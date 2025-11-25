Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.465 para la venta

El billete al público es ofrecido este martes con alza de 15 pesos. En noviembre mantiene una baja de diez pesos

14:39 hsHoy

Sube el dólar mayorista

La cotización mayorista del dólar avanza por cuarta rueda consecutiva. Este martes suma 26 pesos o 1,8%, a $1.451 para la venta, en su punto más alto desde el 6 de noviembre. En lo que va del mes anota una suba de seis pesos.

14:34 hsHoy

El blue gana 30 pesos

El dólar blue avanza 30 pesos o un 2,1%, a $1.450 para la venta, un rebote que se produce después de haber sido la cotización más baja de todas en el cierre de la semana anterior. En noviembre gana diez pesos.

13:41 hsHoy

El dólar sube a $1.465 en el Banco Nación

El dólar al público es negociado este martes con una ganancia de 15 pesos o 1%, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 6 de noviembre. El billete minorista conserva un descenso de diez pesos o 0,7% a lo largo de noviembre.

13:41 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público estuvo ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que en las entidades financieras promedió $1.450,06 para la venta y $1.398,35 para la compra. A lo largo de la semana pasada, el dólar al público ganó 25 pesos o 1,8 por ciento.

13:05 hsHoy

Las reservas netas del BCRA se acercan a cero por el swap con EEUU y el pago al FMI, según un informe privado

Un reporte de una consultora expuso que, con las últimas operaciones, las tenencias del Central rondan los USD 275 millones. La meta que tenía que cumplir Luis Caputo con el Fondo Monetario Internacional

Se activó un tramo del
Se activó un tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones.

A pesar del hermetismo del equipo económico, en las últimas semanas, se confirmaron, por fuentes externas, operaciones que complican el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por un lado, la activación del swap con Estados Unidos para que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pueda llevarse los dólares que vendió en las semanas previas a la elección, y por otro, el pago del último vencimiento del 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

13:05 hsHoy

¿Puede el BCRA acumular reservas? Por qué no es tan sencillo como parece

Detrás de la idea de sumar activos externos se esconden límites estructurales y riesgos financieros profundos. La verdadera fortaleza de una moneda reside en la calidad institucional

Acumular reservas implica definir quién
Acumular reservas implica definir quién las financia, con qué instrumentos y a costa de qué (Foto: Reuters)

En los últimos meses se instaló la creencia de que basta con que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compre dólares para fortalecer las reservas y así estabilizar la economía. El razonamiento parece sencillo: el ente monetario adquiere divisas, aumenta sus activos externos y mejora la confianza. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Acumular reservas implica definir quién las financia, con qué instrumentos y a costa de qué.

13:05 hsHoy

Cuatro factores que apuntalan la estabilidad de la cotización del dólar tras las elecciones legislativas

Reservas en recuperación, mayor calma en el mercado interno y nuevos acuerdos internacionales explican el escenario actual. Analistas desglosan qué sostiene al tipo de cambio y proyectan un “peso fuerte” para el próximo año

Todas las cotizaciones operaron después
Todas las cotizaciones operaron después de los comicios por debajo del techo de las bandas de flotación (Foto: Reuters)

El sentimiento positivo de analistas y agentes del mercado financiero se mantuvo en las últimas cuatro semanas, impulsando una marcada “pax cambiaria”, ya que todas las cotizaciones operaron por debajo del techo de las bandas de flotación sin intervención.

13:05 hsHoy

Mejoró el clima en los mercados internacionales y Argentina podría beneficiarse con una baja del riesgo país

El humor de los inversores extranjeros viró en la última rueda y le serviría al país para profundizar la reducción del índice elaborado por el JP Morgan

El clima en Wall Street
El clima en Wall Street cambió y podría repercutir en la baja del riesgo país argentino. REUTERS/Carlo Allegri/Archivo

Luego del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, los mercados locales podrían aprovechar el cambio de humor del exterior. Tras la reafirmación de las acciones de Inteligencia Artificial en el Nasdaq, que subió 2,69% y alejó el temor a una burbuja, las esperanzas de los analistas de Wall Street cambiaron.

13:05 hsHoy

Se espera una mayor expansión monetaria para hacer frente al aumento de la demanda de pesos de diciembre

El Tesoro podría aprovechar la licitación de mañana para liberar más liquidez, ya que el mes que viene se prevé una suba del requerimiento de dinero. La inflación de noviembre se acercaría a 2,5% y genera cautela en el equipo económico

El Tesoro enfrenta vencimientos de
El Tesoro enfrenta vencimientos de deuda por más de $14 billones esta semana. REUTERS/Matias Baglietto

La semana financiera arrancó de la mejor manera en Wall Street y hubo un impacto positivo en los bonos argentinos, aunque no así en las acciones locales que cotizan en Nueva York. Pero en la reapertura de la semana en el mercado porteño todas las miradas confluyen a la licitación del Tesoro de mañana, cuando vencen títulos por $14.000 millones.

