Mercados: acciones y bonos argentinos operan sin tendencia definida, afectados por una rueda negativa de Wall Street

Mientras que los indicadores de las bolsas de Nueva York retroceden en un rango de 0,5% a 0,8%, los activos argentinos plasman esta influencia en con cifras dispares este lunes.

A las 12, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un leve 0,2%,en los 3.020.000 puntos, aun cerca de su récord nominal del 3 de noviembre.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street hay cifras mixtas. Entre las principales referencias, YPF cae 0,1% y Grupo Galicia sube 0,2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan aumenta en tres unidades, en los 649 puntos básicos.

Los expertos de Rava Bursátil señalaron que “el mercado de renta variable local mostró un escenario optimista, a pesar de los débiles resultados del sector bancario. Aunque los balances de bancos como Galicia no fueron positivos, el mercado puso en precios una recuperación en el futuro. El sector energético, incluyendo empresas como YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Central Puerto, TGS y TGN, es percibido como el de mejores perspectivas y mayor resiliencia ante las correcciones”.

“En el segmento de renta fija, se discute la nueva normativa que establece un tope de 20% del patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market en cauciones. Esta medida busca reducir la volatilidad en el corto plazo y estabilizar las tasas. Respecto a los bonos soberanos, se observó el potencial de suba en caso de que el riesgo país se comprima, siendo los bonos largos (2035 en adelante) los que ofrecen el mayor margen de crecimiento en ese escenario”, apuntaron desde Rava.

“Hay valor en bonos en dólares y acciones. Creemos que el escenario internacional se recompondrá, y que tendremos nuestra suba de fin de año, con dólar en torno a los valores actuales, riesgo país bajando, tasas en pesos estables y acciones con un ‘rally’ alcista que dejara grandes ganancias”, afirmó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“Los bonistas externos estarían esperando decididos progresos en la acumulación de reservas -incluidos detalles sobre el plan a implementar- y una ‘hoja de ruta’ respecto a la estrategia financiera del año próximo, que debería desembocar en un regreso a mercados internacionales para lograr un roll-over de vencimientos”, expresó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El nivel general de actividad registró un crecimiento de 4,6% interanual en octubre de 2025, acumulando para los 10 meses transcurridos del año una suba de 5,8%”, indicó un informe de Orlando Ferreres & Asociados. “Por su parte, la medición desestacionalizada registró una suba de 0,7% respecto del mes precedente”, agregó.

En las próximas semanas cobra relevancia el tratamiento legislativo del Presupuesto 2026 y proyectos que el Gobierno asegura que son claves para desregular la economía.

El Gobierno del libertario Javier Milei contará a partir de este mes con una mayor presencia en el Congreso luego de imponerse en las elecciones legislativas, lo que le permitiría avanzar en cambios profundos en materia laboral y tributaria.

“Está claro que el formato actual del mercado laboral no funciona y quedó obsoleto”, afirmó Iván Cachanosky, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

“En la medida que no se solucione el problema de la litigiosidad laboral y se flexibilice el mercado laboral, la situación continuará como está. Es por eso que se vuelve sumamente importante aprovechar la oportunidad para comenzar a encarar las reformas estructurales, entre ellas, la laboral”, remarcó.

“Salvo el Presupuesto 2026, las reformas estructurales sobre las que se tratará de conseguir consenso en el Congreso Nacional durante los próximos cuatro meses: reforma laboral y reforma impositiva, son ingredientes importantes para apuntalar un proceso sostenido de crecimiento económico, como lo es el ya aprobado régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), pero no influirán significativamente sobre el nivel de actividad económica y la tasa de inflación en el corto plazo”, expresó el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en su blog personal.