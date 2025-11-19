Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.430 para la venta

El billete al público sube cinco pesos o 0,4%. En noviembre cae 45 pesos o 3,1%. El blue avanza a $1.435 y bajan los financieros

15:58 hsHoy

El dólar sube a $1.430 en el Banco Nación

El dólar minorista gana cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En el transcurso de noviembre mantiene una caída de 45 pesos o 3,1 por ciento.

15:15 hsHoy

Caída marginal para los depósitos en dólares

Según los últimos datos publicados por el BCRA, el 14 de noviembre, los depósitos en dólares del sector privado en efectivo bajaron USD 12 millones, para terminar en USD 35.080 millones, aún cerca del récord de USD 35.262 millones del 22 de octubre.

15:11 hsHoy

Leve caída para los dólares financieros

Las cotizaciones bursátiles del dólar -implícitas en precios de activos argentinos que se operan en el exterior- retroceden entre dos y seis pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos cae a $1.464 (-0,5%), un mínimo desde el 27 de octubre.

15:02 hsHoy

El dólar sigue a $1.425 en el Banco Nación

El dólar al público es negociado sin variantes, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedia $1.428,34 para la venta y $1.376,88 para la compra.

14:56 hsHoy

Sube el dólar mayorista

El dólar mayorista es pactado a $1.403 antes del mediodía, con una suba de tres pesos o 0,2% en el día. A lo largo de noviembre el tipo de cambio oficial conserva un descenso de 42 pesos o 2,9 por ciento. El régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central a partir del 14 de abril fijó para la fecha un límite superior de flotación para la divisa en los 1.505,48 pesos.

14:53 hsHoy

Mínima alza para el dólar blue

La cotización blue del dólar asciende cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.435 para la venta. El billete negociado en el reducido mercado paralelo mantiene un descenso de diez pesos o 0,7% en noviembre.

13:17 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público ganó 10 pesos o 0,7% este martes, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.422,10 para la venta (apenas un centavo por encima del cierre del lunes) y $1.371,20 para la compra.

13:16 hsHoy

El dólar avanzó tras cinco jornadas a la baja y las acciones se sostuvieron pese al clima negativo en Wall Street

La divisa minorista subió 10 pesos a $1.425 en el Banco Nación y se despegó del piso más bajo en un mes. El S&P Merval rebotó sobre el cierre y se sobrepuso a las caídas de las bolsas de Nueva York

Los activos argentinos estuvieron sujetos
Los activos argentinos estuvieron sujetos a la volatilidad.

La rueda financiera de este martes exhibió cifras mixtas tanto para el dólar como para los activos bursátiles. En el mercado cambiario se interrumpió la racha bajista en bancos y en la plaza mayorista, aunque las cotizaciones financieras recortaron posiciones y achicaron la brecha. Las acciones argentinas se mostraron robustas, al descontar fuertes bajas al mediodía y terminar con leve sesgo positivo, a pesar del arrastre negativo en los índices de Wall Street (entre -0,8% a -1,2%), que afectó más a los bonos soberanos.

13:14 hsHoy

Cómo va a acumular dólares el Banco Central

En esta vuelta a la normalización de la demanda de dinero, la autoridad monetaria puede emitir pesos para comprar divisas sin afectar el nivel de inflación. Así irá acumulando reservas

Un hombre monta en bicicleta
Un hombre monta en bicicleta frente a la entrada del edificio del Banco Central en la city porteña (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Hasta el momento, lo único que sabemos por parte del Banco Central es que va a comprar dólares en el piso de la banda. Y eso está muy lejos porque la cotización del debería estar por debajo de los 930 pesos.

13:13 hsHoy

Argentina de moda: crece muy fuerte la demanda de inversores por colocaciones en dólares de empresas y provincias

En cada emisión, la sobresuscripción supera los USD 1.000, lo que sugiere que existe mucho espacio para conseguir financiamiento a largo plazo. Este interés acerca al Gobierno a la posibilidad de regresar a los mercados de deuda

Empresas y provincias ya colocaron
Empresas y provincias ya colocaron deuda por más de USD 3.500 millones en noviembre. REUTERS/Matias Baglietto/

La incorporación de activos argentinos en los portafolios internacionales crece sin pausa desde las elecciones legislativas. La emisión de una nueva serie del Bono Tango por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojó una demanda récord: fueron USD 1.700 millones que ingresaron para comprarlo, pero solo se colocaron USD 600 millones.

