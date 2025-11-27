Dólar hoy en vivo: a cuánto cotizan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 27 de noviembre

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3% el miércoles, a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Así, la divisa igualó el precio de cierre del 31 de octubre.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.475,83 para la venta (alza de 3,96 pesos o 0,3% en el día) y $1.424,58 para la compra.
El resultado de la licitación del Tesoro, donde logró renovar casi todos los vencimientos, da una clara señal de que no va a alentar la inflación liberando pesos. De hecho, las tasas de corte fueron de hasta 3,12% efectivo mensual para el plazo más buscado. La señal fue clara, prefirió mejorar el perfil de los compromisos que vencían. La baja de tasas quedará en mano de los bancos que verán más relajados sus encajes y dispondrán de más dinero para volcar al mercado.
A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que no hay que preocuparse por la meta de acumulación de reservas internacionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de que la cifra bruta creció USD 700 millones hasta los USD 41.901 millones en la última jornada, el debate volvió a ubicarse en el centro del debate económico luego de que varias consultoras detecten que se encuentran en terreno negativo en términos netos y adviertan sobre la necesidad de adquirir divisas a semanas de un vencimiento con bonistas privados por USD 4.200 millones en enero de 2026.
El monto operado en el mercado mayorista se mantuvo en alto, con unos USD 451 millones en el segmento de contado, aunque la presión de la demanda le dio nuevo empuje al precio del dólar, que ganó seis pesos o 0,4%, a $1.453,50, un máximo desde el 4 de noviembre.
Las reservas internacionales brutas del BCRA subieron USD 717 millones, a USD 41.901 millones, el nivel más alto desde el 14 de octubre. Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que contribuyó al aumento de los activos el incremento de cotizaciones y la liquidación de una nueva serie del bono Tango por 600 millones de dólares.