maniobras que busca impedir

El cambio metodológico anunciado hoy implementa criterios basados exclusivamente en transacciones electrónicas ponderadas, dejando afuera cotizaciones por canales indirectos o de menor volumen

La nueva metodología fue consultada
La nueva metodología fue consultada con los operadores del mercado (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva metodología para el cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) conocido como dólar A 3500, una variable central para el mercado de futuros. Con este ajuste, la autoridad monetaria resolvió que el tipo de cambio se calculará con el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en la plataforma A3 Mercados. Antes, la fórmula dependía de encuestas realizadas por el BCRA en tres momentos del día, en las que se pedía a las entidades que le coticen el valor y, en base a esos datos, se ejecutaba el cálculo.

15:05 hsHoy

El dólar baja a $1.465 en el Banco Nación

El dólar al público resta cinco pesos o 0,3%, a $1.465 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. En la última semana el dólar minorista ajustó diez pesos o 0,7% a la baja. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia $1.468,76 para la venta y $1.417,91 para la compra.

15:01 hsHoy

Tercera baja para el dólar mayorista

El dólar mayorista resta tres pesos o 0,2% este viernes, a $1.441, su valor más bajo desde el 20 de noviembre. Dentro del Régimen de bandas cambiarias, el Banco Central fijó para hoy un límite superior en los $1.513,49, que deja al tipo de cambio oficial a 72,49 pesos o 5% de ese techo para la libre flotación de la moneda.

13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público restó diez pesos o 0,7% el jueves, a $1.470 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 25 de noviembre. El billete minorista quedó debajo del precio de cierre de los meses de octubre y noviembre.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.469,78 para la venta (baja de 5,71 pesos o 0,4%) y $1.418,54 para la compra.

13:06 hsHoy

13:06 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas del mercado argentino

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central actualizó las proyecciones para precios, tipo de cambio y crecimiento económico en Argentina

Las consultoras relevadas por el
Las consultoras relevadas por el BCRA anticiparon que el dólar superará los $1.700 para fin del año que viene. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las proyecciones de inflación y tipo de cambio para lo que resta de 2025 y todo 2026 en Argentina presentan ajustes relevantes, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina.

13:06 hsHoy

Los depósitos en dólares marcaron un nuevo récord: cómo pueden ayudar al Gobierno a comienzos de 2026

En los últimos días, USD 36.633 millones. Persiste la duda sobre si disuaden las presiones sobre el tipo de cambio por las vacaciones en el exterior

El dólar mayorista cotiza a
El dólar mayorista cotiza a $1.445 y mantiene una diferencia de menos de $68 con el techo de la banda.

Pasadas las elecciones legislativas y la dolarización de carteras, en diciembre se registró un nuevo récord en el nivel de depósitos en moneda estadounidense del sector privado. Esto puede ayudar al Gobierno de cara a la temporada de verano con la cotización oficial y, de esta manera, prevenir que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba verse obligado a volver a vender reservas si el tipo de cambio toca techo de la banda.

13:06 hsHoy

Las colocaciones de bonos de empresas y provincias aseguran un puente de dólares para el Gobierno en el arranque de 2026

El primer trimestre es flojo en materia de ingreso de divisas. Por eso, será de gran ayuda la liquidación que realizan las empresas y provincias que están consiguiendo fondos frescos en el exterior. Llevan más de USD 6.000 millones en apenas un mes

El Gobierno cuenta con un
El Gobierno cuenta con un flujo de dólares por la colocación de deuda corporativa y empresarial en el exterior.

Aunque el Gobierno nacional todavía no logró quebrar los 600 puntos de riesgo país, tendrá la posibilidad de recibir dólares frescos. En realidad, esas divisas van a ingresar a través de las empresas y provincias que sí están logrando importantes colocaciones de deuda en los mercados internacionales.

