Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto cotizan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 27 de noviembre

El billete al público se vende a $1.475 en el Banco Nación. Tras cinco ruedas en alza, el dólar mayorista es ofrecido a $1.461 en su punta vendedora

Guardar
13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3% el miércoles, a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Así, la divisa igualó el precio de cierre del 31 de octubre.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.475,83 para la venta (alza de 3,96 pesos o 0,3% en el día) y $1.424,58 para la compra.

13:09 hsHoy

Tasas, inflación y dólar: la estrategia del Gobierno detrás de la última licitación de deuda en pesos

El Tesoro renovó casi el 100% de los vencimientos en la subasta del miércoles y liberó una porción menor de pesos al mercado. Cómo operaron los inversores

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al Secretario de Finanzas, Alejandro Lew.

El resultado de la licitación del Tesoro, donde logró renovar casi todos los vencimientos, da una clara señal de que no va a alentar la inflación liberando pesos. De hecho, las tasas de corte fueron de hasta 3,12% efectivo mensual para el plazo más buscado. La señal fue clara, prefirió mejorar el perfil de los compromisos que vencían. La baja de tasas quedará en mano de los bancos que verán más relajados sus encajes y dispondrán de más dinero para volcar al mercado.

Leer la nota completa
13:08 hsHoy

El nivel de reservas del BCRA genera dudas entre los analistas a semanas de un pago clave de deuda externa

Consultoras detectaron que las tenencias netas del Central se encuentran en terreno negativo, mientras el Gobierno evalúa alternativas para enfrentar el vencimiento de enero de 2026 por USD 4.200 millones

Foto de archivo: peatones caminan
Foto de archivo: peatones caminan frente a la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro finanicero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Enrique Marcarian

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que no hay que preocuparse por la meta de acumulación de reservas internacionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de que la cifra bruta creció USD 700 millones hasta los USD 41.901 millones en la última jornada, el debate volvió a ubicarse en el centro del debate económico luego de que varias consultoras detecten que se encuentran en terreno negativo en términos netos y adviertan sobre la necesidad de adquirir divisas a semanas de un vencimiento con bonistas privados por USD 4.200 millones en enero de 2026.

Leer la nota completa
13:08 hsHoy

El dólar subió por quinto día seguido y se acerca al techo de las bandas cambiarias

En el Banco Nación avanzó a $1.475, el mismo valor del cierre de octubre. En la plaza mayorista subió a $1.453, con un importante volumen de negocios de USD 450 millones

El dólar mayorista gana 8,50
El dólar mayorista gana 8,50 pesos o 0,6% en noviembre.

El monto operado en el mercado mayorista se mantuvo en alto, con unos USD 451 millones en el segmento de contado, aunque la presión de la demanda le dio nuevo empuje al precio del dólar, que ganó seis pesos o 0,4%, a $1.453,50, un máximo desde el 4 de noviembre.

Leer la nota completa
13:08 hsHoy

Las reservas subieron más de USD 700 millones

Las reservas internacionales brutas del BCRA subieron USD 717 millones, a USD 41.901 millones, el nivel más alto desde el 14 de octubre. Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que contribuyó al aumento de los activos el incremento de cotizaciones y la liquidación de una nueva serie del bono Tango por 600 millones de dólares.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Cuánto tiene que ganar por mes una familia para acceder a un crédito hipotecario UVA

Un relevamiento privado muestra qué ingreso mensual exige cada banco para otorgar un préstamo

Cuánto tiene que ganar por

Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en diciembre 2025 y cuándo se paga el aguinaldo

Separado de su gratificación extraordinaria, los haberes del sector muestran cifras pocas veces alcanzadas, impulsadas por recientes acuerdos

Empleados de Comercio: cuánto cobrarán

La cantidad de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires creció en octubre y se acercó a los máximos históricos

El mercado inmobiliario porteño continúa mostrando una tendencia alcista en términos de compraventa. Las expectativas para el cierre de 2025

La cantidad de escrituras en

Kicillof consiguió cobrar el 9% de Ingresos Brutos sobre los bonos nacionales pero quedó pendiente la reglamentación del impuesto

El texto final de la Ley Fiscal aprobada anoche incluyó la aplicación del tributo para los bancos que operen con títulos públicos nacionales pero su implementación no será automática

Kicillof consiguió cobrar el 9%

ANSES: quiénes cobran hoy, 27 de noviembre

Los beneficiarios pueden consultar el calendario actualizado de pagos, que detalla haberes, bonos y plazos para el cobro de asignaciones, con el objetivo de asegurar ingresos mínimos ajustados por movilidad e inflación

ANSES: quiénes cobran hoy, 27

ÚLTIMAS NOTICIAS

Maxi López explicó por qué

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

Quién era la periodista que murió en Mar del Plata tras caer de un acantilado

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Cuánto tiene que ganar por mes una familia para acceder a un crédito hipotecario UVA

INFOBAE AMÉRICA

La exposición que reimagina El

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

35 ejecuciones en 2025: ¿Qué está detrás del mayor aumento de la pena de muerte en EEUU en una década?

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

Portugal le advirtió al régimen de Maduro que no cederá a las amenazas tras la revocación de la concesión de los vuelos de TAP

Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años

DEPORTES

Fanáticos del Flamengo invadieron el

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo