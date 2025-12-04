Mercados: la Bolsa argentina sube 1,6% y se ubica muy cerca de su máximo histórico

Los ADR argentinos, en sus precios más altos en diez meses.

La ronda bursátil negocia este jueves en zona cercana a su récord nominal, en base a las perspectivas alentadoras que pesan sobre la economía del país, con la expectativa puesta en una amplia desregulación comprometida por el Gobierno libertario de Javier Milei.

“La llegada de nueva liquidez impulsa a la Bolsa casi a diario, con fondos de inversión que refuerzan sus carteras ante la tranquilidad que exhibe el tipo de cambio”, sintetizó Reuters.

A las 11:20 horas, el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 1,6%, en los 3.180.000 puntos, cerca del máximo nominal de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre.

Una suba de 0,3% en promedio para los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- habilita una ligera baja de dos unidades en el riesgo país de Argentina, en los 635 puntos básicos. Analistas esperan que el Gobierno argentino retome el crédito externo interrumpido varios años atrás por repetitivas crisis.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo el miércoles que hay ofrecimiento de bancos para recibir hasta unos 7.000 millones de dólares, frente al compromiso de cancelar deuda a inicio de enero por 4.500 millones de dólares.

Para despejar dudas entre los inversores, la administración de Milei firmó recientemente con el Tesoro de EEUU un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares.

“Se está llevando a cabo un análisis macroeconómico que enfatiza puntos esenciales para proyectar un posible rally hacia 2026, como la potencial eliminación del cepo. La atención se mantiene sobre la acumulación genuina y sostenida de reservas por parte del Banco Central. El equipo económico anunció la recepción de ofertas de bancos internacionales que ascienden hasta USD 8.000 millones, destinadas a asegurar los pagos de deuda soberana de corto plazo sin utilizar las reservas", indicaron los analistas de Rava Bursátil.

El presidente ejecutivo de la petrolera bajo control estatal YPF afirmó que espera una decisión final de inversión sobre un proyecto de gas natural licuado de USD 20.000 millones, con el potencial de producción de 12 millones de toneladas métricas por año para mediados del próximo año.

Horacio Marín explicó a Reuters que YPF tiene como socios en el proyecto a la italiana ENI y la unidad XRG de Adnoc, que tendrán alrededor de un tercio cada una en capital.

“Además, se anticipó el plan de Argentina de retornar al mercado internacional de deuda a inicios de 2026, considerando que los rendimientos ya se encuentran en niveles razonables para pensar en una colocación”, añadieron desde Rava.

Con vistas a un incipiente crecimiento de la actividad económica, vale señalar que el Índice de Confianza del Consumidor subió en noviembre por segundo mes consecutivo y registró un alza del 8,8%, que no se advertía desde octubre de 2024, de acuerdo con el relevamiento mensual que realiza la Universidad Torcuato Di Tella. En los dos últimos meses, el índice mostró un avance del 15,65 or ciento.

“Las reformas estructurales de las que se está hablando pueden ser claves para que la ecuación compense mejor y eso tal vez permita una progresiva mejora del poder adquisitivo de los consumidores”, afirmó Eduardo Goldman, director de Alycbur.

“Vamos a un modelo de economía abierta con tres sectores de claro liderazgo: el campo, minería y energía. Los sectores transables que no puedan competir a precios internacionales serán los que sufrirán el estrés del modelo. Los sectores no transables no deberían tener problemas competitivos y, por otra parte, se beneficiarían del rebote económico que se viene. Además, las reformas impositivas y laborales que se vienen en diciembre oxigenarían a todas las industrias”, comentó Germán Fermo, doctor en Economía (UCLA), en su cuenta de la red social “X”.