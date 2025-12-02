Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 2 de diciembre

La primera rueda financiera de diciembre ofreció precios estables para el dólar , junto con una suba de la Bolsa, ambos indicadores que sirven para graficar el presente de un mercado que no espera devaluación por fuera de las bandas y, a la vez, que manifiesta cierto optimismo respecto del crecimiento de la economía.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó un vencimiento de USD 1.012 millones por la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) , utilizando parte de sus reservas para cumplir con la obligación. La operación tuvo un impacto mínimo en las tenencias brutas de la autoridad monetaria, que anotaron un alza de 3,6%; aunque profundizaron la tendencia negativa de las netas.

Fuentes de la entidad monetaria indicaron a Infobae que “se pagaron USD 992 millones de amortización de capital del Bopreal y USD 22,5 millones de intereses. De ese total de USD 1.012,5 millones, unos USD 64 millones se pagaron en el exterior, que son los que únicos que salen de reservas”.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 1.462 millones (+3,6%), a USD 41.776 millones , con el regreso a cuentas en el BCRA de tenencias en dólares correspondientes a cartera propia de los bancos, que habían salido el viernes de la semana anterior, en cumplimiento de la posición global neta en moneda extranjera exigida a las entidades.

Las próximas semanas tendrán un fuerte incremento de la demanda de dinero , como sucede en cada fin de año. La combinación del pago del medio aguinaldo y los gastos de las fiestas provocan este fenómeno, que según los expertos implica un aumento estacional de la cantidad de pesos equivalente a 10% de la base monetario. Esto implica una suba en pocas semanas cercana a $4 billones.

El mercado de cambios doméstico permaneció equilibrado este lunes, una “pax cambiaria” inusual dadas las presiones sobre el dólar en los últimos tres meses, que obligó a importantes ventas de parte del Banco Central, el Tesoro argentino y el aporte excepcional del Tesoro de los Estados Unidos.

De cara a los vencimientos en moneda extranjera de 2026, el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo tiene un plan A y B. El primero de ellos depende de que el riesgo país baje y la Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de deuda. Si bien luego de la victoria electoral del oficialismo el indicador que mide el JP Morgan tuvo una baja considerable, parece haber encontrado un piso que lo complica.

El dólar al público quedó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda operativa con el mismo precio de cierre para la divisa, y la cuarta consecutiva sin variantes, si no se toman en cuenta los negocios del martes 25, cuando subió cinco pesos. El BCRA informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.475,06 para la venta (baja de $12,53 o 0,8%) y a $1.423,76 para la compra.

Últimas noticias

ARCA modificó el régimen del IVA para los venden en plataformas digitales: quiénes deberán pagar a partir de ahora El organismo redefinió las condiciones para definir la habitualidad de quienes el comercio electrónico de bienes o servicios. Con ello se determinará la aplicación del Impuesto al Valor Agregado

La importación de lavarropas se multiplicó por diez en el último año: qué pasó con los precios El ingreso de bienes del exterior suma presión sobre la industria local, en la que varias fábricas comenzaron a cerrar o a implementar planes de crisis

Accidentes de trabajo: la “industria del juicio” se acerca a un pico de demandas que se concentran en 9 provincias Un informe privado detectó un fuerte crecimiento de los expedientes judiciales desde 2020, cercano al pico de 2017. Cómo es el accionar de los juzgados provinciales y los peritos que complica la situación de los juicios por accidentes y enfermedades laborales

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales El organismo previsional publicó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. De cuánto será el aumento de los haberes en el último mes del año