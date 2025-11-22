Economía

Semana financiera: el mercado dejó atrás la euforia y espera definiciones sobre el pago de la deuda

Un marco internacional más incierto y dudas respecto al pago de vencimientos y la acumulación de reservas impactaron en acciones y bonos y el dólar interrumpió la racha bajista poselectoral

Guardar
Las acciones argentinas sufrieron amplias
Las acciones argentinas sufrieron amplias caídas en la Bolsa local y el exterior.

Pasó un mes desde las elecciones legislativas, un evento político que brindó un fuerte respaldo político al gobierno de Javier Milei y que obligó a un cambio en las proyecciones financieras.

Luego de un período de euforia, con tres semanas consecutivas de baja del dólar sin intervención del Gobierno en el mercado y un extraordinario repunte en las cotizaciones de acciones y bonos, optimismo sin fisuras dio lugar a la selectividad y también tomas de ganancias, a la espera de nuevos indicadores que permitan reforzar el interés por los activos domésticos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 7,7% en pesos desde el viernes 14, a 2.761.615 puntos, su nivel más bajo desde el 28 de octubre. Medido en dólares, el panel de acciones líderes cedió a los 1.840 puntos, con un descenso semanal de 8,7% al “contado con liquidación”, tal como se dio con la caída promedio de los ADR argentinos en Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una baja de 1%, principalmente por la caída del viernes tanto en la plaza local como en el exterior. El riesgo país de JP Morgan aumentó 39 unidades para Argentina, en los 651 puntos básicos, un máximo desde el 4 de noviembre.

infografia

Según informó The Wall Street Journal, el plan para prestarle USD 20.000 millones a la Argentina a través de un REPO (crédito respaldado con bonos) con JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup se pospuso, después de que los banqueros optaran por un paquete de préstamos a corto plazo más pequeño, del orden de unos USD 5.000 millones y aún suficiente para afrontar los pagos de deuda en enero.

“Pasada la euforia inicial, vemos un cambio de estrategia de los inversores hacia una selección de acciones en función de sus fundamentos generando una clara diferencia entre sectores y una lateralización del índice de acciones local, mientras la deuda soberana siguió con un sólido desempeño, lo que llevó nuevamente a un desarbitraje a favor de las acciones. Dicho de otro modo, las acciones volvieron a quedar baratas con respecto a la deuda soberana”, definieron los analistas de IEB.

“Más allá de que una mayor autonomía financiera resulta positiva a mediano plazo, los inversores esperan claridad respecto a los próximos pasos, sobre todo en un mundo donde los máximos van quedando atrás y va prevaleciendo una mayor cautela”, estimó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Noviembre marcó el retorno de las colocaciones en dólares: primero por parte del sector corporativo, que ya acumula más de USD 3.000 millones en el mes alcanzando de esta manera un récord mensual, y ahora también del segmento sub-soberano. La novedad de la semana fue la salida de CABA al mercado con USD 600 millones, un movimiento que se suma a la reapertura que había iniciado Córdoba meses atrás y que ahora podría dar paso a una ola de emisiones provinciales -con Santa Fe preparando hasta USD 1.000 millones y Provincia de Buenos Aires evaluando regresar-en lo que podría ser la antesala de una eventual vuelta de Nación a los mercados internacionales”, consignó Invecq Consultora Económica.

El mercado sigue con el plano cambiario como foco, con algunas definiciones por parte del Gobierno, en un contexto en que datos recientes apuntan a que al menos el Tesoro estaría comprando dólares. Mientras tanto, continúan las emisiones de bonos en dólares, y volvemos a marcar la importancia de la cuenta capital y financiera para el objetivo de acumulación. En cuanto a datos ‘macro’, hubo en octubre superávit fiscal y comercial, a la vez que la inflación mayorista desaceleró“, describió Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“La manera más virtuosa de seguir remonetizando la economía desde aquí, pensamos, sería con compra s no esterilizada s de reservas , y en las últimas semanas el equipo económico dio señales de que ese es el norte”, indicó la Consultora 1816.

