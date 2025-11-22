Semana financiera: el mercado dejó atrás la euforia y espera definiciones sobre el pago de la deuda

Las acciones argentinas sufrieron amplias caídas en la Bolsa local y el exterior.

Pasó un mes desde las elecciones legislativas, un evento político que brindó un fuerte respaldo político al gobierno de Javier Milei y que obligó a un cambio en las proyecciones financieras.

Luego de un período de euforia, con tres semanas consecutivas de baja del dólar sin intervención del Gobierno en el mercado y un extraordinario repunte en las cotizaciones de acciones y bonos, optimismo sin fisuras dio lugar a la selectividad y también tomas de ganancias, a la espera de nuevos indicadores que permitan reforzar el interés por los activos domésticos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 7,7% en pesos desde el viernes 14, a 2.761.615 puntos, su nivel más bajo desde el 28 de octubre. Medido en dólares, el panel de acciones líderes cedió a los 1.840 puntos, con un descenso semanal de 8,7% al “contado con liquidación”, tal como se dio con la caída promedio de los ADR argentinos en Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una baja de 1%, principalmente por la caída del viernes tanto en la plaza local como en el exterior. El riesgo país de JP Morgan aumentó 39 unidades para Argentina, en los 651 puntos básicos, un máximo desde el 4 de noviembre.

Según informó The Wall Street Journal, el plan para prestarle USD 20.000 millones a la Argentina a través de un REPO (crédito respaldado con bonos) con JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup se pospuso, después de que los banqueros optaran por un paquete de préstamos a corto plazo más pequeño, del orden de unos USD 5.000 millones y aún suficiente para afrontar los pagos de deuda en enero.

“Pasada la euforia inicial, vemos un cambio de estrategia de los inversores hacia una selección de acciones en función de sus fundamentos generando una clara diferencia entre sectores y una lateralización del índice de acciones local, mientras la deuda soberana siguió con un sólido desempeño, lo que llevó nuevamente a un desarbitraje a favor de las acciones. Dicho de otro modo, las acciones volvieron a quedar baratas con respecto a la deuda soberana”, definieron los analistas de IEB.

“Más allá de que una mayor autonomía financiera resulta positiva a mediano plazo, los inversores esperan claridad respecto a los próximos pasos, sobre todo en un mundo donde los máximos van quedando atrás y va prevaleciendo una mayor cautela”, estimó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Noviembre marcó el retorno de las colocaciones en dólares: primero por parte del sector corporativo, que ya acumula más de USD 3.000 millones en el mes alcanzando de esta manera un récord mensual, y ahora también del segmento sub-soberano. La novedad de la semana fue la salida de CABA al mercado con USD 600 millones, un movimiento que se suma a la reapertura que había iniciado Córdoba meses atrás y que ahora podría dar paso a una ola de emisiones provinciales -con Santa Fe preparando hasta USD 1.000 millones y Provincia de Buenos Aires evaluando regresar-en lo que podría ser la antesala de una eventual vuelta de Nación a los mercados internacionales”, consignó Invecq Consultora Económica.

“El mercado sigue con el plano cambiario como foco, con algunas definiciones por parte del Gobierno, en un contexto en que datos recientes apuntan a que al menos el Tesoro estaría comprando dólares. Mientras tanto, continúan las emisiones de bonos en dólares, y volvemos a marcar la importancia de la cuenta capital y financiera para el objetivo de acumulación. En cuanto a datos ‘macro’, hubo en octubre superávit fiscal y comercial, a la vez que la inflación mayorista desaceleró“, describió Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

“La manera más virtuosa de seguir remonetizando la economía desde aquí, pensamos, sería con compra s no esterilizada s de reservas , y en las últimas semanas el equipo económico dio señales de que ese es el norte”, indicó la Consultora 1816.

Subió el dólar

Aunque el martes el dólar mayorista llegó a operar en un piso de $1.387 -debajo de los $1.400 por primera vez desde el 30 de septiembre-, en las siguientes tres ruedas de negocios rebotó hasta quedar en los $1.425 el jueves -no hubo bancos el viernes-, máximo desde el 6 de noviembre.

A lo largo de la semana “corta” ganó 22 pesos o 1,6%, mientras que en noviembre el dólar comercial aún conserva un descenso de 20 pesos o 1,4%.

La banda superior de libre flotación del esquema cambiario se ubicó en los $1.505,98, ahora unos 80,98 pesos o 5,7% del precio mayorista.

El dólar al público culminó a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que en las entidades financieras promedió $1.450,06 para la venta y $1.398,35 para la compra. A lo largo de la semana el dólar al público ganó 25 pesos o 1,8%.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los USD 40.921 millones, el nivel más alto desde el 6 de noviembre. En la semana estos activos subieron en USD 285 millones o 0,7%.

Invecq destacó la “nueva compresión de tasas especialmente de corto -caución y REPO- donde el BCRA volvió a reducir la tasa de simultáneas -en la cual absorbe pesos- de 22% a 20% nominal anual, que resulta muy favorable para la recuperación de la actividad. De cara a las próximas semanas, es probable que esta dinámica continúe, apuntalada por la estacionalidad de la demanda de pesos y mayor oferta de dólares por estas nuevas emisiones de deuda”.