Jornada financiera: el dólar bajó por segundo día y cayeron las acciones tras tocar un récord diario

El Merval marcó un récord intradiario en los 3.182.788 puntos.

La ronda financiera de este jueves se caracterizó por un retroceso del dólar y un repliegue de posiciones en acciones argentinas, luego de operar en zona de récord nominal y de registrar cotizaciones en dólares en niveles máximos en diez meses.

“La llegada de nueva liquidez impulsa a la Bolsa casi a diario, con fondos de inversión que refuerzan sus carteras ante la tranquilidad que exhibe el tipo de cambio”, sintetizó Reuters.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 1,1% y terminó en los 3.096.396 puntos, después de haber alcanzado al mediodía un nuevo récord nominal de 3.182.788 puntos, por encima del anterior máximo de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre.

En la Bolsa porteña destacaron las bajas de Edenor (-3,7%) y Grupo Galicia (-3%), mientras que del lado ganador quedó Transener (+4%), luego de que trascendieran planes de privatización dado que el Estado es propietario del 26% de sus acciones.

Una sesión volátil de Wall Street, cuyos principales indicadores se movieron en negativo durante buena parte de la operatoria, más el descenso del dólar en el mercado local llevaron a una toma de ganancias de corto plazo.

Tal como sucedió con la emisión de Obligaciones Negociables de varias empresas y la reapertura del bono Tango de la Ciudad de Buenos Aires (por USD 600 millones), este jueves se sumó la provincia de Santa Fe, que colocó un título en el mercado a 9 años de plazo por USD 800 millones y una tasa del 8,1% anual. La demanda por esta emisión fue de USD 1.800 millones de dólares.

Los bonos soberanos en dólares finalizaron con una ganancia promedio de 0,1%, apuntalados por los Globales, que ganaron 0,2% en Nueva York. El riesgo país de JP Morgan cedió cuatro unidades, a 634 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó el miércoles que hay ofrecimiento de bancos para recibir hasta unos USD 7.000 millones, frente al compromiso de cancelar deuda a inicio de enero por USD 4.500 millones.

El FMI reiteró el pedido al Gobierno argentino para que implemente un marco monetario y cambiario “coherente”, insistió en la necesidad de la acumulación de reservas en dólares. Asimismo, anunció que una misión técnica llegará al país en los próximos días para la evaluación preliminar de la auditoria del programa acordado en abril de este año.

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, señaló la portavoz del FMI, Julie Kozack, en conferencia de prensa

El nuevo posicionamiento del oficialismo en el Congreso le permitiría a la administración de Javier Milei aprobar leyes del ámbito laboral, fiscal y previsional que deberían respaldar la expansión económica, con una mejora del PIB por arriba del 3,5% para el 2026.

Durante el último trimestre, el mercado accionario trepó un 75% en pesos con el respaldo de una inesperada victoria del partido de Milei en las elecciones de medio término a finales de octubre.

“El Merval, medido en dólares, atraviesa ahora una fase de lateralización tras el boom post-electoral, encontrando resistencia en la zona de los 2.000 puntos. Esta situación es considerada una forma sana de ajuste y brinda la posibilidad de realizar arbitrajes entre diferentes papeles del panel líder”, sostuvo Rava Bursátil.

Baja del dólar y escaso volumen operado

El dólar mayorista recortó nueve pesos o un 0,6%, a $1.444, el menor nivel desde el 21 de noviembre. Dado que el BCRA fijó para la fecha un techo para las bandas cambiarias en $1.512,99, el tipo de cambio oficial se mantiene a 68,99 pesos o 4,8% de ese límite de libre flotación.

“La divisa mayorista arrancó la rueda en $1.456, ubicándose por encima del cierre previo. Durante la primera parte del día el mercado se mantuvo equilibrado, con una dinámica similar a la de las últimas jornadas. Sin embargo, pasado el mediodía comenzó a aparecer oferta, y aunque no fue abundante, resultó suficiente para presionar los precios a la baja en un contexto de muy poca demanda”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. “El volumen operado en el segmento mayorista se mantuvo débil y volvió a caer, esta vez un 16%, totalizando USD 221 millones”, acotó.

El dólar al público restó diez pesos o 0,7% en el día, a $1.470 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 25 de noviembre. El billete minorista quedó debajo del precio de cierre de los meses de octubre y noviembre.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.469,78 para la venta (baja de 5,71 pesos o 0,4%) y $1.418,54 para la compra.

A contramano del resto, los dólares financieros terminaron con alzas de 3 a 15 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos avanzó a $1.512,78 (+1%) y el dólar MEP quedó a $1.473,31 (+0,2%).

Los contratos de dólar futuro exhibieron precios a la baja por quinta rueda seguida, en un rango de 0,3% a 0,5% y un bajo monto de negocios por el equivalente a 625,4 millones de dólares.

La postura más negociada, para fin de diciembre, cedió 6,50 pesos o 0,4%, a 1.460,50 pesos. Recién a partir de abril de 2026 los contratos comienzan a marcar precios superiores al techo de las bandas cambiarias del BCRA.

Sin intervención del Banco Central en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas no sufrieron modificaciones y quedaron en USD 41.888 millones.

“Se estima que las reservas netas siguen en terreno negativo en aproximadamente USD 17.000 millones. En ese orden, se espera que el Gobierno active su plan de recompra de bonos para enviar una señal de estabilidad a los mercados”, reportó Wise Capital.

La “descompresión” del dólar tuvo también su capítulo con el blue, que restó 10 pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta, el precio más bajo desde el 21 de noviembre. La cotización libre es la más barata entre todas las franjas del mercado formales e informales.