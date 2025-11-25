Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.465 para la venta

Las reservas netas del BCRA se acercan a cero por el swap con EEUU y el pago al FMI, según un informe privado Un reporte de una consultora expuso que, con las últimas operaciones, las tenencias del Central rondan los USD 275 millones. La meta que tenía que cumplir Luis Caputo con el Fondo Monetario Internacional

Se activó un tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones.

A pesar del hermetismo del equipo económico, en las últimas semanas, se confirmaron, por fuentes externas, operaciones que complican el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por un lado, la activación del swap con Estados Unidos para que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pueda llevarse los dólares que vendió en las semanas previas a la elección, y por otro, el pago del último vencimiento del 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).