Economía

Auge bursátil de la IA: por qué las bolsas tambalean ante el evento que podría frenar el récord de Wall Street

Los mercados internacionales caen antes de conocerse el balance Nvidia, el gigante de los microchips que se convirtió en solo dos años en la empresa con mayor capitalización bursátil

Guardar
Wall Street atraviesa un momento
Wall Street atraviesa un momento de definiciones después de haber marcado máximos históricos.

Las acciones globales cayeron este martes, ya que los inversores se mostraron cautos antes de la presentación de los resultados de Nvidia, considerados una prueba importante para las elevadas valoraciones de la Inteligencia Artificial (IA).

Las empresas tecnológicas impulsaron este año a máximos históricos en las referencias de Nueva York, cuyo último récord se produjo a fines de octubre, para emprender un sendero de lateralización en noviembre. El panel tecnológico Nasdaq sostiene una ganancia de 35% en 2025 y no son pocos los analistas que consideran que podría avecinarse un período de recorte de beneficios en el corto plazo.

Mientras que los índices de Wall Street perdieron entre 1% y 2% en el día, después de una serie de cierres récord a lo largo de 2025, las esperanzas de un inminente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los EEUU en diciembre se están desvaneciendo.

Además, impactó en la rueda la deuda pública japonesa, presionada por preocupaciones sobre los planes de estímulo masivo de la primera ministro, Sanae Takaichi.

Las acciones del gigante de los microchips Nvidia, la compañía que mejor plasmó en su cotización la reciente euforia por las compañías de desarrollo de Inteligencia Artificial, acumulan en 2025 un avance de 35 por ciento. Pero el salto exponencial se inició dos años atrás, con un salto asombroso de casi 1.200%, desde los USD 15 a los USD 182 del presente.

La evolución extraordinaria de la
La evolución extraordinaria de la acción de Nvidia en los últimos cinco años.

“Hay muchas excusas para eliminar el riesgo: los beneficios de Nvidia, que son enormes, las nóminas del jueves, y también creo que hay una sensación general de agotamiento”, dijo a Reuters Michael Brown, estratega jefe de Pepperstone.

Otros síntomas de mercados en tensión pasan por al avance de 11% en el VIX, el llamado “indice del miedo” o riesgo inversor, y el notorio retroceso del Bitcoin, que cayó por debajo de los 90.000 dólares por primera vez en siete meses.

“Está empezando a parecer que la convicción de los inversores en los niveles actuales se está desvaneciendo”, dijo Tareck Horchani, de Maybank Securities en Singapur. “No se trata tanto de un catalizador brusco, sino más bien de fatiga de posicionamiento, sensibilidad a las valoraciones y una creciente sensación de que el alza necesita una pausa”, comentó a Reuters.

“Los inversores muestran cautela tras un rally de seis meses, que dejó valuaciones en máximos" (IEB)

Los resultados trimestrales del fabricante de chips Nvidia del miércoles son muy esperados, ya que los inversores buscan posibles señales de debilitamiento en el sector tecnológico -en particular de la IA-, que fue el motor de los máximos históricos recientes en Wall Street. Los mercados tomaron nota el lunes de la noticia de que el fondo de cobertura del multimillonario tecnológico Peter Thiel vendió toda su participación en la firma durante el tercer trimestre.

Por otra parte, el presidente ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, afirmó que ninguna empresa saldrá indemne si se desploma el auge de la IA, ya que el aumento de las valoraciones y la fuerte inversión en el sector alimentan la preocupación de que se produzca una burbuja.

La capitalización bursátil de Nvidia
La capitalización bursátil de Nvidia superó los USD 4,4 billones en 2025.

Los expertos de IEB explicaron que “los inversores muestran cautela tras un rally de seis meses, que dejó valuaciones en máximos. El reciente retroceso de las megacaps —amplificado por tomas de ganancias y mayor preocupación por el ritmo de monetización del capex (gasto de capital) en IA— se interpreta de momento como una corrección saludable dentro de una tendencia alcista aún vigente".

“Sin embargo, la volatilidad podría intensificarse por: a) los resultados de Nvidia, b) la reanudación en la publicación de datos laborales (en EEUU), que definirá hasta qué punto la Fed puede sostener expectativas de recortes. El mercado enfrenta así un potencial punto de inflexión en el que la concentración del liderazgo, las valuaciones elevadas y la dependencia de pocos catalizadores refuerzan la necesidad de cautela”, apuntaron desde IEB.

Temas Relacionados

IAWall StreetInteligencia Artificialmercadosúltimas noticias

Últimas Noticias

De cuánto será la PUAM de ANSES en diciembre 2025

Los beneficiarios de la pensión para adultos mayores recibirán un incremento en su haber mensual y un pago adicional, tras la aplicación del índice de precios al consumidor

De cuánto será la PUAM

Comenzó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata para el verano: precios y horarios

Trenes Argentinos habilitó también la venta a otros destinos de larga distancia, como Junín y Bragado. Cuánto costarán

Comenzó la venta de pasajes

La Sociedad Rural criticó los cambios al Impuesto Inmobiliario Rural impulsados por el gobierno bonaerense

En medio de las inundaciones que afectan a la provincia de Buenos Aires, la entidad pidió reconsiderar algunos artículos del proyecto de Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof

La Sociedad Rural criticó los

Mercados: caen las acciones por segundo día, en busca de un punto de equilibrio tras el rally electoral

El S&P Merval baja 1,2% y se aleja del récord de los 3 millones de puntos. Los bonos en dólares registran alza marginal, con un riesgo país en los 623 puntos básicos

Mercados: caen las acciones por

La reunión de Cristina Fernández de Kirchner con economistas: señales de apertura y desafíos para el peronismo

La ausencia de figuras clave y la elaboración colectiva del informe abren interrogantes sobre la renovación partidaria y el alcance real de la apertura impulsada

La reunión de Cristina Fernández
DEPORTES
“Sexy y soltera”: una estrella

“Sexy y soltera”: una estrella del tenis confirmó su separación de otra figura del circuito

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Del look deportivo al estilo

Del look deportivo al estilo europeo: el antes y después de L-Gante

Así será el verano 2026 en Carlos Paz: una cartelera variada, con espíritu familiar y expectativas en alza

Marcelo Tinelli anunció la final de su programa de streaming: “La vida pide frenar”

Las reacciones de Gianinna y Dieguito Maradona tras la destitución de la jueza Makintach: “Justicia por papá”

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Pulpos que sueñan: un estudio

Pulpos que sueñan: un estudio revela que cambian de color mientras duermen y podrían estar soñando

El museo más extremo de Italia: solo se puede visitar tras una caminata de ocho horas a 2.300 metros

Sube la presión contra los magistrados “auto prorrogados” del Órgano Judicial en Bolivia

Noboa viaja a Estados Unidos tras la derrota del referéndum y con agenda reservada

El MI5 británico alertó que China intentó reclutar parlamentarios mediante espías disfrazados de cazatalentos