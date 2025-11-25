Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.465 para la venta

La cotización mayorista del dólar avanza por cuarta rueda consecutiva. Este martes suma 26 pesos o 1,8%, a $1.451 para la venta, en su punto más alto desde el 6 de noviembre. En lo que va del mes anota una suba de seis pesos.
El dólar blue avanza 30 pesos o un 2,1%, a $1.450 para la venta, un rebote que se produce después de haber sido la cotización más baja de todas en el cierre de la semana anterior. En noviembre gana diez pesos.
El dólar al público es negociado este martes con una ganancia de 15 pesos o 1%, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 6 de noviembre. El billete minorista conserva un descenso de diez pesos o 0,7% a lo largo de noviembre.
El dólar al público estuvo ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que en las entidades financieras promedió $1.450,06 para la venta y $1.398,35 para la compra. A lo largo de la semana pasada, el dólar al público ganó 25 pesos o 1,8 por ciento.
A pesar del hermetismo del equipo económico, en las últimas semanas, se confirmaron, por fuentes externas, operaciones que complican el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por un lado, la activación del swap con Estados Unidos para que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pueda llevarse los dólares que vendió en las semanas previas a la elección, y por otro, el pago del último vencimiento del 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En los últimos meses se instaló la creencia de que basta con que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compre dólares para fortalecer las reservas y así estabilizar la economía. El razonamiento parece sencillo: el ente monetario adquiere divisas, aumenta sus activos externos y mejora la confianza. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Acumular reservas implica definir quién las financia, con qué instrumentos y a costa de qué.
El sentimiento positivo de analistas y agentes del mercado financiero se mantuvo en las últimas cuatro semanas, impulsando una marcada “pax cambiaria”, ya que todas las cotizaciones operaron por debajo del techo de las bandas de flotación sin intervención.
Luego del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, los mercados locales podrían aprovechar el cambio de humor del exterior. Tras la reafirmación de las acciones de Inteligencia Artificial en el Nasdaq, que subió 2,69% y alejó el temor a una burbuja, las esperanzas de los analistas de Wall Street cambiaron.
La semana financiera arrancó de la mejor manera en Wall Street y hubo un impacto positivo en los bonos argentinos, aunque no así en las acciones locales que cotizan en Nueva York. Pero en la reapertura de la semana en el mercado porteño todas las miradas confluyen a la licitación del Tesoro de mañana, cuando vencen títulos por $14.000 millones.