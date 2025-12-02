Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 2 de diciembre

El billete al público continúa a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Pese al pago de Bopreal, las reservas crecieron en USD 1.462 millones, a USD 41.776 millones

13:07 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público quedó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda operativa con el mismo precio de cierre para la divisa, y la cuarta consecutiva sin variantes, si no se toman en cuenta los negocios del martes 25, cuando subió cinco pesos. El BCRA informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.475,06 para la venta (baja de $12,53 o 0,8%) y a $1.423,76 para la compra.

13:06 hsHoy

Por qué la acumulación de reservas es clave para bajar el riesgo país, según analistas

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que no hay que preocuparse por la meta de acumulación con el FMI, pero varios economistas advirtieron que la compra de divisas mejoraría este indicador clave

Foto de archivo - El
Foto de archivo - El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del banco central del país, Santiago Bausili, hablan durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina. Ene 10, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

De cara a los vencimientos en moneda extranjera de 2026, el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo tiene un plan A y B. El primero de ellos depende de que el riesgo país baje y la Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de deuda. Si bien luego de la victoria electoral del oficialismo el indicador que mide el JP Morgan tuvo una baja considerable, parece haber encontrado un piso que lo complica.

13:06 hsHoy

El dólar arrancó diciembre sin cambios y la atención de los analistas se centra en la acumulación de reservas

La divisa al público cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación por quinto día seguido. También quedó sin variantes en la rueda mayorista, con negocios por USD 488 millones. El blue subió a $1.445

El precio del dólar oficial
El precio del dólar oficial permanece un 4,1% debajo de la banda cambiaria.

El mercado de cambios doméstico permaneció equilibrado este lunes, una “pax cambiaria” inusual dadas las presiones sobre el dólar en los últimos tres meses, que obligó a importantes ventas de parte del Banco Central, el Tesoro argentino y el aporte excepcional del Tesoro de los Estados Unidos.

13:06 hsHoy

Con más demanda estacional de pesos, el tipo de cambio enfrenta presiones a la baja en diciembre

En noviembre se notó una caída notoria en la cantidad demandada de dólares. El Central relajó los encajes para satisfacer la necesidad de moneda local y se espera que el sector privado venda divisas para afrontar el medio aguinaldo y las fiestas

La demanda estacional de pesos
La demanda estacional de pesos genera estabilidad en el tipo de cambio. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Las próximas semanas tendrán un fuerte incremento de la demanda de dinero, como sucede en cada fin de año. La combinación del pago del medio aguinaldo y los gastos de las fiestas provocan este fenómeno, que según los expertos implica un aumento estacional de la cantidad de pesos equivalente a 10% de la base monetario. Esto implica una suba en pocas semanas cercana a $4 billones.

13:05 hsHoy

Se recompusieron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 1.462 millones (+3,6%), a USD 41.776 millones, con el regreso a cuentas en el BCRA de tenencias en dólares correspondientes a cartera propia de los bancos, que habían salido el viernes de la semana anterior, en cumplimiento de la posición global neta en moneda extranjera exigida a las entidades.

Fuentes de la entidad monetaria indicaron a Infobae que “se pagaron USD 992 millones de amortización de capital del Bopreal y USD 22,5 millones de intereses. De ese total de USD 1.012,5 millones, unos USD 64 millones se pagaron en el exterior, que son los que únicos que salen de reservas”.

13:05 hsHoy

Por qué crecieron las reservas pese a que el Gobierno pagó USD 1.012 millones de deuda con importadores

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la cancelación de un vencimiento del Bopreal. El impacto sobre una de las metas acordadas con el FMI

El BCRA canceló un vencimiento
El BCRA canceló un vencimiento de Bopreal por más de USD 1.000 millones el primer día hábil de diciembre. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó un vencimiento de USD 1.012 millones por la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), utilizando parte de sus reservas para cumplir con la obligación. La operación tuvo un impacto mínimo en las tenencias brutas de la autoridad monetaria, que anotaron un alza de 3,6%; aunque profundizaron la tendencia negativa de las netas.

13:05 hsHoy

Jornada financiera: la Bolsa subió por quinto día consecutivo en medio de la estabilidad del dólar

La divisa operó sin variantes por cuarta rueda seguid. El S&P Merval ganó 1,1% en pesos, aunque en dólares los activos operaron negativos por la baja de Wall Street. Se canceló un vencimiento de Bopreal por USD1.012 millones

El dólar minorista operó estable
El dólar minorista operó estable a $1.475 en el comienzo de diciembre.

La primera rueda financiera de diciembre ofreció precios estables para el dólar, junto con una suba de la Bolsa, ambos indicadores que sirven para graficar el presente de un mercado que no espera devaluación por fuera de las bandas y, a la vez, que manifiesta cierto optimismo respecto del crecimiento de la economía.

