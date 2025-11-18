Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 18 de noviembre

La falta de pesos frena la baja de tasas y acelera la caída del dólar, con el mercado atento a las reservas La escasez de moneda nacional empuja hacia abajo al billete verde. Los inversores siguen de cerca las decisiones del Gobierno respecto a la acumulación de divisas y la licitación de deuda de la semana que viene

El mercado aguarda novedades sobre la acumulación de reservas, mientras continúa la baja del dólar.

La baja del dólar no es un motivo para celebrar y preocupa al mercado. La venta de divisas se debe a la falta de pesos en la plaza y es lo que está agotando la baja de las tasas de interés. No son pocos los inversores que venden las LECAP cortas a tasa fija para hacerse de efectivo. El movimiento hizo que todas las letras hasta fin de febrero tuvieran leves bajas lo que implica una leve alza de las tasas. La dinámica es imperceptible, pero enciende señales de alerta porque es el escenario que antecede a la caída del consumo y a la menor actividad económica.