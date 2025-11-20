Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de noviembre

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,4% el miércoles, a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En el transcurso de noviembre mantiene una caída de 45 pesos o 3,1%. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.429,09 para la venta (alza de 6,99 pesos o 0,5%) y $1.378,39 para la compra.
Los negocios financieros se movieron con cautela y selectividad este viernes, con un dólar que experimentó subas en todas las franjas del mercado y debilidad para las acciones argentinas, en un marco volátil en Wall Street antes de conocerse el balance trimestral del gigante tecnológico Nvidia.
Aunque se trata de un mes de baja estacionalidad, todo indica que en noviembre la inflación se mantendrá cómodamente por encima del 2%. A pesar de que falta mucho, parece difícil que en diciembre se pueda perforar ese piso, sobre todo teniendo en cuenta el comportamiento del rubro alimentos.
Las reservas brutas del Banco Central crecieron en USD 152 millones, a 40.772 millones de dólares, sin intervención de la entidad monetaria en el mercado de cambios.