Subió el dólar

Aunque el martes el dólar mayorista llegó a operar en un piso de $1.387 -debajo de los $1.400 por primera vez desde el 30 de septiembre-, en las siguientes tres ruedas de negocios rebotó hasta quedar en los $1.425 el jueves -no hubo bancos el viernes-, máximo desde el 6 de noviembre.

A lo largo de la semana “corta” ganó 22 pesos o 1,6%, mientras que en noviembre el dólar comercial aún conserva un descenso de 20 pesos o 1,4%.

La banda superior de libre flotación del esquema cambiario se ubicó en los $1.505,98, ahora unos 80,98 pesos o 5,7% del precio mayorista.

El dólar al público culminó a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que en las entidades financieras promedió $1.450,06 para la venta y $1.398,35 para la compra. A lo largo de la semana el dólar al público ganó 25 pesos o 1,8%.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los USD 40.921 millones, el nivel más alto desde el 6 de noviembre. En la semana estos activos subieron en USD 285 millones o 0,7%.

Invecq destacó la “nueva compresión de tasas especialmente de corto -caución y REPO- donde el BCRA volvió a reducir la tasa de simultáneas -en la cual absorbe pesos- de 22% a 20% nominal anual, que resulta muy favorable para la recuperación de la actividad. De cara a las próximas semanas, es probable que esta dinámica continúe, apuntalada por la estacionalidad de la demanda de pesos y mayor oferta de dólares por estas nuevas emisiones de deuda”.

Temas Relacionados

MercadosRiesgo paísDeudaVencimientosDólarReservasEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Empleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un incremento de 1,3% para el último mes del año. Cómo quedan las escalas

Empleadas domésticas: con aumento confirmado,

Por las altas tasas de interés y la caída de la oferta, la venta financiada de autos 0 km tocó el piso anual en octubre

Hace cuatro meses, la mitad de los autos nuevos que se vendían en Argentina lo hacían con financiación prendaria. Octubre fue el peor mes del año: 7 puntos menos, a cerca de 40%

Por las altas tasas de

El mercado laboral generó 3 millones de empleos en 10 años, pero el asalariado privado registrado cayó

En la última década la informalidad fue el sector que más sumó trabajadores, mientras la contratación en relación de dependencia formal fuera del sector público se contrajo. El Gobierno busca revertir ese proceso con cambios en la legislación

El mercado laboral generó 3

Pese a una mayor estabilidad en general, la inflación de noviembre no lograría perforar el 2 por ciento

Consultoras privadas destacan los aumentos en tarifas y alimentos y advierten que el impacto de las subas en mayoristas podría trasladarse en los próximos meses. Esperan que la desaceleración definitiva se observe a fin del próximo año

Pese a una mayor estabilidad

Vacaciones, indemnización y licencias por enfermedad: qué cambios prevé el proyecto oficial de reforma laboral

Infobae accedió al documento que discute el Consejo de Mayo, que redefine reglas centrales del empleo y suma nuevos mecanismos para ordenar vínculos del trabajo. Todos los detalles sobre tres ejes claves de la propuesta del Poder Ejecutivo

Vacaciones, indemnización y licencias por
DEPORTES
La sorprendente maniobra de Franco

La sorprendente maniobra de Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Las Vegas: “¡Qué salvada!"

Se conoció el motivo por el que Ángel Di María se ausentó a los festejos del título que la AFA le otorgó a Rosario Central

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Bielorrusia excarceló

El régimen de Bielorrusia excarceló a 31 ucranianos en cumplimiento con los acuerdos alcanzados con EEUU

La Justicia brasileña aseguró que Jair Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse

Cumbre del G20 en Sudáfrica: Lula da Silva dijo que el funcionamiento del foro internacional “está amenazado”

La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

El Ejército de Israel abatió a un terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano