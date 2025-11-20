Suben las acciones de Nvidia, arrastran a otras de IA y le dan nuevo envión a Wall Street

El dato positivo de Nvidia revitalizó la tendencia alcista de Wall Street.

Este jueves Wall Street opera con firmes ganancias en un rango de 2,2% a 1,4% en sus principales índices, con el impulso de las compañías tecnológicas vinculadas al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

El motor de este avance pasa por el protagonismo de Nvidia, que presentó un favorable balance trimestral que sugiere que las acciones de las compañías de la IA pueden seguir subiendo.

Como plus para las bolsas norteamericanas, un informe mixto sobre el mercado laboral estadounidense mantuvo vivas las esperanzas de que la Reserva Federal pueda aplicar más recortes a las tasas de interés.

Jensen Huang, CEO de Nvidia.

A las 13 horas, Nvidia lideraba la subida con un 3,3% tras anunciar otra gran ganancia para el verano que superó las expectativas de los analistas, al tiempo que ofreció una previsión de ingresos para el futuro que superó con creces las estimaciones de los analistas. Así, la capitalización bursátil de Nvidia supera los 4,6 billones de dólares, para consolidarse como la más valiosa entre las cotizantes.

Esto ayudó a calmar las preocupaciones de que las acciones más influyentes de Wall Street y otras envueltas en el frenesí en torno a la tecnología de inteligencia artificial simplemente se dispararan demasiado. Los críticos han dicho que les recordaban a la burbuja “puntocom” del año 2000, que finalmente implosionó, y las acciones de Nvidia habían caído brevemente más de un 10% desde su récord en el tramo final de octubre.

“Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA. El ecosistema de la IA está creciendo rápidamente, con más creadores de modelos básicos, más startups de IA, en más industrias y en más países. La IA está llegando a todas partes, haciéndolo todo, todo a la vez”, afirmó el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un comunicado.

Un gran resultado trimestral

Nvidia presentó resultados que superaron las expectativas: ganancias ajustadas por acción de USD 1,30 frente a USD 1,25 estimados, ingresos de USD 57,01 mil millones frente a USD 55.190 millones esperados, con un fuerte desempeño en centros de datos (USD 51,2 mil millones versus USD 49.340 millones) y cómputo (USD 43.030 millones versus USD 41.610 millones).

El área de redes alcanzó USD 8.19 mil millones frente a USD 7.75 mil millones, mientras que el segmento de videojuegos registró USD 4.300 millones, ligeramente por debajo de los USD 4.420 millones estimados. El margen bruto ajustado fue de 73,6 por ciento.

Para el cuarto trimestre, la compañía proyecta ingresos de USD 65.000 millones, con un margen de error 2% en esta previsión, con un rango de USD 63.700 a USD 66.300 millones, margen bruto ajustado de 75% y gastos operativos de 5.000 millones de dólares.

Jensen Huang afirmó en este sentido que las GPU en la nube están agotadas y que las ventas de Blackwell están “fuera de serie”.

“De esta manera se puede evidenciar que los nuevos productos Blackwell y la infraestructura asociada están generando una estructura económica incluso más robusta que la generación previa y parecen haber dejado atrás las ineficiencias asociadas a los primeros meses de producción de estos productos”, definió un informe del equipo de Estrategias de Inversión de IOL Inversiones.

Efecto contagio sobre el sector tecnológico

“El mercado reaccionó con un alza de 3% en la acción, impulsando al S&P 500 a revertir una caída de cuatro días. Alphabet también avanzó tras comentarios positivos sobre su modelo Gemini de inteligencia artificial. En paralelo, Walmart reportó sus resultados del tercer trimestre de 2025, mientras que Alibaba prepara la publicación de su balance del segundo trimestre de 2026. En el ámbito corporativo internacional, Hebei Haiwei Electronic lanzó una oferta global de 30.8 millones de acciones, y CH revisó la perspectiva de Brightstar a negativa, manteniendo la calificación en BB+“, precisó Felipe Mendoza, analista de mercados ATFX Latam.

Al obtener grandes ganancias e indicar que habrá más en el futuro, Nvidia y otras acciones pueden justificar el aumento del precio de sus acciones y hacer que parezcan menos caras. Teniendo en cuenta las previsiones que Nvidia dio el miércoles por la noche, “es muy difícil ver cómo esta acción no seguirá subiendo a partir de ahora”, según los analistas de UBS, liderados por Timothy Arcuri. También dijeron que “la marea de la infraestructura de IA sigue subiendo tan rápido que todos los barcos se verán impulsados”.

Otras acciones relacionadas con la IA subieron a raíz del informe de Nvidia, incluyendo ganancias del 5% para Palantir Technologies y del 3% para Oracle.