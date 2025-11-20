Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de noviembre

El billete al público es ofrecido a $1.430 para la venta en el Banco Nación. En noviembre cae 45 pesos o 3,1%. Las reservas crecieron en USD 152 millones

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,4% el miércoles, a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En el transcurso de noviembre mantiene una caída de 45 pesos o 3,1%. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.429,09 para la venta (alza de 6,99 pesos o 0,5%) y $1.378,39 para la compra.

Jornada financiera: el dólar subió a $1.430 y el riesgo país quedó al borde de los 600 puntos

La divisa minorista aumentó 5 pesos. La deuda soberana en dólares ganó 0,6% y el indicador financiero anotó un mínimo diario de 597 unidades por la mañana. El S&P Merval perdió 2,2% y cedieron los ADR en Wall Street

Los bonos soberanos mostraron resiliencia ante la baja bursátil.

Los negocios financieros se movieron con cautela y selectividad este viernes, con un dólar que experimentó subas en todas las franjas del mercado y debilidad para las acciones argentinas, en un marco volátil en Wall Street antes de conocerse el balance trimestral del gigante tecnológico Nvidia.

La inflación se mantendría firme arriba de 2% en noviembre y el Banco Central opta por no emitir para comprar dólares

La tendencia alcista se mantiene ya hace seis meses, luego del piso registrado en mayo. Los últimos números divulgados por el Indec hicieron que el BCRA decida ir más lento con el plan para remonetizar la economía

Las mediciones de alta frecuencia de las consultoras proyectan una inflación superior a 2% en noviembre. REUTERS/Agustin Marcarian

Aunque se trata de un mes de baja estacionalidad, todo indica que en noviembre la inflación se mantendrá cómodamente por encima del 2%. A pesar de que falta mucho, parece difícil que en diciembre se pueda perforar ese piso, sobre todo teniendo en cuenta el comportamiento del rubro alimentos.

Aumentaron las reservas

Las reservas brutas del Banco Central crecieron en USD 152 millones, a 40.772 millones de dólares, sin intervención de la entidad monetaria en el mercado de cambios.

Exportadores en alerta por una medida que dolariza saldos adeudados de impuestos y pone en riesgo su cobro

El sector se mostró preocupado por una nueva medida que, advierten, reduce la competitividad y hace imprevisible la actividad

La confianza del consumidor subió 8,8% en noviembre y recuperó niveles previos a agosto

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó su mayor valor desde junio de 2023, consolidando el repunte iniciado en octubre y mostrando una recuperación generalizada en todos los componentes medidos

El Gobierno invierte USD 300 millones en la compra de 43 trenes nuevos para el AMBA

La Secretaría de Transporte anunció que comprará de 150 coches de pasajeros y componentes para modernizar la flota ferroviaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible en el área metropolitana

Cuánto costará el peaje en la Ruta del Mercosur, la primera de todo el país concesionada en el Gobierno de Milei

La secretaría de Transporte confirmó que los concesionarios podrán aumentar el costo actual solamente cuando finalicen obras para mejorar la transitabilidad de la autovía

EEUU autorizó la exportación de chips avanzados a empresas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

La compañías Humain y G42 tienen proyectos de grandes centros de datos previstos en sus respectivos países

